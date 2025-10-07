Entradas Alianza Lima vs Sport Boys: precios y cómo comprar boletos para partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Entradas Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

Hoy, martes 7 de octubre, arrancó la venta de entradas para el partidazo entre Alianza Lima y Sport Boys del próximo jueves 16 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Este duelo será uno de los más llamativos de la jornada y captará la atención de todos.

El equipo de Néstor Gorosito no está pasando por un momento, y necesita de un triunfo para cortar la mala racha que lo alejó del título nacional. Ahora, la mentalidad de los ‘blanquimorados’ está puesta en asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2025 y por eso, necesita quedar entre los primeros lugares de la tabla acumulada de la Liga 1 2025.

Y para revertir la situación complicada, los ‘grones’ necesitan el apoyo incondicional de toda su hinchada. La directiva victoriana dio a conocer los precios de los boletos que van desde los S/. 23.90 soles para tribuna sur y norte. Los fanáticos podrán asegurar su ticket a través del portal Joinnus.

Precios de entradas para Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

Cronograma de ventas

- Martes 07 de octubre | De 11:00 horas a 13:00 horas: venta preferencial para Abonados Liga 1 2025 suscritos a Íntimos

- Martes 07 de octubre | De 13:00 horas a 15:00 horas: venta preferencial para Abonados Liga 1 2025 suscritos a Íntimos e Íntimos en general

- Martes 07 de octubre | De 15:00 horas a 17:00 horas: venta preferencia para Abonados Liga 1 2025 en general e Íntimos en general

- Martes 07 de octubre | Desde las 17:30 horas: venta general

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

El crucial duelo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

Eryc Castillo fue el autor del único gol de Alianza Lima en la derrota en Huánuco. Crédito: Prensa AL

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (programación por confirmar / Huancayo)

- Fecha 16: Alianza Lima descansa

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)