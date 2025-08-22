Perú Deportes

Paola Rivera se queda en la Liga Peruana de Vóley: San Martín la oficializó como su nueva armadora tras brillar con Regatas Lima

La levantadora mexicana fue vinculada con Alianza Lima en el inicio del mercado de pases, pero finalmente fichó por el club ‘santo’ y buscará el título nacional

Miguel Solis Ruiz

La armadora mexicana seguirá en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras brillar con Regatas Lima. (USMP)

Paola Rivera seguirá emocionando a los voleilovers con su magia dentro de la cancha. La mexicana se quedará en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fichar por la Universidad San Martín. El cuadro de Santa Anita la presentó por todo lo alto en sus redes sociales.

La mejor armadora de la Liga Peruana de Vóley ya está con nosotros. Bienvenida Paola Rivera”, escribió la USMP en sus canales oficiales, desatando múltiples de comentarios positivos en la publicación. Posteriormente, subió un video de la deportista con su primer mensaje como ‘santa’.

“Hola hinchas de San Martín, soy Paola Rivera y estoy feliz y agradecida de unir al club esta temporada, vengo con toda la ilusión de dar lo mejor de mí para el equipo y para ustedes también. Vamos San Martín”, fueron las primeras palabras de la levantadora extranjera.

Rivera fue elegida como la mejor armadora de la temporada pasada al destacar con Regatas Lima, equipo con el que disputó la final ante Alianza Lima, pero lastimosamente la perdió, ubicándose en el segundo lugar. Ahora, buscará su revancha con la camiseta de la San Martín.

Paola Rivera se queda en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: San Martín la oficializó como su armadora tras brillar con Regatas Lima.

¿Estuvo cerca de Alianza Lima?

Sus buenas actuaciones la llevaron a ser pedida por los hinchas de Alianza Lima, debido a que armadora titular Marina Scherer partió a España en búsqueda de nuevos desafíos. Las declaraciones realizadas por la gerenta deportiva, Cenaida Uribe, también generaron mayor expectativa en el pueblo ‘blanquiazul’ sobre la posibilidad de que la mexicana arribe en la próxima temporada.

En una entrevista, Uribe fue consultada por el reemplazo de Scherer, a lo que respondió que la nueva levantadora de Alianza había jugado en la Liga Peruana de Vóley y tenía nacionalidad mexicana. Estas palabras encendieron las redes sociales y dieron por hecho el fichaje de Paola Rivera en La Victoria.

La misma Rivera, ante la lluvia de comentarios, salió a desmentir dicha información mediante sus redes sociales. "¡Hola a todos! Quiero comunicar que no tengo vínculo alguno con Alianza Lima. En este momento estoy enfocada en descansar y pasar tiempo de calidad con mi familia. Gracias a todos, saludos".

Días más tarde, Cenaida se volvió a referir al tema y le puso fin manifestando lo siguiente: "Yo ni la conozco, solo que a mí me quieren sacar información y la oficina de marketing es la que se va a encargar de oficializar las nuevas incorporaciones.Lo tengo, pero con Paola, no la conozco“.

Así los caminos de Rivera y Alianza se separaron de manera definitiva. El club ‘íntimo’ terminó fichando a dos armadoras colombianas: Maria Alejandra Marín y Doris González, ambas de la selección de Colombia. Mientras que la mexicana será el cerebro de la San Martín en esta temporada.

Alianza Lima confirmó su primer fichaje extranjero para la próxima temporada.

Los refuerzos de San Martín

Paola Rivera no es la única en llegar a la USMP. Previamente, la institución de Santa Anita anunció la salida del técnico Vinicius Gamino y la llegada de Guilherme Schmitz, quien reemplazó a Antonio Rizola en la selección colombiana en su momento. Después de la contratación del estratega brasileño se sumaron más voleibolistas.

Aixa Vigil dejó Alianza Lima tras el bicampeonato y se vistió de ‘santa’. Lo mismo pasó con la libero Janice Torres, quien regresó al club después de algunas temporadas. Finalmente, Angélica Aquino se marchó de Rebaza Acosta en búsqueda de protagonismo en la liga luego de ser la máxima anotadora peruana.

