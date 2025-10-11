Cenaida Uribe reveló que quiso fichar a refuerzo de Universitario y culpó a Julieta Lazcano: “Ya era una jugadora embarazada”

La directiva explicó que no terminó contratando a dicha voleibolista por culpa de Julieta Lazcano. (Ovación)

Cenaida Uribe reapareció frente a cámaras y dejó varias declaraciones polémicas y sorpresivas. La gerenta de Alianza Lima se refirió a su no participación en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley; así como también, al caso de Julieta Lazcano, quien terminó saliendo del club producto de su embarazo.

Uribe, a la par, fue consultada por el refuerzo extranjero que le causó sorpresa en los otros 11 equipos del campeonato. En primera instancia, la directiva mencionó a la armadora Paola Rivera, que destacó en Regatas Lima y ahora vestirá la camiseta de la Universidad San Martín durante esta temporada 2025/2026.

“No he visto, hemos jugado con Soan y Circolo recién, una así de nombre que digas ‘wao’, aparte del campeonato que hizo la levantadora de San Martín, me parece un buen jale porque me gustó, a pesar de que nunca la busqué, pero sí me gustó”, manifestó en diálogo con el programa ‘De Una’.

Cenaida Uribe reveló que quiso fichar a refuerzo de Universitario y culpó a Julieta Lazcano de que no llegue a Alianza Lima.

Instantes después, a la encargada del equipo de vóley de Alianza Lima le preguntaron por Mara Leao, flamante refuerzo de su clásico rival, Universitario de Deportes, a lo que sorprendió al contar un hecho. Le ofrecieron a la central brasileña, pero dijo que no porque ya tenía a sus jugadores completas en esa posición.

“Sí, es un buen fichaje, me la ofrecieron a mí también, ahí es donde te digo que el tema de Julieta me mató, a mí me ofrecieron a Mara y teniendo a Julieta dije ‘no’, si no hubiera tenido a Julieta, hubiera venido Mara y todos los días me hablaba la manager. Ahí es donde digo que hay cosas que una programa y cosas como esas te sacan del cuadro, de toda mi programación”, confesó.

Cenaida Uribe responsabilizó a Julieta Lazcano de que Mara Leao no haya arribado a La Victoria. “Todos los días me llamaba la manager y me decía ‘¿no la quieres no?’, yo le decía que tenía mis centrales, yo no sabía que Julieta ya era una jugadora embarazada, ya tiene como 7 meses, en diciembre va a tener al nieto".

Mara Leao estuvo cerca de jugar por Alianza Lima y no fichar por Universitario de Deportes.

Cenaida Uribe habló del caso Julieta Lazcano

Han transcurrido varios meses desde que se confirmó la salida de Julieta Lazcano del conjunto de vóley de Alianza Lima, una medida que provocó comentarios y rumores. La central argentina estaba contemplada en los proyectos del club tanto para la próxima edición de la Liga Nacional como para el Mundial de Clubes 2025, lo que hizo inesperada su desvinculación.

En este contexto, Cenaida Uribe decidió hablar públicamente sobre el asunto y explicó las razones que llevaron a la salida de la jugadora olímpica y manifestó su decepción a nivel profesional y personal. La jefa de equipo detalló que la separación se originó por una situación fuera del ámbito deportivo: Lazcano tuvo una relación con el preparador físico David Torres y quedó embarazada.

Esto generó conflictos internos y quebró la relación con la directiva de Alianza, que no estaba al tanto de la situación. “Para mí, la relación terminó mal. Tampoco te voy a mentir diciéndote que estoy contenta. No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico y que nunca me di cuenta”, expresó.

La jefa del equipo 'blanquiazul' expresó su decepción y contó cómo se rompió la relación con la central argentina. (Video: Radio Ovación)

Uribe aseguró que Alianza Lima no jugará la primera fecha de la Liga Peruana

Por otro lado, Cenaida Uribe afirmó que Alianza Lima no jugará la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley, debido a que coincide con la Noche Blanquiazul -su evento de presentación- a pesar de que le informaron a la FPV previo a armar la programación.

“He estado diciendo: ‘ojo, que hace cuatro meses lo tengo esto programado’. Además, nunca la liga comenzaba en octubre. No es rebeldía, ¿tengo que pedirle permiso a la federación cuando voy a hacer un evento? La Federación debería decir -así como ha hecho ahora en estas bases- el próximo año la liga comienza el 5 de octubre. Yo ya lo sé, antes no sabía. No nos vamos a presentar porque tengo mi Noche Blanquiazul, ni con juveniles, no es una opción“, sentenció.