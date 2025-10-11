A qué hora juega México vs Colombia: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia en Perú por amistoso en fecha FIFA

La selección de Colombia prepara su participación en el Mundial 2026 con la mira puesta en su próximo desafío en territorio estadounidense. Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el combinado nacional se enfrentará nuevamente a un rival con el que mantiene una rivalidad en los últimos años y ante el cual no ha perdido desde 2010.

Y una de las novedades será Kevin Serna, el jugador de Fluminense se alista para hacer su debut con los ‘cafeteros’. En los cuatro encuentros más recientes frente a este oponente, la ‘tricolor’ ha logrado resultados favorables, fortaleciendo su confianza para el periodo que se avecina.

El camino hacia la Copa del Mundo se definió en la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde aseguró su clasificación al vencer a Bolivia y Venezuela. El desempeño en estas fechas fue clave para sellar el boleto a la cita mundialista.

En el último encuentro disputado por el equipo dirigido por Lorenzo, superó a la ‘vinotinto’ con un marcador de 6-3, en un partido realizado en el estadio Monumental de Maturín, el pasado el 9 de septiembre. Este resultado representó un golpe definitivo para las aspiraciones de la escuadra venezolana, que buscaba mantenerse con vida en la pelea por un lugar en el repechaje.

Entre los protagonistas del triunfo colombiano destacó el delantero Luis Suárez, quien anotó cuatro goles que influyeron directamente en el desarrollo del compromiso. También aportaron goles Jhon Córdoba y Yerry Mina, contribuyendo a una victoria contundente y dejando sin opciones a Venezuela para acceder al repechaje mundialista.

Con este antecedente reciente, el combinado ‘cafetero’ llega al partido amistoso en Estados Unidos con una racha positiva y la motivación de mantener su buen desempeño de cara al certamen más importante a nivel de selecciones.

El delantero colombiano anotó su 'póker' ante la 'vinotinto'. (Video: Movistar Deportes)

A qué hora juega México vs Colombia en Perú

El choque entre los mexicanos y los colombianos se jugará este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas (Estados Unidos), por amistoso de fecha FIFA. El horario pactado será a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de 25 jugadores que estarán en los amistosos ante México y Canadá - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Dónde ver México vs Colombia en amistoso

El emocionante cotejo será transmitido por Caracol TV (Gol Caracol) y RCN para toda Colombia. La señal de Caracol TV y RCN TV la podrás mirar por señal abierta. En tanto, en México se podrá mirar por el Canal 5, TUDN y Azteca 7 mediante señal abierta y vía streaming por Vix+.

¿Cómo llega México al partido?

México, clasificado automáticamente al Mundial como país anfitrión, el equipo se enfocó en su preparación a través de partidos amistosos y la participación en la Copa de Oro. Bajo la conducción de Javier ‘El Vasco’ Aguirre, el plantel logró afianzar su propuesta táctica, reflejada en los resultados obtenidos y en la obtención del título continental más relevante de Centroamérica. En la final de la competición, disputada el 6 de julio de 2025, la selección mexicana superó 2-1 a Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino.

Jugadores de la selección mexicana celebran tras anotar uno de los dos goles con los que vencieron a Internacional de Porto Alegre. Estadio Beira Rio, Porto Alegre, Brasil. 16 de enero de 2025. REUTERS/Diego Vara

México vs Colombia: posibles alineaciones

Colombia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumi, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Jefferson Lerman, Kevin Castaño, James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

México: Luis Ángel Malagón, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vazquez, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruíz, Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega.