A qué hora juega Ecuador vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

El combinado sudamericano visita suelo norteamericano para medirse ante EEUU en un atractivo duelo de preparación. Revisa aquí el horario y todos los detalles de este enfrentamiento

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Ecuador visita a Estados Unidos
Ecuador visita a Estados Unidos para un amistoso internacional como preparación al Mundial 2026. Crédito: Agencias

Hoy, viernes 10 de octubre, selección de Ecuador regresa a la acción en esta fecha FIFA con un atractivo y exigente amistoso frente a Estados Unidos. El encuentro, que se disputará en Texas, representa el comienzo de la recta final de preparación para la Copa del Mundo 2026, torneo al que ambas escuadras ya tienen asegurada su clasificación. Aquí te compartiremos el horario detallado de la contienda.

Bajo la dirección de Sebastián Beccacece, el combinado sudamericano buscará ajustar detalles clave de cara a la cita mundialista y, además, sumar valiosos puntos para el ranking FIFA. El técnico argentino, que solo ha perdido una vez desde que asumió el cargo de la ‘tri’ (en su debut ante Brasil), ya tiene una base consolidada, pero aún busca variantes en algunas posiciones.

Para esta convocatoria, Ecuador presenta bajas importantes como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata, quienes no fueron citados por molestias físicas. En contraste, destaca el llamado del arquero Cristhian Loor, del Botafogo, quien tendrá su primera experiencia con la selección mayor. Este tipo de partidos le permitirá al cuerpo técnico probar nuevas variantes y ajustar su propuesta táctica en el plantel.

La ‘tri’ llega a este compromiso tras una victoria importante sobre Argentina (1-0) en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, un resultado que le permitió asegurar el segundo lugar en la tabla y sellar su pase directo al Mundial del próximo año. Estados Unidos, en tanto, viene de resultados mixtos frente a selecciones asiáticas: cayó 2-0 ante Corea del Sur y luego venció 2-0 a Japón el mes pasado.

Ecuador y Estados Unidos se
Ecuador y Estados Unidos se enfrentaron por última vez en un amistoso en el 2019. Crédito: Agencias

Ambas selecciones ya se han enfrentado en varias ocasiones anteriormente. El más reciente fue el 22 de marzo de 2019, en un amistoso en la ciudad de Orlando, donde el equipo norteamericano se impuso por la mínima diferencia (1-0) gracias a un tanto de Gyasi Zardes. En ese entonces, el elenco sudamericano era dirigido por el colombiano Hernán Darío Gómez.

A qué hora juega Ecuador vs Estados Unidos por fecha FIFA 2025

El enfrentamiento entre Ecuador y Estados Unidos está programado para este viernes 10 de octubre y se disputará a las 19:30 (hora de Ecuador, Colombia y Perú). En otros países de la región, como Argentina, Uruguay y Chile, el encuentro comenzará a las 21:30, mientras que en ciudades estadounidenses como Washington D.C. se iniciará a las 20:30. El duelo se llevará a cabo en el moderno Q2 Stadium, ubicado en Austin, Texas (19:30 horas), y hogar del Austin FC de la Major League Soccer.

Canal para seguir Ecuador vs Estados Unidos por fecha FIFA 2025

La transmisión del amistoso estará disponible en Ecuador a través de El Canal del Fútbol y Zapping, en sus planes Plus y Premium. Además, Teleamazonas emitirá el partido en diferido desde las 21:45, facilitando el acceso a una mayor audiencia en el país. Para los aficionados en otras regiones, el encuentro también podrá seguirse mediante plataformas internacionales como fuboTV, TNT USA y Telemundo Deportes.

Ecuador se prepara para enfrentar
Ecuador se prepara para enfrentar a Estados Unidos este viernes 10 de octubre. Crédito: La Tri

Objetivo: mejorar el ranking FIFA

Más allá de la preparación futbolística, este amistoso también tiene un peso estratégico. Ecuador buscará sumar puntos para mejorar su ubicación en el ranking FIFA de cara al sorteo del Mundial 2026. Actualmente, el equipo sudamericano está peleando por ingresar al Bombo 2, lo que podría facilitarle un grupo más accesible en la cita mundialista. De conseguir una victoria ante Estados Unidos, la ‘tri’ sumaría aproximadamente 5,78 puntos en la clasificación.

Con varios jóvenes en ascenso, un cuerpo técnico con ideas nuevas y la base de una generación consolidada, la escuadra ecuatoriana tiene en este partido una oportunidad ideal para seguir creciendo como equipo y fortalecer su confianza rumbo al gran objetivo: llegar lo más lejos posible en el próximo Mundial.

