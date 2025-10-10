México vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en su primer amistoso camino al Mundial 2026

La última vez que se vieron las caras colombianos y mexicanos fue en 2023 - crédito Orlando Ramirez-USA TODAY Sports

La selección Colombia ya piensa en el Mundial 2026: el equipo de Néstor Lorenzo tendrá su primer reto en Estados Unidos.

La “Tricolor” se volverá a medir a uno de los viejos conocidos con los cuales jugó en los últimos años, y con el cual tiene un historial positivo en los últimos cuatro juegos, y con quienes no pierde desde 2010.

“Los Cafeteros” se miden ante uno de los anfitriones de la Copa del Mundo

Colombia y México se vieron las caras en 2023 - crédito Orlando Ramírez / USA TODAY Sports

El partido se jugará el 11 de octubre de 2025 a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio AT&T de Arlington, Texas, y se podrá ver a través del Gol Caracol, Deportes RCN, como también desde las aplicaciones de Ditu y la aplicación del canal RCN.

Ficha del partido

México vs. Colombia

Fecha: 11 de octubre de 2025

Estadio: AT&T de Arlington, Texas

Hora: 8:00 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión de TV: Gol Caracol, Deportes RCN, como también desde las aplicaciones de Ditu y la aplicación del canal RCN.

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Colombia

Colombia clasificó a su séptima copa del mundo en la historia - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

La selección Colombia viene de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al vencer a Bolivia y Venezuela.

Justamente, en el último partido de los dirigidos por Néstor Lorenzo, golearon por 6-3 a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, el 9 de septiembre de 2025.

El póker de goles del delantero Luis Javier Suárez, junto a los goles de Jhon Córdoba y Yerry Mina, acabaron la ilusión mundialista que tenía la “Vinotinto” de clasificar al repechaje de la siguiente forma.

A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:

9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 3-6 Colombia

4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 3-0 Bolivia

10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Argentina 1-1 Colombia

6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-0 Perú

25 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 2-2 Paraguay

México

México es el actual campeón de la Copa de Oro - crédito Joe Camporeale / Imagn Images

En la selección de México, que ya obtuvo su cupo por ser el anfitrión de la cita orbital, se preparó con varios amistosos y la Copa de Oro.

Allí, los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre lograron consolidar una idea de juego, gracias a sus buenos resultados que los llevaron a la conquista del certamen continental más importante de Centroamérica.

En la final que jugaron ante Estados Unidos en la Copa de Oro, el 6 de julio de 2025, la “Tri” venció por 2-1 a los dirigidos por el entrenador argentino Mauricio Pochettino.

Los goles fueron del atacante Raúl Jiménez y de Edson Álvarez (que en esta convocatoria serán las grandes bajas para los mexicanos), y que le permitieron ganar su décima tercera Copa de Oro en la historia.

En lo que se refiere a partidos amistosos, México jugó ante Corea del Sur el 9 de septiembre de 2025, y allí empataron a dos goles en el estadio Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Por los lados de la “Tri”, los goles llegaron por medio de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, mientras que Heung-Min Son y Gyu-Oh Hyeon anotaron los goles de los “Tigres de Asia” (apodo de Corea del Sur)

A continuación, así les fue a los centroamericanos en sus últimos cinco partidos:

9 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: México 2-2 Corea del Sur

6 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: México 0-0 Japón

6 de julio de 2025 - Copa de Oro: Estados Unidos 1-2 México

2 de julio de 2025 - Copa de Oro: México 1-0 Honduras

28 de junio de 2025 - Copa de Oro: México 2-0 Arabia Saudita

Último partido que jugaron

El equipo de Néstor Lorenzo se volverá a medir a México - crédito Orlando Ramirez-USA TODAY Sports

El último partido, que jugaron colombianos y mexicanos, se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2023, cuando se vieron las caras en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, de Estados Unidos.

Durante el primer tiempo, México ganaba el partido con los goles de Omar Govea al minuto 40 y de Gonzalo Martínez al 50, pero el equipo “Cafetero” cambió el chip a partir del segundo gol “Azteca” y con anotaciones de Andrés Reyes al 55, de Roger Martínez al 69 y de Carlos Gómez al 90+2, lograron el triunfo.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí;

16 de septiembre de 2023 - Amistosos internacionales: México 2-3 Colombia

27 de septiembre de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 3-2 México

29 de septiembre de 2012 - Amistosos internacionales: México 0-2 Colombia

22 de junio de 2011 - Amistosos internacionales: Colombia 0-0 México

7 de septiembre de 2010 - Amistosos internacionales: México 1-0 Colombia