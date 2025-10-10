“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

La jefa del equipo 'blanquiazul' expresó su decepción y contó cómo se rompió la relación con la central argentina. (Video: Radio Ovación)

Han pasado varios meses desde que se oficializó la salida de Julieta Lazcano del equipo de vóley de Alianza Lima, una decisión que generó diversos comentarios y especulaciones. La central argentina formaba parte de los planes del club no solo para la próxima temporada de la Liga Nacional, sino también para el Mundial de Clubes 2025, por lo que su desvinculación fue sorpresiva. Ante ello, Cenaida Uribe decidió romper el silencio y pronunciarse públicamente sobre el tema.

En declaraciones al programa ‘aquiTVO’ de Radio Ovación, la jefa del equipo ‘blanquiazul’ reveló los detalles detrás de la salida de la jugadora olímpica y expresó abiertamente su decepción, tanto profesional como personal. Según explicó, el motivo de la ruptura entre Lazcano y la institución fue una situación extradeportiva: la ‘Princesita’ mantuvo una relación con el preparador físico del equipo, David Torres, y quedó embarazada.

Este hecho generó tensiones internas y terminó por quebrar por completo la relación con la dirigencia de Alianza Lima, que no tenía conocimiento de lo que ocurría. “Para mí, la relación terminó mal. Tampoco te voy a mentir diciéndote que estoy contenta. No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico y que nunca me di cuenta”, señaló Uribe con firmeza.

Apenas se enteró de lo sucedido, Cenaida tomó la decisión de separar del cargo a David Torres, considerando inaceptable este tipo de relaciones dentro de un entorno profesional. “Lo que hice cuando me enteré fue primero sacarlo a él, porque eso no se permite. Siempre lo he escuchado de entrenadores: el DT o preparador que se mete con una jugadora está fuera inmediatamente. Es lo que yo hice”, afirmó.

Julieta Lazcano llegó como fichaje estelar de Alianza Lima el año pasado. Crédito: Prensa AL Voley

El impacto dentro del grupo también fue evidente. La jefa de equipo relató que el resto del plantel no tardó en reaccionar con molestia e incluso sarcasmo ante la situación. “(Cuando pasó el tema de Julieta) mis jugadoras me decían ‘ahí está, pues, tu princesita’. Siempre hay celos en el equipo. Me decían ‘hasta abuela te han hecho’. Olvídate, horrible”, confesó.

Julieta Lazcano y una salida que afectó

Para Cenaida Uribe, lo que más le dolió no fue solo la salida de Julieta Lazcano, sino no haberse dado cuenta antes de lo que ocurría. La central argentina era una de las jugadoras en las que más confiaba dentro del equipo y la tenía como un ejemplo de profesionalismo. Esa alta consideración hace que hoy la decepción sea aún mayor.

“Sí me chocó un montón. Mi relación con ella quedó en cero, porque eso no se hace. A pesar de que yo siempre decía que Julieta era el ejemplo de lo que tiene que ser una profesional… en la cancha lo era, pero después, ya lo que hacen fuera, hasta ahí no llego. Fue una decepción total”, expresó.

Julieta Lazcano fue clave en la conquista del bicampeonato de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

La relación, que comenzó con entusiasmo cuando Lazcano fue presentada como fichaje sorpresa en la ‘Noche Blanquiazul’ del año pasado, se rompió por completo. Además, la salida de la central dejó un vacío importante en el plantel, ya que estaba considerada como pieza clave para la próxima temporada, y su repentina desvinculación obligó al cuerpo técnico a replantear su estrategia.

“El equipo estaba armado. Cuando ella se va, nos descuadra por completo, porque las contrataciones ya estaban hechas. En ese momento ya no encuentras jugadoras. Ella, después de un año de estar parada, se había recuperado bien. Me deja un hueco enorme porque mis planes eran con ella. Las cosas pasan por algo, así que hay que seguir trabajando”, sentenció.