Mara Leão contó que no dudó en fichar por Universitario debido a nivel de la liga: “En Brasil se habla mucho de su crecimiento”

Mara Leão es la nueva central de Universitario de Deportes para la temporada 2025/26.

Universitario de Deportes ha reforzado la zona central de su sexteto con la llegada de Mara Leão. La experimentada voleibolista brasileña aportará con su pericia bloqueadora a un equipo que dejó ir a la máxima deportista de la Liga Peruana de Vóley en la temporada pasada, Sarah Evaristo. Por lo pronto, la nueva central cuenta las horas para conocer a la ‘torcida‘ de la ‘U‘ y sumar sus primeras alegrías.

La adaptación ha sido un proceso muy corto o prácticamente esquivo para la deportista de 1.91 metros de estatura. La exseleccionada de su país contó en una reciente entrevista con el programa ‘Saque&Punto‘, junto a su connacional Elis Bento, que ha sentido muy a gusto con Perú y en las instalaciones del estadio ‘Lolo‘ Fernández.

En el campo deportivo de entrenamiento, también colaboró la presencia de Bento y su otra compatriota Maluh Oliveira, también llegada esta temporada. “Yo tengo la sensación que entreno acá diez años. Tengo la impresión que desde siempre yo ya estuve aquí. Está siendo muy fácil la adaptación, pero está haciendo mucho frío“, señaló.

“Perú es muy parecido con Brasil, porque llegas y las personas son acogedoras. Las brasileñas que están acá se sienten muy cómodas“, contó Leão, campeona de la Liga Rumana, ganadora de la Copa de Rumania (Cupa României) y subcampeona de la CEV Cup (Campeonato Europeo) en su última temporada en el Alba Blaj.

Mara contó que no dudó ni un solo segundo cuando recibió la llamada de Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario. Con una gran alegría, reveló su respuesta al directivo: “Yo voy. Estoy lista“. La nacida en Sabinópolis espera estrenarse con la camiseta del ‘merengue‘, puesta está “super animada por conocer a la ‘torcida‘“.

El reconocimiento de la Liga Peruana en el extranjero

La central de 34 años reconoció que uno de los acicates para aventurarse en la Liga Nacional Superior de Vóley fue la notoriedad que ha ganado el campeonato nacional en el extranjero.

“En Brasil, se está hablando mucho de la Liga Peruana, que está creciendo. En otros países, como Rumania, se habla de la Liga Peruana sobre que cada año que pasa está evolucionando y volviéndose una Liga muy profesional“, sumó.

La voleibolista confesó que Universitario siempre fue su primera opción. “Me interesaba conocer la cultura y a la gente a través del voleibol“, consignó.

Es menester mencionar que la Liga Peruana de Vóley ha ganado protagonismo en la región por el crecimiento presupuestario de los últimos años. Este ítem, agregado a la administración deportiva, se reflejaron en el último Campeonato Sudamericano, donde Alianza Lima se quedó con la medalla de plata y sacó pasaje al Mundial de Clubes.

Primer encuentro Mara Leão y la hinchada ‘merengue‘

La espera fue larga, pero terminó. El nuevo plantel de Universitario de Deportes, al mando del adiestrador español Francisco Hervás, se estrenará ante los suyos por el marco de ‘La noche de las Pumas‘. El evento de presentación tendrá lugar este sábado 18 de octubre a las 18:00 horas de Perú.

Universitario anunció la segunda edición de la ‘Noche de las Pumas’: día, hora y rival en la presentación del plantel 'crema'

El club también informó que las acciones se llevarán a cabo en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos, escenario con capacidad para cerca de 7000 espectadores. Además, las entradas ya están a la venta a través del portal Ticketmaster para toda la hinchada en general.

Cabe destacar que la institución ‘merengue’ no ha anunciado la casa televisiva a cargo de la transmisión del compromiso. La pasada edición, el partido fue emitido por el propio canal del club: ‘Universitario TV’.

El rival de ‘las pumas’ para el juego amistoso será Gimnasia y Esgrima de La Plata. Las ‘lobas’ se coronaron por quinta vez en la liga de su país tras derrotar en la final al eterno contrincante de la ciudad, Estudiantes. El equipo del ‘bosque’ se consagró en la temporada regular como punteras e invictas con 14 victorias en igual cantidad de partidos.