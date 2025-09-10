Las 18 selecciones que ya se clasificaron al Mundial 2026 y los países que deberán disputar el Repechaje con Bolivia

El Mundial 2026 será organizado en conjunto por México, Canadá y Estados Unidos (Foto: Reuters/Brendan McDermid)

La etapa clasificatoria rumbo al Mundial 2026 está en su recta final. La Conmebol y Oceanía definieron a todos los seleccionados que irán de manera directa a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Canadá, México y Estados Unidos, además de cerrar a los representantes que tendrán en el repechaje del próximo año.

África, Asia, Europa y Concacaf atraviesan sus etapas definitorias, pero hasta el momento ya se conocen 18 de los 48 países que afrontarán la cita que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

Además de los tres anfitriones, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Marruecos, Túnez, Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán y Nueva Zelanda se aseguraron la presencia en la máxima cita a nivel selecciones.

En este contexto, todavía restan definirse a los 16 representantes de la UEFA, 2 de Asia, 7 de África y 3 de Concacaf, además de otros dos por el repechaje internacional.

El sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre del 2025 a partir de las 12.00 (hora local) en el Kennedy Center de Washington DC. La particularidad es que ese día quedarán seis cupos por designarse teniendo en cuenta que UEFA repartirá los últimos cuatro pases de esa federación en el repechaje de marzo, situación similar que se vivirá con los últimos dos pasajes disponibles en la repesca internacional.

La FIFA ya designó la semana del 23 al 31 de marzo del 2026 como la ventana que se utilizará para disputar los encuentros que tendrán estos pasajes disponibles para la Copa del Mundo 2026.

El proceso de la repesca internacional tendrá dos etapas. Los dos equipos mejor posicionados en el Ranking FIFA esperarán en las finales por los últimos dos pases a la Copa del Mundo a los dos ganadores que se enfrentarán en las semifinales previamente. Con Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol), ya clasificados falta definir a los representantes de Asia, África y Concacaf (serán 2).

La 23ª edición del certamen más importante del mundo del fútbol se llevará a cabo desde el jueves 11 de junio del 2026 con un partido inaugural en el Estadio Azteca de México y concluirá el domingo 29 de julio de ese año con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York. Tras la ampliación de 32 a 48 clasificados, el torneo estará compuesto por 104 encuentros. Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno: los dos primeros clasificarán directo a 16avos de final y los ocho mejores terceros los acompañarán.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (18/48)

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (Anfitriones)

Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay

África (2/9): Marruecos y Túnez

Asia (6/8): Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

Europa (0/16):

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*

* Sólo clasificarán 2 al Mundial desde el Repechaje

Los 18 clasificados a la Copa del Mundo hasta el momento (Crédito: Cristian Méndez/Infobae)