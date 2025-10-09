Perú Deportes

Leao Butrón dejó mensaje a Franco Navarro sobre la continuidad de Néstor Gorosito: “El fútbol de 10 meses, no lo puede resumir a 10 días”

El exarquero de Alianza Lima fue contundente sobre la permanencia de ‘Pipo’ en medio del mal momento del equipo en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El exarquero mandó mensaje a Franco Navarro sobre la permanencia del DT en Alianza Lima. (L1 Max)

Alianza Lima entró en una crisis de resultados luego de la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro ‘blanquiazul’ perdió dos de sus últimos tres compromisos y se alejó de los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Esto ha provocado que se incrementen las críticas hacia el comando técnico y los jugadores ‘íntimos’. A la par, se ha generado incertidumbre sobre la continuidad de Néstor Gorosito en el banquillo, a pesar de que semanas atrás se hablaba de un acuerdo de renovación.

En esa línea, Leao Butrón -exarquero y ahora encargado del área de menores del club- se pronunció sobre el tema en una reciente entrevista con L1 Max Radio. El exgolero quiso comenzar haciendo una broma. “Si te respondo eso, como es otra área, me botan de Alianza”, expresó desatando risas en la mesa del programa.

En seguida, Butrón manifestó que Franco Navarro y su hijo -ambos encargados de las decisiones deportivas en el ‘equipo del pueblo’- tienen la suficiente personalidad para no dejarse llevar de los comentarios en redes sociales, los cuales solicitan la salida de ‘Pipo’ a final de temporada.

Yo creo que Franco Navarro, padre e hijo, van a tomar la mejor decisión junto a los encargados de Alianza Lima. Lo que me gustan de ellos es que el toma las decisiones debe estar por encima y con la personalidad para no llevarse por lo que la gente o las redes dicen, no debe ser así en ninguna parte del mundo, si tú estás convencido de tu proyecto, no te puedes llevar de la presión, estoy convencido que no debe ser así y estoy tranquilo porque sé que Franco Navarro y ‘Franquito’ tienen esa personalidad”, acotó.

Leao Butrón dejó mensaje a
Leao Butrón dejó mensaje a Franco Navarro sobre la continuidad de Néstor Gorosito como técnico de Alianza Lima.

El exguardameta contó que no ha podido conversar con ambos sobre la permanecia de Gorosito, pero volvió a reafirmar su postura. Para el exintegrante ‘blanquiazul’, los Navarro deberían confiar en su proyecto con Gorosito a la cabeza de cara a la siguiente temporada.

“Nos reunimos una vez por semana para hablar del tema de menores básicamente, hablamos muy poco de mayores porque no es nuestro tema, pero entiendo que tienen la personalidad para poder desarrollar el proyecto, estoy seguro que ellos van a seguir convencidos que es el camino ideal, más allá de que estamos pasando un momento de presión y de críticas, pero siempre ha sido así”, expresó.

Finalmente, Butrón aprovechó para dejar un mensaje a Franco Navarro y su hijo. “Asumo que el profesor Gorosito ha demostrado su calidad, el análisis debe ir más allá de dos semanas que nos eliminan de la Sudamericana y que perdemos la chance de seguir luchando arriba, debe ir un poco más allá porque el fútbol de 10 meses, no lo pueden resumir a 10 días”.

El gerente deportivo del club 'íntimo' habló de las negociaciones con el DT argentino para extender su contrato. (Video: Entre Bolas)

Lo que resta a Alianza Lima

El club ‘blanquiazul’ aprovechará el parón por la fecha FIFA a nivel de selecciones para corregir sus principales errores y afrontar la recta final del Torneo Clausura, soñando con ganar esta fase o esperando que su clásico rival, Universitario de Deportes, no levante este trofeo para que haya play offs por el título nacional.

Para que lo primero ocurra, Alianza deberá sumar la mayor cantidad de puntos en los cuatro compromisos que le restan en esta etapa. Su reto más cercano es ante Sport Boys el jueves 16 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Revisa su fixture a continuación:

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys (Matute)

- Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (Huancayo)

- Fecha 16: Alianza Lima descansa

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (Matute)

- Fecha 18: Alianza Lima descansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (Matute)

Temas Relacionados

Leao ButrónNéstor GorositoFranco NavarroAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

El exasistente de Ricardo Gareca reveló que dejaron reportes de jugadores en la Videna previo a la llegada de Jorge Fossati y Juan Reynoso

Nolberto Solano desmiente a Jean

Entradas Atenea Open 2025: precios y cómo comprar boletos para duelos de Universitario y selección peruana

El cuadrangular arrancará este viernes 10 de octubre y se vivirá en el Coliseo del Colegio La Salle. Conoce todos los detalles para alentar al equipo de tus amores

Entradas Atenea Open 2025: precios

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

La competición nacional arrancará este sábado 25 de octubre con duelos imperdibles: Universitario hará su debut ante Géminis, mientras que San Martín hará lo suyo con Olva Latino

Canal TV confirmado que transmitirá

Comienza el Atenea Open 2025 con Universitario y la selección peruana: partidos, horarios y canales TV del torneo de vóley

El certamen organizado por el club Atlético Atenea comenzará este viernes 10 de octubre en el Coliseo Colegio La Salle

Comienza el Atenea Open 2025

Mr Peet reaccionó en vivo al atentado contra Agua Marina y lanzó crudo comentario: “Esto ya es terrorismo”

El grupo de cumbia sufrió un ataque en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos la noche del miércoles 8 de octubre, y el periodista deportivo se solidarizó con las víctimas

Mr Peet reaccionó en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular presentará hoy la

Renovación Popular presentará hoy la moción de vacancia contra Dina Boluarte: “Es una mujer incapaz”

Pedro Castillo niega haber cerrado el Congreso y dice que quiso “terminar con la delincuencia”

Fiscalía investiga balacera en concierto de Agua Marina como intento de homicidio

Ejecutivo y Legislativo citan en Palacio de Gobierno a transportistas ante nueva amenaza de paro

Ministro Sandoval denuncia insultos a la presidenta y exige unidad nacional frente a la crispación

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez se solidariza con

Tula Rodríguez se solidariza con Agua Marina y confiesa que es víctima de extorsión: “Yo también sé lo que es”

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Dina Páucar detiene concierto para pronunciarse sobre el atentado contra Agua Marina: “Tengo un dolor muy grande”

Agua Marina ya era víctima de extorsión desde inicios de año: cantantes denunciaron ante la PNP y “no pasó nada”

Orquesta ‘Hermanos Chapoñay’ cometió error y comunicó fallecimiento de integrante de Agua Marina: pidieron minuto de silencio

DEPORTES

Nolberto Solano desmiente a Jean

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

Entradas Atenea Open 2025: precios y cómo comprar boletos para duelos de Universitario y selección peruana

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

Comienza el Atenea Open 2025 con Universitario y la selección peruana: partidos, horarios y canales TV del torneo de vóley

Mr Peet reaccionó en vivo al atentado contra Agua Marina y lanzó crudo comentario: “Esto ya es terrorismo”