¿Jorge Sampaoli puede ser opción para dirigir a la selección peruana? La inesperada revelación sobre el DT argentino

El exdelantero confesó que habló con el técnico de Atlético Mineiro sobre la chance de dirigir a la 'bicolor'. (Video: Estudio Fútbol)

La selección peruana viene atravesando una etapa de varios cambios luego de no haber podido conseguir un boleto al Mundial de Norteamérica 2026. Y si bien Manuel Barreto tomó el equipo hasta fin de año, desde la FPF vienen analizando diversas opciones con un perfil marcado por el director general de fútbol, Jean Ferrari. En ese contexto, Carlos Orejuela reveló que conversó con Jorge Sampaoli ante la posibilidad de que sea una alternativa, y sorprendió con su respuesta.

“Yo creo que Perú necesita alguien que haya estado en selección sí o sí, haciendo una Eliminatoria como mínimo. Y alguien que tenga que poner mano. Acá al jugador peruano tienes que agarrarlo, al menos a un par, a tu ‘líder’ y al otro también. El peruano es apapachable, le gusta eso, que lo elogien a cada rato. Hay algunos que no, pero la gran mayoría es así”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Estudio Fútbol’.

La popular ‘Calavera’ mencionó que le gustaría que Ricardo Gareca vuelva a la ‘blanquirroja’, aunque mostró su preferencia por el ‘Hombrecito’. “Si no viene Ricardo Gareca, yo quiero a Jorge Sampaoli. Son dos técnicos que pueden solucionar”, indicó.

Ahí fue cuando el exdelantero admitió que tuvo una charla con el actual DT de Atlético Mineiro y asombró con lo que le respondió ante la chance de ser una alternativa para el combinado patrio. “Con Gareca sabemos lo que pasó, y a Sampaoli le hablé y le pregunté hace unos días. De verdad hace tiempo que no le escribía, y me dijo, sincero, que hace tiempo no sabe mucho lo que viene de Perú (sobre los jugadores nuevos), que no los ha seguido y que no sabe mucho de Perú ahorita”, precisó.

Jorge Sampaoli quedó eliminado con Atlético Mineiro de la Copa de Brasil y marcha en el puesto 14 del Brasileirao 2025. - créditos: Agencias

La experiencia de Jorge Sampaoli en el fútbol peruano

La trayectoria deJorge Sampaoli en el fútbol peruano constituyó una etapa fundamental en su formación como entrenador. En 2002 fue contratado por Juan Aurich, donde solo dirigió en ocho partidos y ganó uno. A mediados de ese año fichó por Sport Boys y se mantuvo hasta 2023, temporada en la que estaba en segundo lugar previo el paro de jugadores.

Coronel Bolognesi lo acogió entre 2004 y 2006 y el entrenador ‘gaucho’ consiguió clasificar a la Copa Sudamericana y alcanzó sus mejores números (59,09% de efectividad). No obstante, en Sporting Cristal solo dirigió 18 encuentros y fue despedido en mayo de esa campaña ante los rumores de una ‘camita’.

Jorge Sampaoli tuvo un corto paso por Sporting Cristal antes de despegar en su carrera como entrenador. - créditos: Difusión

¿Por qué Ricardo Gareca fue descartado para volver a la selección peruana?

Jean Ferrari detalló en diálogo con ‘L1 Radio’ las razones por las que Ricardo Gareca no figura en los planes para asumir la dirección técnica de la selección peruana. “Estoy buscando otro perfil. Además necesitamos, con lo que ya mencionó Manuel Barreto acerca de ampliar el universo de futbolistas, que la relación de entrenador del primer equipo con jefe de la Unidad Técnica de Menores, vayan de la mano. Esa característica, Ricardo no la tiene. Entonces, hoy necesitamos tener una amplitud en cuanto a cantidad de futbolistas de la alta competencia”, declaró en primera instancia.

El exadministrador de Universitario de Deportes subrayó la importancia de un entrenador capaz de trabajar coordinadamente en la formación y el crecimiento del fútbol nacional, más allá de los resultados inmediatos, algo que consideró que el ‘Tigre’ no se enfocó. “Yo creo que Ricardo no se enfocó en trabajar sobre la base de lo que tenía que venir después, sino que se enfocó solamente en el objetivo principal (el Mundial)”, manifestó.

El directivo de la FPF contó la firme razón por la que el 'Tigre' no es opción para dirigir a la 'bicolor'. (Video: L1 Radio)