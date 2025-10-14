Gustavo Álvarez expresa su profunda molestia tras ser vinculado como el próximo técnico de la selección peruana: “Me parece una falta de respeto”

Gustavo Álvarez descarta cualquier desplazamiento a la selección peruana. - Crédito: EFE

Gustavo Álvarez es uno de los nombres que, aparentemente, se despunta en la agenda de la Federación Peruana de Fútbol para hacerse cargo de la selección nacional, después del fatal proceso realizado en las Eliminatorias CONMEBOL 2026. O así, al menos, ha dado cuenta el periódico El Mercurio (CHI) en su reciente edición.

Frente a esa situación, que ha comenzado a cobrar demasiada fuerza en territorio andino, el entrenador de la U. de Chile tuvo que salir al frente para desmentir categóricamente cualquier desplazamiento hacia la Villa Deportiva Nacional, echando así por tierra cualquier teoría que lo aleja del ‘Romántico Viajero’.

Gustavo Álvarez lleva la dirección técnica de la U. de Chile. - Crédito: AFP

“A mí esa nota me parece una falta de respeto. Se hablan de cifras y yo le daría validez si sale el nombre de quién lo dice. Porque yo camino por el club y nadie me dice nada. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo para pensar en el futuro personal”, expresó ofuscado Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.

Conviene mencionar que antes de ofrecer la comparecencia, el estratega argentino de la Universidad de Chile cuestionó la veracidad del autor de la nota toda vez que exhortó a una correcta difusión de la información: “¿Esa publicación tiene firma? El diario publica sin firma… ¿Y la persona que lo dice lo mencionan con nombre y apellido?”.

“Cuando habla Gustavo Alvarez la cara se la ven todos y saben quién es, con errores y virtudes. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los dichos del otro. Seamos serios”, añadió.

De esta forma, el profesional argentino, con pasado en la Liga 1 llevando las riendas de clubes como Atlético Grau y Sport Boys, ha zanjado el tema que lo asociaba con la selección peruana. Eso sí, no se descarta que su ficha siga dentro de la tabulación del Director de Fútbol de la FPF para una evaluación integral.

Gustavo Álvarez, orgulloso de llevar el escudo de la U. de Chile en el pecho. - Crédito: Conexión Azul

Actualmente, el calendario de la Universidad de Chile presenta una agenda cargada de desafíos decisivos que podrían marcar el cierre de la temporada para sus aficionados. El equipo ‘azul’ enfrentará en los próximos días una seguidilla de partidos fundamentales tanto a nivel continental como local, con repercusiones directas en sus aspiraciones internacionales.

El compromiso más relevante tendrá lugar el 23 de octubre, cuando la U. de Chile reciba a Lanús en el Estadio Nacional por las semifinales de la Copa Sudamericana. En paralelo, sigue disputando el Torneo Nacional, donde aún no ha asegurado su cupo en la Copa Libertadores 2026.