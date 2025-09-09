Deportes

Venezuela recibirá a Colombia con la ilusión de garantizar su lugar en el repechaje de las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

La Vinotinto afronta un duelo clave frente al combinado cafetero, que ya tiene su lugar asegurado en el Mundial del 2026. Desde las 20:30, transmite DSports

Guardar
Venezuela buscará asegurar su lugar
Venezuela buscará asegurar su lugar en el repechaje de las Eliminatorias

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, encuentra a seis seleccionados clasificados, por lo que la única plaza que aún resta por resolverse es la del Repechaje. Venezuela recibirá a Colombia en el estadio Monumental de Maturín, con la ilusión de sumar los tres puntos que le permitan avanzar a la siguiente instancia de la competición continental. El duelo se podorá seguir desde las 20.30 por DSports.

La Vinotinto viene de perder por 3 a 0 ante Argentina en Buenos Aires y complicó sus chances de meterse a la cita mundialista. De todos modos, se ubica en zona de repechaje por estar en el 7° pueto de la clasificación y depende de sí misma para insertarse por la vía de la repesca, teniendo en cuenta que acumula 18 puntos (-7 de diferencia), pero solo uno por encima de Bolivia (17 unidades y -19 de diferencia de gol), que recibirá a Brasil a más de 4.000 metros al nivel del mar.

Además, el combinado venezolano no llegará con su plantel completo debido a las lesiones de Josef Martínez, Yangel Herrera y Jhonder Cádiz. En ese contexto, apostará por la capacidad goleadora del experimentado Salomón Rondón.

De todos modos, Fernando Batista se mostró optimista de cara a darle una alegría a la hinchada. “Llegamos enteros a Venezuela, depende de nosotros ir al repechaje, no tengo ninguna duda que vamos a conseguir el objetivo. Nosotros en Maturín somos fuertes. Al país le digo que el martes tenemos una oportunidad hermosa de concretar y lograr el repechaje. Confíen en este grupo“, dijo el DT en la conferencia de prensa previa al partido.

Por su parte, Colombia aseguró su clasificación a la Copa del Mundo luego de la victoria por 3 a 0 frente a Bolivia en la jornada pasada. De todos modos, los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen varios elementos como James Rodríguez, Luis Díaz, Juanfer Quintero y otras figuras de jerarquía para complicar a su rival.

En relación a los antecedentes entre ambos equipos, se han visto las caras en 43 oportunidades a lo largo de la historia. Y en el balance, Venezuela sólo lleva suma siete triunfos, contra 21 de Colombia y 15 empates.

El último enfrentamiento oficial se dio el 7 de setiembre de 2023, en el marco de la primera fecha de las Eliminatorias. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla fue testigo de una victoria a favor de los cafeteros con el gol de Rafael Santos Borré.

Posibles formaciones:

Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro, Eduard Bello, Telasco Segovia, Tomás Rincón, Jefferson Savarino, Cristian Cásseres Jr. y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Colombia: Camilo Vargas, Santiago Arias, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Estadio: Monumental de Maturín (Venezuela)

Hora: 20:30

TV: D Sports

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

Posiciones:

Temas Relacionados

deportes-internacionalElimatorias SudamericanasMundial 2026Selección de ColombiaSelección de Venezuela

Últimas Noticias

Impacto en Brasil por la trágica muerte de un reconocido fisicoculturista: acusan a su pareja de apuñalarlo tras una discusión

Valter de Vargas Aita sufrió profundas heridas en el cuello, el abdomen, la cara y la espalda

Impacto en Brasil por la

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026 y cómo verlo en vivo

La Albiceleste jugará ante el Tri por la 18ª fecha de la clasificación camino a la próxima Copa del Mundo

Cuándo y a qué hora

River Plate sigue con las obras en el Monumental: el importante cambio estético que tendrá el estadio

El Millonario inició esta semana los trabajos para modernizar la fachada de la tribuna Belgrano

River Plate sigue con las

Bolivia deberá ganarle a Brasil y esperar el resultado de Venezuela para llegar al repechaje en las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

A más de 4000 metros de altura, en El Alto, la Verde se enfrentará a la Scratch de Carlo Ancelotti, que ya tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026

Bolivia deberá ganarle a Brasil

Paraguay se enfrentará a Perú en la despedida de las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

El conjunto incaico buscará un triunfo contra la Albirroja, que logró clasificar al Mundial tras 16 años. Desde las 20.30, por DSports

Paraguay se enfrentará a Perú
ÚLTIMAS NOTICIAS
Redrado analizó el resultado electoral:

Redrado analizó el resultado electoral: “No acumular reservas y la suba fenomenal de tasas golpearon a los sectores productivos”

Los gobernadores desconfían de la mesa de diálogo que convocó Milei y preparan una muestra de fuerza en Córdoba

“Obviamente no”: el intendente más votado de las elecciones del domingo anticipó que no asumirá como concejal

La mesa política de Javier Milei, en vivo: los gobernadores dicen que todavía no fueron convocados

Los gobernadores dicen que todavía no fueron convocados y dudan de la intención de la Casa Rosada

INFOBAE AMÉRICA
Inédito: Francia lanzó un premio

Inédito: Francia lanzó un premio para los libros de bebés

Así se inició el incendio en la flotilla humanitaria de Greta Thunberg que va rumbo a Gaza

Katmandú en llamas: manifestantes incendiaron el Parlamento y casas de políticos en Nepal tras la renuncia del primer ministro

El asesinato de un padre a sus dos niños reabrió el debate por la tenencia compartida en Uruguay

El gobierno uruguayo alerta por los niños que trabajan: “Es un disparate, tendrían que estar jugando”

TELESHOW
La palabra de Cande Vetrano

La palabra de Cande Vetrano sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gime Accardi: “Es mi primer escándalo”

El enojo de Mauro Icardi con Wanda Nara: las polémicas declaraciones que podrían llevarla a juicio

La avant premiere de Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte