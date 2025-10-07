Alex Valera le confesó a Jean Ferrari cuál es su postura sobre la selección peruana y su presencia para el amistoso con Chile

El director general de fútbol de la FPF habló de la disponibilidad del delantero de Universitario en el amistoso en Santiago. (Video: Al Ángulo)

La selección peruana se encuentra a tres días de enfrentarse a su similar de Chile en un amistoso que se disputará en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. Y cuando parecía que Alex Valera iba a ser desconvocado para este choque por problemas físicos, Manuel Barreto confirmó que se mantendrá en el plantel. En ese sentido, Jean Ferrari confesó charla con el delantero de Universitario de Deportes acerca de su disponibilidad para el duelo.

“Hay mucho de percepción porque desde afuera se ve, de repente, algo que desde adentro no lo es. Yo la verdad es que trato siempre de mantener una distancia, por característica y por experiencia. No tengo mucha comunicación con los futbolistas, sino directamente con el comando técnico y con la dirigencia que es mi responsabilidad”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Al Ángulo’.

De la misma manera, el director general de fútbol de la FPF aseguró que la ‘Muñeca’ viene estableciendo comunicación con los jugadores de la ‘bicolor’ y que ha percibido un mejor ambiente. “Con los futbolistas no tengo comunicación directa. Eventualmente, por lo que he sido futbolista, siempre alguno se acerca o quiere decir algo; pero la comunicación puntual la hace el comando técnico. En este caso, Manuel (Barreto) está teniendo comunicación con los futbolistas y yo he percibido que hay un muy buen ánimo. El ambiente se siente de entusiasmo”, precisó.

Los jugadores de la selección peruana empezaron a trabajar en Videna el lunes 6 de octubre de cara al duelo con Chile. - créditos: FPF

Jean Ferrari sobre la presencia de Alex Valera en Perú vs Chile

Ahí fue cuando Jean Ferrari relató el encuentro que sostuvo con Alex Valera tras anunciarse la convocatoria de la selección peruana para enfrentar a Chile. “En el caso de Valera, tuve la oportunidad de encontrármelo bajando de la oficina y él, con mucho cariño, me dijo ‘mi presi’ porque lo he tenido en Universitario. Y le digo ‘¿cómo estás?’, y me dice ‘yo quiero estar en la selección’. Le pregunté ‘pero, ¿cómo estás?’. ‘No preguntes eso’, me dice, ‘yo quiero estar en la selección. Y veré si es que llego al día viernes, le meto, pero sino yo quiero estar acá’”.

Según el directivo, este intercambio refleja la disposición del ‘Cholo’ para sumarse a la ‘blanquirroja’ más allá de su condición física, que incluso fue alertada desde Universitario por Jorge Fossati y Álvaro Barco. Eso sí, Manuel Barreto, DT interino del combinado patrio, afirmó que sí contará con el atacante nacional para el partido del viernes.

El director deportivo de la 'U' admitió que buscarán la forma de que el delantero nacional se ausente del choque con la 'roja' por lesión. (Video: Jax Latin Media)

Jean Ferrari sobre el caso de Kevin Quevedo en la selección peruana

Consultado sobre la ausencia de Kevin Quevedo en la convocatoria, Jean Ferrari se refirió al tuit que puso al respecto: “Lo de Quevedo me parece que es importante, porque es un jugador importante para el país, para la selección. Entonces, si está pasando un problema personal, hay que darle el apoyo, el respaldo. Esto va en línea de lo que queremos, de lo que apuntamos, que es tener a los jugadores contentos dentro de su selección porque si ellos van a estar contentos, van a hacer mejor su trabajo”.

El exadministrador de la ‘U’ expuso que para la FPF es fundamental que los jugadores sientan que cuentan con el respaldo desde Videna no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Además, reforzó la idea de que la gestión actual apunta a crear un entorno positivo para los futbolistas, entendiendo que solo así se puede alcanzar el máximo potencial colectivo durante la competencia internacional.

Jean Ferrari sobre Marcos López y Pedro Gallese en la selección peruana

Jean Ferrari también se refirió a la entrega mostrada por Marcos López y Pedro Gallese para sumarse a la selección peruana pese a las dificultades. Respecto al lateral, declaró: “Lo de Marcos López a mí me demuestra el profesionalismo y la identificación que él tiene con su país. Porque él salió lesionado en el último juego que tuvo, y él ha querido estar acá (en la selección)”.

Sobre el arquero, detalló: “Pedro Gallese se comunicó con Manuel y le dijo ‘yo quiero estar en la selección. Tengo este juego de ‘playoff’ en la MLS, pero quiero estar en Rusia’ (amistosos)”.