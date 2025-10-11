Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Colombia vs México: dónde ver partido amistoso por fecha FIFA 2025.

Las selecciones de Colombia y México se enfrentan hoy, sábado 11 de octubre, en el marco de la fecha FIFA. Este enfrentamiento latinoamericano está pactado para arrancar a las 20:00 horas de Perú y tendrá como escenario el AT&T Stadium, situado en la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos.

El elenco ‘cafetero’ llega a este compromiso amistoso tras asegurar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo culminaron su participación en las Eliminatorias con una victoria contundente de 6-3 sobre Venezuela como visitante.

Luis Suárez se destacó en ese encuentro al anotar cuatro goles, consolidando una actuación determinante. Con este resultado, los colombianos se ubicaron en la tercera posición de la tabla, acumulando 28 puntos, únicamente superados por Ecuador y Argentina.

Un futbolista conocido en el Perú por su pasado en Alianza Lima podría hacer su debut en el conjunto colombiano. Se trata de Kevin Serna, que recibió su primer llamado de Lorenzo por su actualidad en Fluminense y tiene la posibilidad de sumar minutos ante México.

El delantero colombiano anotó su 'póker' ante la 'vinotinto'. (Video: Movistar Deportes)

La ‘tri’, en calidad de anfitriona, no ha disputado las clasificatorias de Concacaf ya que su participación en la próxima edición del Mundial está garantizada. Eso sí, ha venido jugando la Copa de Oro -la cual terminó ganando- y algunos amistosos.

En su más reciente presentación, el combinado encabezado por Javier Aguirre empató 2-2 en un amistoso ante Corea del Sur. Los goles del conjunto centroamericano fueron obra de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, mientras que Son Heung-Min, jugador de Los Angeles FC, anotó uno de los tantos por el cuadro asiático.

La selección de México igualó 2-2 con Corea del Sur en su último partido amistoso.

Horarios del México vs Colombia

Este compromiso se iniciará a las 20:00 horas de Perú y Colombia, y a las 19:00 horas de México. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 20:00 horas de Ecuador; a las 21:00 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 22:00 horas de Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

Dónde ver México vs Colombia: partido amistoso

Este partido amistoso por fecha FIFA será transmitido en territorio mexicano mediante el Canal 5 y TUDN. Además, se podrá seguir mediante la plataforma de streaming llamada VIX.

Mientras que en la nación colombiana también se emitirá por televisión con GOL Caracol y Canal RCN, y las aplicaciones Ditu y Canal RCN, las cuales se pueden descargar en diferentes aparatos.

Con respecto a Perú y otros países de Sudamérica, se desconoce los canales de transmisión del México vs Colombia. De igual forma, Infobae le hará seguimiento en su página web con la previa y el minuto a minuto.

Colombia se enfrenta a México en la fecha FIFA.

¿Cómo quedó el último Colombia vs México?

La confrontación más reciente entre Colombia y México tuvo lugar en 2023 durante un partido amistoso. El resultado final favoreció a los sudamericanos con un 3-2, pese a que los ‘aztecas’ lograron adelantarse en el marcador con dos anotaciones iniciales de Omar Govea y Guillermo Martínez. La reacción ‘cafetera’ se consolidó con los goles de Andrés Reyes, Roger Martínez y Carlos Gómez, quienes sellaron la remontada en el encuentro disputado en Los Ángeles.

Colombia le remontó 3-2 a México en el último amistoso disputado en el 2023.

Posibles alineaciones

- México: Luis Ángel Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vazquez, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruíz; Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega. DT: Javier Aguirre.

- Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumi, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jefferson Lerman, Kevin Castaño; James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.