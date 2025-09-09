Venezuela recibirá a Colombia con la ilusión de garantizar su lugar en el repechaje de las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

Venezuela buscará asegurar su lugar en el repechaje de las Eliminatorias

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, encuentra a seis seleccionados clasificados, por lo que la única plaza que aún resta por resolverse es la del Repechaje. Venezuela recibirá a Colombia en el estadio Monumental de Maturín, con la ilusión de sumar los tres puntos que le permitan avanzar a la siguiente instancia de la competición continental. El duelo se podorá seguir desde las 20.30 por DSports.

La Vinotinto viene de perder por 3 a 0 ante Argentina en Buenos Aires y complicó sus chances de meterse a la cita mundialista. De todos modos, se ubica en zona de repechaje por estar en el 7° pueto de la clasificación y depende de sí misma para insertarse por la vía de la repesca, teniendo en cuenta que acumula 18 puntos (-7 de diferencia), pero solo uno por encima de Bolivia (17 unidades y -19 de diferencia de gol), que recibirá a Brasil a más de 4.000 metros al nivel del mar.

Además, el combinado venezolano no llegará con su plantel completo debido a las lesiones de Josef Martínez, Yangel Herrera y Jhonder Cádiz. En ese contexto, apostará por la capacidad goleadora del experimentado Salomón Rondón.

De todos modos, Fernando Batista se mostró optimista de cara a darle una alegría a la hinchada. “Llegamos enteros a Venezuela, depende de nosotros ir al repechaje, no tengo ninguna duda que vamos a conseguir el objetivo. Nosotros en Maturín somos fuertes. Al país le digo que el martes tenemos una oportunidad hermosa de concretar y lograr el repechaje. Confíen en este grupo“, dijo el DT en la conferencia de prensa previa al partido.

Por su parte, Colombia aseguró su clasificación a la Copa del Mundo luego de la victoria por 3 a 0 frente a Bolivia en la jornada pasada. De todos modos, los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen varios elementos como James Rodríguez, Luis Díaz, Juanfer Quintero y otras figuras de jerarquía para complicar a su rival.

En relación a los antecedentes entre ambos equipos, se han visto las caras en 43 oportunidades a lo largo de la historia. Y en el balance, Venezuela sólo lleva suma siete triunfos, contra 21 de Colombia y 15 empates.

El último enfrentamiento oficial se dio el 7 de setiembre de 2023, en el marco de la primera fecha de las Eliminatorias. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla fue testigo de una victoria a favor de los cafeteros con el gol de Rafael Santos Borré.

Posibles formaciones:

Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro, Eduard Bello, Telasco Segovia, Tomás Rincón, Jefferson Savarino, Cristian Cásseres Jr. y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Colombia: Camilo Vargas, Santiago Arias, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Estadio: Monumental de Maturín (Venezuela)

Hora: 20:30

TV: D Sports

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

Posiciones: