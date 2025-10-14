Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas por San Martín y reveló las ofertas que tuvo: “De Francia y un equipo grande de Perú”

La armadora mexicana también reveló las múltiples ofertas que recibió tras brillar en la Liga Peruana de Vóley. (Latina Deportes)

Esta nueva edición de la Liga Peruana de Vóley promete mucho. Los 12 clubes participantes se han reforzado de la mejor manera para luchar por el título nacional, que actualmente le pertenece a Alianza Lima por segundo año consecutivo.

Como era de esperarse, no solo llegaron refuerzos extranjeros, sino también las mismas foráneas que destacaron en la temporada pasada cambiaron de equipo. Como es el caso de Paola Rivera, quien fue elegida la mejor armadora y pasó sorpresivamente de Regatas Lima a la Universidad San Martín.

La levantadora mexicana rompió su silencio sobre los motivos que la llevaron a dejar Chorrillos para mudarse a Santa Anita. En diálogo con ‘Somos Vóley’, explicó que la incorporación del técnico Guilherme Schmitz, brasileño que también encabeza a la selección de Colombia, la llevó a inclinarse por el conjunto ‘santo’.

“Creo que cada oportunidad es una nueva experiencia, todo lo que me pueda sumar, todo lo que me pueda llevar a mejorar un poquito más, todo lo que me pueda aportar y más que nada el entrenador. Yo conversaba con mi entrenador de selección y él sabe que es un buen director técnico, entonces creo que el proyecto en sí de la San Martín”, declaró.

Paola Rivera se queda en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: San Martín la oficializó como su armadora tras brillar con Regatas Lima.

Las múltiples ofertas que tuvo

Por otro lado, Paola Rivera reveló las propuestas que recibió tras ser elegida la mejor armadora de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025 y antes de estampar su rúbrica en el contrato presentado por la Universidad San Martín.

“Sí, otros equipos y otras ligas también. Era poner sobre la mesa, lo que yo tenía, lo que quería lograr en este segundo año, con mi agente, nos manejamos mucho por medio del agente, él me da las propuestas más oficiales y de ahí parto”, exclamó.

Rivera puntualizó los países que la llamaron y el otro conjunto peruano que la tentó. “Tuve algunas ofertas en Francia, Grecia y un grande de Perú. Solo tuve oferta de uno”. Dicho elenco sería Universitario de Deportes, de acuerdo a declaraciones de Fabrizio Acerbi -jefe polideportivo de la ‘U’- en una entrevista pasada.

Acerbi develó que conversó con la armadora mexicana, pero que el técnico Francisco Hervás manifestó que estaba contento con las levantadoras nacionales Lucía Magallanes y Zaira Manzo para luchar por el título de esta temporada. "No íbamos a traer una armadora para que en teoría iba a ser suplente", dijo el directivo ‘merengue’.

Fabricio Acerbi, jefe polideportivo de la 'U', contó detalles de su conversación con la armadora mexicana. (Latina Deportes)

La emoción de Paola Rivera por sus nuevas compañeras

Paola Rivera no pudo ocultar su emoción por compartir equipo con grandes jugadoras como Fernanda Tomé -más conocida como ‘Tomezinha’-, Aixa Vigil y Angélica Aquino. La mexicana señaló que está feliz y tiene ganas de aprender estas deportistas que marcaron la diferencia en la campaña pasada.

“Llevo muy poco aquí, llegué recién la semana pasada, estaba muy emocionado porque desde que tenía mis platicas con mi agente y con Yudy (Balcázar), ya sabía que ellas iban a estar acá, me emocionaba bastante tenerlas porque considero que la temporada pasada fueron jugadoras muy fuertes y referentes de sus equipos, estoy muy contenta y muchas ganas de aprender de ellas”, acotó.

Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas para fichar por San Martín y reveló las múltiples propuestas que tuvo.

Enfrentará a Regatas en la Gala Santa

Falta poco para que Paola Rivera y compañía disputen su primer compromiso televisado. La Gala Santa, evento donde se presenta a la plantilla de la Universidad San Martín, se celebrará este domingo 19 de octubre desde las 16:25 horas y será transmitido por Latina TV.

Coincidentemente, la armadora de la selección de México se enfrentará a su exequipo, Regatas Lima, en esta presentación, que tendrá como escenario el Coliseo FIA USMP, situado en el distrito de La Molina. Será un partido con sentimientos encontrados para la levantadora internacional.