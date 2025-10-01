“Los clubes nos quitan la posibilidad de tener una buena selección”: la crítica de Cecilia Tait por las extranjeras en Liga Peruana de Vóley

La 'zurda de oro' tuvo fuerte opinión sobre las jugadoras extranjeras y el impacto en la selección peruana. (La Cátedra Deportes)

La histórica Cecilia Tait ofreció una mirada crítica a la actualidad del vóley y la necesidad de impulsar al talento nacional en los 12 equipos de la Liga Peruana, por encima de contratar jugadoras de otros países, con el objetivo de potenciar a la selección.

“El exceso de jugadoras extranjeras en la Liga Peruana de Vóley está perjudicando gravemente a nuestra selección nacional”, declaró la actual integrante del Comité Olímpico Internacional (COI) y directiva de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), en una entrevista en el canal de Youtube La Cátedra Deportes.

La ‘Zurda de Oro’ cuestionó el papel actual de los clubes, subrayando cómo la estructura competitiva ha relegado a la selección nacional en las prioridades del voleibol peruano. “Ahora hay muchas más extranjeras en un equipo. ¿Eso, hasta qué punto perjudica a las nacionales?”, se preguntó, poniendo énfasis en el efecto para las deportistas de este país.

Para Tait, la exigencia física que reciben las jugadoras nacionales de sus clubes reduce notablemente su aporte a la selección peruana. “Los clubes nos quitan la posibilidad de tener una buena selección ¿Qué jugadora que trabaja todo el año para su club tiene cuerpo para Selección? Llegan molidas. Entonces, se tiene que cuidar porque su capital de trabajo es su cuerpo”, explicó. El actual calendario de la liga prioriza la rentabilidad y el espectáculo, al costo de sacrificar la proyección y el bienestar de las atletas que podrían integrar la ‘bicolor’.

La crítica de Cecilia Tait a los clubes de la Liga Peruana de Vóley por la falta de oportunidades a las jugadoras nacionales.

Tait apuntó contra jugadoras y clubes peruanos

La exjugadora recordó que en su época, las deportistas anteponían la selección nacional a cualquier club. “Antes no te pagaban, yo que recuerdo, jugué solamente una vez en la liga peruana, porque después viví casi todo el tiempo en diferentes países jugando semiprofesional. Yo no recibía un sueldo de ningún club en concreto”, relató.

Además, señaló que hoy las deportistas exigen una compensación económica similar a la del club para jugar con la selección: “Ahora las chicas ganan por el club, por el auspiciador y si vas a la selección y no me pagan, no, no juego. A mí me parece que debería ser al revés, pero así están las reglas de juego y no se puede hacer más”.

Tait también comparó el modelo peruano con el de otros países de la región, aludiendo a una charla con el presidente de NORCECA. “Él solo tiene selección y coloca a sus jugadoras en las diferentes ligas del mundo. Ahí es donde tienen que aprender. Ahí me regresan con mejor preparación, que yo tener que invertir en mi selección y recorrer por todo el mundo”, explicó.

La 'Zurda de Oro' destacó subcampeonato de Perú en la Copa América y se refirió a la participación en la Copa Panamericana. (AquiTVO)

La dirigente destacó que la relación de dependencia hacia los clubes dificulta la disponibilidad de jugadoras para la ‘blanquirroja’. “Si tú no haces un grupo de chicas solamente para selección y después le das a los clubes para que ellas jueguen, pues es otra cosa. Porque si no, vamos a estar esperanzadas de que el club me suelte a las jugadoras. A ver si yo te permito que mi jugadora vaya a la selección. Hemos llegado a ese nivel y con personas que dirigen clubes y que son y fueron de la selección”.

La exvoleibolista subrayó que muchos directivos de clubes, incluidos quienes fueron seleccionadas nacionales, anteponen sus intereses particulares: “Si yo jugué por la selección y ahora dirijo un club, pucha, le doy mis chicas de mi club a la selección. Pero si la Federación no se comporta de una manera adecuada, también va a ser complicado para que alguien te suelte a sus jugadoras”, advirtió.