San Martín anuncia su ‘Noche Santa’ con Regatas como rival: día, hora y canal TV del clásico entre “las más campeonas”

El equipo de Santa Anita enfrentará a su similar chorrillano en su tradicional evento de presentación, previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley. Revisa todos los detalles de este esperado encuentro

Eliezer Benedetti

Eliezer Benedetti

San Martín enfrentará a Regatas
San Martín enfrentará a Regatas en la 'Noche Santa'. Crédito: Prensa USMP

La Universidad San Martín se alista para encender la nueva campaña con un evento cargado de expectativa. En el cierre de su pretemporada, el equipo de Santa Anita celebrará su tradicional ‘Noche Santa’, una velada especial en la que presentará a su plantel renovado ante su gente y medirá fuerzas frente a su clásico rival: Regatas Lima. Aquí te contaremos todo lo que debes saber sobre este esperado enfrentamiento.

Este duelo no será un simple amistoso. Se trata de un choque entre los clubes más exitosos del vóley peruano, una rivalidad histórica que siempre despierta atención. Ambos equipos afinan detalles para su debut en la Liga Peruana de Vóley, y este enfrentamiento servirá como termómetro para medir su nivel actual y las aspiraciones con las que llegan a una nueva campaña.

“Viviremos la presentación oficial de nuestras santas en el Coliseo FIA USMP, donde tendremos el ‘Duelo de las más campeonas’ ante Regatas Lima”, se lee en el anuncio oficial compartido por San Martín a sus seguidores. Sin duda alguna, este encuentro despiertas grandes expectativas. A continuación te damos todos los detalles para que no te lo pierdas.

San Martín vs Regatas: día, hora y canal TV de la ‘Noche Santa’

La ‘Noche Santa’ se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a partir de las 16:30 horas de Perú en el Coliseo FIA USMP, ubicado en el distrito de La Molina. El recinto abrirá sus puertas para recibir a la afición ‘alba’, que se dará cita para alentar al prometedor equipo de la Universidad San Martín en su presentación oficial.

El esperado duelo ante Regatas Lima será transmitido en vivo a nivel nacional a través de la señal de Latina Televisión. Además, quienes no puedan seguirlo por televisión podrán verlo en simultáneo mediante la página web del canal, lo que permitirá a los fanáticos disfrutar de este clásico del vóley peruano desde cualquier dispositivo.

San Martín confirmó todos los
San Martín confirmó todos los detalles de su evento de presentación 'Noche Santa'. Crédito: USMP Vóley

San Martín y su plantel para la temporada 2025/26

La Universidad San Martín apunta alto en esta nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley y quiere romper con la sequía de títulos que arrastra desde 2019. Para ello, ha confiado el timón al brasileño Guilherme Schmitz, actual técnico de la selección de Colombia, quien asume el reto de devolver al club ‘albo’ a lo más alto, en reemplazo de su compatriota Vinícius Gamino.

El plantel ha conservado su base de jugadoras con experiencia y protagonismo en la liga, como Flavia Montes, Fernanda Tomé, Simone Scherer y Brenda Lobatón. A este núcleo se han sumado nombres de peso como Aixa Vigil, bicampeona con Alianza Lima, quien llega para reforzar el ataque, y Angélica Aquino, de gran rendimiento con Rebaza Acosta la temporada pasada.

Además, el equipo ha sumado un refuerzo de jerarquía internacional: la mexicana Paola Rivera, elegida mejor armadora de la última temporada tras su destacada actuación con Regatas Lima. Con estos nombres y bajo una nueva dirección técnica, San Martín se perfila como uno de los grandes candidatos al título en la campaña 2025/26.

El plantel de San Martín
El plantel de San Martín se prepara para luchar por el título de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa USMP

Debut oficial de San Martín en la nueva temporada

La Universidad San Martín, que finalizó en el tercer lugar en la última edición de la Liga Peruana de Vóley, está lista para comenzar una nueva temporada con la mira puesta en el título. Su primer desafío será ante Olva Latino, un duelo que marcará el inicio del ciclo bajo el mando del técnico brasileño Guilherme Schmitz.

Este enfrentamiento será clave para medir el nivel del equipo ‘albo’ y descubrir si tiene argumentos sólidos para volver a lo más alto del podio. El choque se jugará el sábado 25 de octubre desde las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

