IA revela la posible alineación de la Selección Mexicana en su amistoso contra Colombia

La probable alineación de México incluye a jóvenes promesas y jugadores consolidados. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

La Selección Mexicana enfrentará a Colombia este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

El duelo amistoso está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix.

El encuentro representa una nueva prueba para el equipo dirigido por Javier Aguirre, quien asumió el cargo en esta Fecha FIFA con miras a consolidar una base competitiva.

La convocatoria del Tri incluye una mezcla de figuras consolidadas y jóvenes promesas. Regresan elementos como Hirving Lozano, Julián Quiñones y Carlos Acevedo, mientras que se mantienen jugadores clave como César Montes, Johan Vásquez, Orbelín Pineda y Santiago Giménez.

También fueron llamados talentos emergentes como Marcel Ruiz, Erik Lira y César Huerta, quienes podrían tener minutos ante el conjunto cafetalero. La lista también incluye a Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Luis Romo e Israel Reyes, entre otros.

Video oficial de la convocatoria de la Selección Mexicana para los próximos partidos frente a Colombia y Ecuador, con el regreso de Carlos Acevedo y Julián Quiñones. Crédito: Cuenta de X @miseleccionmx

Con base en el historial reciente, el estilo de juego del técnico y las condiciones del rival, una inteligencia artificial especializada en análisis deportivo proyectó la siguiente alineación probable para México: Luis Ángel Malagón en la portería; línea defensiva con Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; medio campo conformado por Erik Lira, Marcel Ruiz y Orbelín Pineda; y un tridente ofensivo con Hirving Lozano, César Huerta y Santiago Giménez.

Entre las ausencias más notables se encuentran Edson Álvarez, quien continúa en recuperación tras una lesión muscular, y Raúl Jiménez, descartado por molestias físicas. Rodrigo Huescas también quedó fuera por lesión.

La convocatoria refleja una apuesta por renovar ciertas posiciones clave, especialmente en defensa y medio campo, con énfasis en jugadores que destacan en el torneo local.

Colombia, ya clasificada al Mundial 2026, llega con figuras internacionales y esquema ofensivo. - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Colombia, por su parte, llega al compromiso ya clasificada al Mundial 2026 y con una plantilla repleta de figuras internacionales.

Se espera que el técnico Néstor Lorenzo utilice un esquema ofensivo con Luis Díaz, James Rodríguez y Rafael Santos Borré como principales referentes.

El equipo sudamericano buscará mantener su ritmo competitivo y probar variantes tácticas ante un rival de peso en la región.

Tras el duelo ante Colombia, México continuará su gira de preparación con un segundo amistoso frente a Ecuador, programado para el martes 14 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Ambos encuentros forman parte del calendario oficial de la Federación Mexicana de Futbol rumbo al proceso mundialista.