Alianza Lima y Regatas Lima no jugarán la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: el contundente motivo de sus ausencias

Se conoció detalles de la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El equipo de Facundo Morando hará su presentación en una especie de cuadrangular donde enfrentará a River Plate, Fluminense y Regatas Lima el próximo sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós.

La fecha causó confusión entre los ‘voleilovers’ porque coincide con el inicio de la competición nacional. ¿Por qué se programó el mismo día? El portal ‘Puro Vóley’ reveló la contundente razón por la que el cuadro victoriano tendrá su evento la misma fecha del arranque de la competición.

Se pudo conocer que la dirigencia ‘íntima’ ya había programado su presentación con más de tres meses de anticipación y con la certeza de que el torneo peruano arrancara en noviembre. Sin embargo, la Federación Peruana de Voleibol decidió que iniciará en octubre.

Eso generó malestar en el máximo ente del voleibol nacional, pero lograron llegar a un acuerdo y se decidió que las ‘blanquiazules’ y las ‘celestes’ no participarán de la primera fecha del campeonato nacional. Ambas escuadras serán las grandes ausentes de la fecha 1.

“En teoría, Alianza Lima y Regatas Lima no van a jugar la primera fecha; las fechas de la Noche Blanquiazul no se han coordinado hace 15 días, se han coordinado hace más de tres meses. Se coordinó con los equipos, con el alquiler del coliseo, cuando todavía no se había confirmado que la Federación iba a empezar la Liga en octubre. El inconveniente surgió cuando la Federación dijo que se iniciará la Liga en octubre. La presentación de Alianza Lima ya la sabía la Federación porque en una reunión con los 12 delegados de los equipos hace más de un mes, Alianza Lima informó que Regatas Lima estará en la noche de su presentación en las fechas correspondientes. Alianza Lima se puso fuerte para defender su programación porque tiene todo planificado; se acordó en buenos términos que ni Alianza Lima ni Regatas Lima jugarán la primera fecha de la Liga, por lo que no se programarían sus partidos”, disparó el medio de comunicación especializado en voleibol.

La Liga Peruana de Vóley tendrá algunas modificaciones en su cronograma. Crédito: LPV

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol, confirmó que la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 será transmitido por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También por su página web y Youtube de la casa televisiva. Es decir, el torneo nacional llegará a todos los hogares peruanos, así como la temporada pasada.

“Vamos a seguir implementando el ‘Desafío Challenge’; ojalá lo podamos usar desde los octavos de final. Latina Televisión se mantiene, será el canal oficial del voleibol; hemos suscrito un convenio de cuatro años con ellos, lo cual garantiza que la Liga tendrá televisión en señal abierta”, apuntó el mandamás de la FPV.

Formato de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El presidente de la Federación Peruana de Voleibol, Gino Vegas, adelantó el formato de la próxima Liga Peruana de Vóley 2025/2026. También detalló el por qué se adelantó el inicio de la competición que normalmente iniciaba en noviembre.

“Se mantiene el mismo cupo de tres extranjeras en el campo.El sistema es una primera rueda de 12; de ahí quedan 10 equipos que vuelven a jugar todos contra todos y los ocho primeros entran al sistema de ‘play offs’ y se sigue con la misma rutina de la temporada pasada. Todo debe terminar entre el 1 y el 3 de mayo como fecha máxima porque el próximo año tenemos los campeonatos clasificatorios sudamericanos para el siguiente Mundial de mayores; hay tres cupos en juego que estamos buscando. Entonces, el cuerpo técnico de la selección ha pedido empezar el mes de mayo con los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones”, aseguró el mandamás en conversación con ‘La Catedral Deportes’.