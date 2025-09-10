Deportes

Las 18 selecciones que ya se clasificaron al Mundial 2026 y los países que deberán disputar el Repechaje con Bolivia

Conmebol y Oceanía son las únicas dos regiones que ya dejaron definido su panorama rumbo a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Canadá y Estados Unidos

El Mundial 2026 será organizado
El Mundial 2026 será organizado en conjunto por México, Canadá y Estados Unidos (Foto: Reuters/Brendan McDermid)

La etapa clasificatoria rumbo al Mundial 2026 está en su recta final. La Conmebol y Oceanía definieron a todos los seleccionados que irán de manera directa a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Canadá, México y Estados Unidos, además de cerrar a los representantes que tendrán en el repechaje del próximo año.

África, Asia, Europa y Concacaf atraviesan sus etapas definitorias, pero hasta el momento ya se conocen 18 de los 48 países que afrontarán la cita que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

Además de los tres anfitriones, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Marruecos, Túnez, Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán y Nueva Zelanda se aseguraron la presencia en la máxima cita a nivel selecciones.

En este contexto, todavía restan definirse a los 16 representantes de la UEFA, 2 de Asia, 7 de África y 3 de Concacaf, además de otros dos por el repechaje internacional.

El sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre del 2025 a partir de las 12.00 (hora local) en el Kennedy Center de Washington DC. La particularidad es que ese día quedarán seis cupos por designarse teniendo en cuenta que UEFA repartirá los últimos cuatro pases de esa federación en el repechaje de marzo, situación similar que se vivirá con los últimos dos pasajes disponibles en la repesca internacional.

La FIFA ya designó la semana del 23 al 31 de marzo del 2026 como la ventana que se utilizará para disputar los encuentros que tendrán estos pasajes disponibles para la Copa del Mundo 2026.

El proceso de la repesca internacional tendrá dos etapas. Los dos equipos mejor posicionados en el Ranking FIFA esperarán en las finales por los últimos dos pases a la Copa del Mundo a los dos ganadores que se enfrentarán en las semifinales previamente. Con Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol), ya clasificados falta definir a los representantes de Asia, África y Concacaf (serán 2).

La 23ª edición del certamen más importante del mundo del fútbol se llevará a cabo desde el jueves 11 de junio del 2026 con un partido inaugural en el Estadio Azteca de México y concluirá el domingo 29 de julio de ese año con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York. Tras la ampliación de 32 a 48 clasificados, el torneo estará compuesto por 104 encuentros. Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno: los dos primeros clasificarán directo a 16avos de final y los ocho mejores terceros los acompañarán.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (18/48)

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (Anfitriones)

Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay

África (2/9): Marruecos y Túnez

Asia (6/8): Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

Europa (0/16):

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*

* Sólo clasificarán 2 al Mundial desde el Repechaje

Los 18 clasificados a la
Los 18 clasificados a la Copa del Mundo hasta el momento (Crédito: Cristian Méndez/Infobae)

Sin Messi, Argentina perdió 1-0 ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

La Albiceleste exhibió una deslucida imagen en defensa y lo pagó caro en Guayaquil. Enner Valencia le dio la victoria al dueño de casa. Ambos terminaron con 10 jugadores por las expulsiones de Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo

Sin Messi, Argentina perdió 1-0

La agenda de la selección argentina hasta el Mundial 2026

El conjunto nacional culminó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas

La agenda de la selección

La lupa sobre las polémicas en Ecuador-Argentina: la roja a Otamendi y el penal de Tagliafico a Preciado

El defensor, que jugó su último partido por Eliminatorias con la Albiceleste, fue expulsado por cortar con falta una ocasión manifiesta de gol. Y el VAR intervino en la sanción del remate desde los 12 pasos

La lupa sobre las polémicas

La increíble historia del “piloto fantasma de Ferrari”: el misterio de seis años que enloqueció a la Policía

El hombre, de 51 años, fue apresado el fin de semana por conducir un Dallara GP2/08 de competición pintado como una Ferrari de Fórmula 1, con un guiño a Michael Schumacher

La increíble historia del “piloto

Colapinto sorprendió a Norris con una divertida costumbre argentina en el GP de Italia de F1: la reacción del inglés

Antes de la carrera en Monza, el piloto de Alpine recurrió a una tradición de su país en un hilarante momento que fue furor entre los fanáticos

Colapinto sorprendió a Norris con
Cuatro menores con antecedentes fueron

Cuatro menores con antecedentes fueron detenidos tras intentar robar una camioneta en Recoleta

Una mujer intentó estacionar su camioneta, perdió el control y terminó chocando contra un supermercado

Investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación laboral

Más de 200 camiones están varados en Jujuy por el cierre de un paso fronterizo entre Argentina y Chile

Científicos adviertieron que el calentamiento global podría duplicar los casos de dengue en países vulnerables

Polonia activó su defensa antiaérea

Polonia activó su defensa antiaérea tras un ataque masivo con drones rusos en el oeste de Ucrania

El movimiento “Bloqueemos todo” amenaza con colapsar Francia en medio de la crisis gubernamental

Una segunda embarcación de la flotilla humanitaria Sumud sufrió otro presunto ataque con un dron en Túnez

Donald Trump cuestionó el ataque de Israel a Qatar: “No estoy contento con lo que sucedió”

Quién es Sébastien Lecornu, el “animal político” que Macron eligió para estabilizar Francia

Premios Martín Fierro 2025: todos

Premios Martín Fierro 2025: todos los nominados de la gran fiesta de la televisión argentina

Daniela Celis contó cuáles son sus requisitos para volver a estar en pareja: “No busco un padrastro para mis hijas”

Charly García firmó el contrato para el lanzamiento de su colaboración con Sting

Pampita contó sus fallidos intentos de cortarles el pelo a sus hijos: “Lloraron, pobrecitos”

El hijo de Yiya Murano habló sobre la envenenadora luego de conocer el trailer de su serie: “Fue una mitómana”