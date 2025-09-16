Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: nuevo coliseo y detalles de la próxima temporada del torneo

La nueva temporada del campeonato nacional está muy cerca de comenzar. (Latina Deportes)

Después de varias reuniones entre clubes y la Federación Peruana de Voleibol (FPV), se conoció la fecha del inicio de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, la cual tendrá a 12 equipos compitiendo por levantar el trofeo nacional, que le pertenece a Alianza Lima desde las últimas dos ediciones.

El presidente de la FPV, Gino Vegas, había dado detalles del nuevo calendario del torneo, con el objetivo de facilitarle el trabajo a Antonio Rizola y otros entrenadores de las selecciones. “Lo más probable es que esté empezando en la segunda quincena de octubre y termine a más tardar el 30 de abril", fue lo que dijo en una reciente entrevista.

Pero, faltaban algunos temas por conversar con las diferentes instituciones para oficializar la fecha, que finalmente será: el sábado 25 de octubre. Este anuncio se hizo durante la última edición del programa llamado ‘Somos Vóley’ de Latina TV, canal que tiene los derechos de transmisión del campeonato.

En cuanto al final de la Liga Peruana de Vóley no se dará antes de que termine el mes de abril, sino se daría en la siguiente semana, exactamente el 3 de mayo, siempre y cuando no hay extra game en las definiciones por el tercer lugar y el título nacional.

Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Nuevo coliseo y detalles de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Por otro lado, se confirmó el escenario deportivo de las primeras fechas de la Liga Peruana de Vóley, debido a que el Polideportivo de Villa El Salvador estará ocupado por los Juegos Bolivarianos. El presidente Gino Vegas manejaba un par de alternativas, pero al final se decidió por el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Se jugará los diferentes encuentros en ese recinto hasta la semana del 13 y 14 de diciembre para luego volver a el Coliseo Lucha Fuentes, donde se realizará casi todo el torneo sin pausa durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, como normalmente estaba pactado.

Cabe señalar que el Coliseo Miguel Grau del Callao cuenta con un aforo menor que el Coliseo Lucha Fuentes. Mientras que el primero bordea los 3000 mil espectadores, el segundo cuenta con una capacidad para albergar más de 6000 mil personas. Esta diferencia podría provocar que el precio de los boletos para los partidos aumente.

Coliseo Miguel Grau del Callao albergará las primeras fechas de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.

Fecha tentativa del clásico Universitario vs Alianza Lima

Hay mucha expectativa por el inicio de la Liga Peruana de Vóley, pero también por ver los históricos enfrentamientos. Uno que tomó mayor relevancia en las últimas dos temporadas fue el Universitario de Deportes vs Alianza Lima, el cual proviene del fútbol y ha logrado captar la atención de todos los ‘voleilovers’.

Las dos escuadras son las que más se reforzaron con extranjeras para esta edición del campeonato nacional, por lo que su choque promete dejar un buen espectáculo para los fanáticos de este disciplina y probablemente se estire hasta el quinto y decisivo set.

El primer clásico de la temporada, de acuerdo a la información de Latina Deportes, se llevará a cabo antes de que Alianza compita en el Mundial de Vóley. Lo inusual es que no se daría un sábado o domingo, sino a mitad de la semana, específicamente un miércoles.

Las 'blanquiazules' derrotaron 25-23 a las 'pumas' y se quedaron con el partido por 3 sets a 0.

La última vez que ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ se cruzaron en la cancha de la Liga Peruana de Vóley terminó con una victoria del equipo de Facundo Morando -quien hacía su debut en el banquillo- por un contundente marcador: 3-0. Por lo que este nuevo partido será como una revancha para las ‘pumas’.