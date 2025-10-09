Leao Butrón dejó mensaje a Franco Navarro sobre la continuidad de Néstor Gorosito: “El fútbol de 10 meses, no lo puede resumir a 10 días”

El exarquero mandó mensaje a Franco Navarro sobre la permanencia del DT en Alianza Lima. (L1 Max)

Alianza Lima entró en una crisis de resultados luego de la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro ‘blanquiazul’ perdió dos de sus últimos tres compromisos y se alejó de los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Esto ha provocado que se incrementen las críticas hacia el comando técnico y los jugadores ‘íntimos’. A la par, se ha generado incertidumbre sobre la continuidad de Néstor Gorosito en el banquillo, a pesar de que semanas atrás se hablaba de un acuerdo de renovación.

En esa línea, Leao Butrón -exarquero y ahora encargado del área de menores del club- se pronunció sobre el tema en una reciente entrevista con L1 Max Radio. El exgolero quiso comenzar haciendo una broma. “Si te respondo eso, como es otra área, me botan de Alianza”, expresó desatando risas en la mesa del programa.

En seguida, Butrón manifestó que Franco Navarro y su hijo -ambos encargados de las decisiones deportivas en el ‘equipo del pueblo’- tienen la suficiente personalidad para no dejarse llevar de los comentarios en redes sociales, los cuales solicitan la salida de ‘Pipo’ a final de temporada.

“Yo creo que Franco Navarro, padre e hijo, van a tomar la mejor decisión junto a los encargados de Alianza Lima. Lo que me gustan de ellos es que el toma las decisiones debe estar por encima y con la personalidad para no llevarse por lo que la gente o las redes dicen, no debe ser así en ninguna parte del mundo, si tú estás convencido de tu proyecto, no te puedes llevar de la presión, estoy convencido que no debe ser así y estoy tranquilo porque sé que Franco Navarro y ‘Franquito’ tienen esa personalidad”, acotó.

Leao Butrón dejó mensaje a Franco Navarro sobre la continuidad de Néstor Gorosito como técnico de Alianza Lima.

El exguardameta contó que no ha podido conversar con ambos sobre la permanecia de Gorosito, pero volvió a reafirmar su postura. Para el exintegrante ‘blanquiazul’, los Navarro deberían confiar en su proyecto con Gorosito a la cabeza de cara a la siguiente temporada.

“Nos reunimos una vez por semana para hablar del tema de menores básicamente, hablamos muy poco de mayores porque no es nuestro tema, pero entiendo que tienen la personalidad para poder desarrollar el proyecto, estoy seguro que ellos van a seguir convencidos que es el camino ideal, más allá de que estamos pasando un momento de presión y de críticas, pero siempre ha sido así”, expresó.

Finalmente, Butrón aprovechó para dejar un mensaje a Franco Navarro y su hijo. “Asumo que el profesor Gorosito ha demostrado su calidad, el análisis debe ir más allá de dos semanas que nos eliminan de la Sudamericana y que perdemos la chance de seguir luchando arriba, debe ir un poco más allá porque el fútbol de 10 meses, no lo pueden resumir a 10 días”.

Lo que resta a Alianza Lima

El club ‘blanquiazul’ aprovechará el parón por la fecha FIFA a nivel de selecciones para corregir sus principales errores y afrontar la recta final del Torneo Clausura, soñando con ganar esta fase o esperando que su clásico rival, Universitario de Deportes, no levante este trofeo para que haya play offs por el título nacional.

Para que lo primero ocurra, Alianza deberá sumar la mayor cantidad de puntos en los cuatro compromisos que le restan en esta etapa. Su reto más cercano es ante Sport Boys el jueves 16 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Revisa su fixture a continuación:

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys (Matute)

- Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (Huancayo)

- Fecha 16: Alianza Lima descansa

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (Matute)

- Fecha 18: Alianza Lima descansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (Matute)