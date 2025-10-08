Falleció Miguel Ángel Russo tras larga lucha contra el cáncer: la sentida despedida de Alianza Lima al DT argentino

Falleció Miguel Ángel Russo, exentrenador de Alianza Lima, a los 69 años. Crédito Foto: Prensa AL

El mundo del fútbol está de luto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el destacado entrenador argentino que dirigió a Alianza Lima durante la temporada 2019. Ante esta triste noticia, el club peruano emitió un sentido comunicado en el que expresó sus más profundas condolencias, resaltando con respeto y cariño el paso del estratega por Matute años atrás.

Este miércoles 8 de octubre se confirmó el deceso del extécnico ‘blanquiazul’, quien enfrentó una larga batalla contra el cáncer. Su partida representa una pérdida significativa para el fútbol sudamericano, donde dejó huella tanto dentro como fuera del campo. Aunque su paso por el balompié peruano fue breve, su etapa en la institución de La Victoria es rememorada con admiración y gratitud por los hinchas.

“El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo!”, fue el emotivo mensaje que el club publicó en sus redes sociales para despedir al técnico.

La noticia ha generado conmoción en el fútbol peruano y también en Argentina, país natal del estratega, donde su trayectoria es ampliamente valorada. Durante su carrera, Russo dirigió a diversos clubes en Sudamérica, destacándose por su estilo de juego y capacidad para motivar a sus jugadores. Su experiencia internacional y conocimiento del fútbol contribuyeron a fortalecer la competitividad de los equipos a los que estuvo vinculado.

La publicación de Alianza Lima tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Crédito: Captura X

El paso de Miguel Ángel Russo en Matute

Miguel Ángel Russo llegó a Alianza Lima a inicios del 2019 con grandes expectativas. Aunque comenzó su aventura en Matute con buen ritmo, no logró cerrar su etapa de la mejor manera. Una racha negativa de 10 partidos consecutivos sin victorias terminó por precipitar su salida del club. En total, dirigió 14 encuentros con los ‘íntimos’, logrando celebrar apenas tres triunfos.

En una entrevista con la emisora argentina ‘La Capital’, el técnico explicó las dificultades que enfrentó con el conjunto de La Victoria. “Es complicado cambiar estructuras cuando uno tiene una forma particular de entender el fútbol. El fútbol peruano está en proceso de profesionalización, y estoy seguro de que lo logrará con el tiempo, pero eso requiere el compromiso de todos los involucrados”.

Miguel Ángel Russo también reveló que, pese a haber recibido una oferta económica superior para continuar, ya había tomado una decisión firme de marcharse. “Fue una situación muy extraña, nunca me había pasado algo así. Un grupo nuevo adquirió el club y me ofreció el doble de lo que ganaba para que me quedara, pero mi decisión ya estaba tomada. Quienes me conocen saben que cuando tomo una decisión, la mantengo después de un análisis profundo”, afirmó.

Miguel Angel Russo, ex técnico de Alianza Lima, falleció a los 69 años. Canal N

Adiós, Russo

Boca Juniors lamentó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. En su mensaje oficial, la institución expresó: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo”.

La entidad xeneize destacó el legado de Russo al afirmar: “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”. Además, brindó su apoyo a la familia y amigos del exentrenador: “Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor”.

La despedida cerró con un mensaje emotivo: “¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

El club recordó así a Russo como una figura fundamental, que será recordada por su entrega y su calidez humana, valores que marcaron su paso por Boca Juniors.