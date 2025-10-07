Perú Deportes

Entradas Alianza Lima vs Sport Boys: precios y cómo comprar boletos para partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Arrancó la venta de tickets para duelo entre los ‘blanquimorados’ y rosados el próximo jueves 16 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del campeonato nacional

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Entradas Alianza Lima vs Sport
Entradas Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

Hoy, martes 7 de octubre, arrancó la venta de entradas para el partidazo entre Alianza Lima y Sport Boys del próximo jueves 16 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Este duelo será uno de los más llamativos de la jornada y captará la atención de todos.

El equipo de Néstor Gorosito no está pasando por un momento, y necesita de un triunfo para cortar la mala racha que lo alejó del título nacional. Ahora, la mentalidad de los ‘blanquimorados’ está puesta en asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2025 y por eso, necesita quedar entre los primeros lugares de la tabla acumulada de la Liga 1 2025.

Y para revertir la situación complicada, los ‘grones’ necesitan el apoyo incondicional de toda su hinchada. La directiva victoriana dio a conocer los precios de los boletos que van desde los S/. 23.90 soles para tribuna sur y norte. Los fanáticos podrán asegurar su ticket a través del portal Joinnus.

Precios de entradas para Alianza
Precios de entradas para Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

Cronograma de ventas

- Martes 07 de octubre | De 11:00 horas a 13:00 horas: venta preferencial para Abonados Liga 1 2025 suscritos a Íntimos

- Martes 07 de octubre | De 13:00 horas a 15:00 horas: venta preferencial para Abonados Liga 1 2025 suscritos a Íntimos e Íntimos en general

- Martes 07 de octubre | De 15:00 horas a 17:00 horas: venta preferencia para Abonados Liga 1 2025 en general e Íntimos en general

- Martes 07 de octubre | Desde las 17:30 horas: venta general

Cronograma de ventas para Alianza
Cronograma de ventas para Alianza Lima vs Sport Boys

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

El crucial duelo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

Eryc Castillo fue el autor
Eryc Castillo fue el autor del único gol de Alianza Lima en la derrota en Huánuco. Crédito: Prensa AL

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (programación por confirmar / Huancayo)

- Fecha 16: Alianza Lima descansa

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Temas Relacionados

Alianza LimaSport BoysLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Martín Demichelis, la nueva alternativa de Jean Ferrari: el exRiver Plate y Bayern Múnich podría ser el DT de Perú

El director general de la FPF viajó a Argentina y Brasil para reunirse con entrenadores. El exdefensor argentino se encuentra sin club actualmente

Martín Demichelis, la nueva alternativa

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

La competición arrancará este sábado 25 de octubre con encuentros imperdibles, donde Universitario hará su debut frente Géminis y San Martín hará lo suyo con Olva Latino

Canal TV confirmado que transmitirá

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del inicio de las ‘pumas’ en el torneo

La ‘U’, con nuevo comando técnico, buscará pelear por el título del campeonato nacional luego de quedar cuarto en la temporada pasada

Fixture de Universitario en la

Clarivett Yllescas protestó por posibles multas a voleibolistas tras bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Me parece un abuso”

La figura de Alianza Lima mostró su molestia con la FPV por obligar a las jugadoras de realizar actividades con los sponsors del torneo nacaional o canal con derechos de transmisión

Clarivett Yllescas protestó por posibles

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo

Las dirigidas por Facundo Morando comienzan su camino hacia la obtención del tan ansiado tricampeonato nacional, aunque este podría tener un obstáculo en la primera fecha

Fixture de Alianza Lima en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz deberá responder ante

Kira Alcarraz deberá responder ante Ética por amenazar a periodista, pero no por contratar a novia y amigo de su hijo

Abogada confirma que Patricia Benavides le plagió su artículo completo: “Hasta las conclusiones”

Revelan que tesis de Patricia Benavides tiene textos plagiados y hasta un artículo completo copiado y pegado

Premier Eduardo Arana sobre extorsión a transportistas: “Es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo”

Fin del paro de transportistas: estos son los compromisos del Gobierno y los gremios para levantar la medida en Lima y Callao

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo y Edson Dávila,

Ethel Pozo y Edson Dávila, el aniversario de América Hoy y cómo vivieron la polémica de Gisela Valcárcel con América TV: “Claro que me impactó”

Ethel Pozo dice que tiene una conversación pendiente con Melissa Paredes: “Quiero entender por qué se expresó mal de mí”

Tepha Loza conmueve al revelar la pérdida de su bebé: “Dejó una huella eterna en el corazón”

Christian Domínguez rompe el silencio tras las declaraciones de su hija Camila sobre su distanciamiento: “Es un tema delicado”

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

DEPORTES

Martín Demichelis, la nueva alternativa

Martín Demichelis, la nueva alternativa de Jean Ferrari: el exRiver Plate y Bayern Múnich podría ser el DT de Perú

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del inicio de las ‘pumas’ en el torneo

Clarivett Yllescas protestó por posibles multas a voleibolistas tras bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Me parece un abuso”

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo