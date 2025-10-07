Perú Deportes

Alex Valera le confesó a Jean Ferrari cuál es su postura sobre la selección peruana y su presencia para el amistoso con Chile

El director general de fútbol de la FPF dio alcances de la charla que tuvo con el delantero de Universitario acerca de la posibilidad que esté ante la ‘roja’. También habló de Kevin Quevedo, Marcos López y Pedro Gallese

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El director general de fútbol de la FPF habló de la disponibilidad del delantero de Universitario en el amistoso en Santiago. (Video: Al Ángulo)

La selección peruana se encuentra a tres días de enfrentarse a su similar de Chile en un amistoso que se disputará en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. Y cuando parecía que Alex Valera iba a ser desconvocado para este choque por problemas físicos, Manuel Barreto confirmó que se mantendrá en el plantel. En ese sentido, Jean Ferrari confesó charla con el delantero de Universitario de Deportes acerca de su disponibilidad para el duelo.

“Hay mucho de percepción porque desde afuera se ve, de repente, algo que desde adentro no lo es. Yo la verdad es que trato siempre de mantener una distancia, por característica y por experiencia. No tengo mucha comunicación con los futbolistas, sino directamente con el comando técnico y con la dirigencia que es mi responsabilidad”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Al Ángulo’.

De la misma manera, el director general de fútbol de la FPF aseguró que la ‘Muñeca’ viene estableciendo comunicación con los jugadores de la ‘bicolor’ y que ha percibido un mejor ambiente. “Con los futbolistas no tengo comunicación directa. Eventualmente, por lo que he sido futbolista, siempre alguno se acerca o quiere decir algo; pero la comunicación puntual la hace el comando técnico. En este caso, Manuel (Barreto) está teniendo comunicación con los futbolistas y yo he percibido que hay un muy buen ánimo. El ambiente se siente de entusiasmo”, precisó.

Los jugadores de la selección
Los jugadores de la selección peruana empezaron a trabajar en Videna el lunes 6 de octubre de cara al duelo con Chile. - créditos: FPF

Jean Ferrari sobre la presencia de Alex Valera en Perú vs Chile

Ahí fue cuando Jean Ferrari relató el encuentro que sostuvo con Alex Valera tras anunciarse la convocatoria de la selección peruana para enfrentar a Chile. “En el caso de Valera, tuve la oportunidad de encontrármelo bajando de la oficina y él, con mucho cariño, me dijo ‘mi presi’ porque lo he tenido en Universitario. Y le digo ‘¿cómo estás?’, y me dice ‘yo quiero estar en la selección’. Le pregunté ‘pero, ¿cómo estás?’. ‘No preguntes eso’, me dice, ‘yo quiero estar en la selección. Y veré si es que llego al día viernes, le meto, pero sino yo quiero estar acá’”.

Según el directivo, este intercambio refleja la disposición del ‘Cholo’ para sumarse a la ‘blanquirroja’ más allá de su condición física, que incluso fue alertada desde Universitario por Jorge Fossati y Álvaro Barco. Eso sí, Manuel Barreto, DT interino del combinado patrio, afirmó que sí contará con el atacante nacional para el partido del viernes.

El director deportivo de la 'U' admitió que buscarán la forma de que el delantero nacional se ausente del choque con la 'roja' por lesión. (Video: Jax Latin Media)

Jean Ferrari sobre el caso de Kevin Quevedo en la selección peruana

Consultado sobre la ausencia de Kevin Quevedo en la convocatoria, Jean Ferrari se refirió al tuit que puso al respecto: “Lo de Quevedo me parece que es importante, porque es un jugador importante para el país, para la selección. Entonces, si está pasando un problema personal, hay que darle el apoyo, el respaldo. Esto va en línea de lo que queremos, de lo que apuntamos, que es tener a los jugadores contentos dentro de su selección porque si ellos van a estar contentos, van a hacer mejor su trabajo”.

El exadministrador de la ‘U’ expuso que para la FPF es fundamental que los jugadores sientan que cuentan con el respaldo desde Videna no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Además, reforzó la idea de que la gestión actual apunta a crear un entorno positivo para los futbolistas, entendiendo que solo así se puede alcanzar el máximo potencial colectivo durante la competencia internacional.

El pronunciamiento de Jean Ferrari
El pronunciamiento de Jean Ferrari sobre la desconvocatoria de Kevin Quevedo.

Jean Ferrari sobre Marcos López y Pedro Gallese en la selección peruana

Jean Ferrari también se refirió a la entrega mostrada por Marcos López y Pedro Gallese para sumarse a la selección peruana pese a las dificultades. Respecto al lateral, declaró: “Lo de Marcos López a mí me demuestra el profesionalismo y la identificación que él tiene con su país. Porque él salió lesionado en el último juego que tuvo, y él ha querido estar acá (en la selección)”.

Sobre el arquero, detalló: “Pedro Gallese se comunicó con Manuel y le dijo ‘yo quiero estar en la selección. Tengo este juego de ‘playoff’ en la MLS, pero quiero estar en Rusia’ (amistosos)”.

Temas Relacionados

Jean FerrariAlex ValeraSelección peruanaSelección de ChileUniversitario de Deportesperu-deportes

Más Noticias

Expresidente de la Conar expone disparidad de criterios en arbitraje tras falta de Anderson Santamaría: “A Yotún lo expulsaron por menos”

Winston Reátegui analizó el duro pisotón del defensor ‘crema’ sobre Christian Tizón en Universitario vs Juan Pablo II y aseguró que, en un torneo internacional, la sanción habría sido tarjeta roja

Expresidente de la Conar expone

Franco Navarro Mandayo desmiente existencia de requisitos para continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima: “Se busca sostener proyecto”

El Gerente Deportivo, llegado en agosto del presente año, asegura que existe una atmósfera de satisfacción con la presencia de ‘Pipo’ en la banca aliancista. “La negociación de renovación está avanzada”, dijo

Franco Navarro Mandayo desmiente existencia

Jean Ferrari reveló la fecha para anunciar al nuevo técnico de la selección peruana

El director general de la FPF dio a conocer el perfil que busca para el entrenador de la ‘bicolor’ de cara al próximo proceso clasificatorio al Mundial 2030

Jean Ferrari reveló la fecha

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana

El Jefe de la Unidad Técnica de Menores, actualmente, se ha puesto el buzo de Perú, sucediendo al último interino, para preparar un partido amistoso contra Chile, en La Florida

La firme postura de Manuel

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

Las ‘blanquiazules’ se enfrentarán a ADIFFEM de Venezuela este miércoles 8 de octubre por la última jornada y buscarán su pase a los cuartos de final. Conoce todos los detalles de la competencia

Resultados de la Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022,

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022, insinúa atentado contra Dina Boluarte: “Vamos a desenterrar los juguetes”

Congreso: Proponen que licencia de paternidad pueda comenzar cuando termine la licencia de la madre

Congreso y conductores acuerdan exigir al Ejecutivo declarar en emergencia al transporte, ¿qué implica esta medida?

Rafael López Aliaga a una semana de anunciar su posible renuncia: “Estoy trabajando para lo que se nos viene”

Elecciones 2026: Aprueban que encuestas puedan ser difundidas hasta 3 días antes de la votación

ENTRETENIMIENTO

Zaca TV responde a las

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas: “Nos parecía una falta de respeto”

Nicola Porcella y las veces que el actor peruano afirmó sentirse “más mexicano que nunca”

Tony Succar impulsa a nuevos talentos y se compromete a producir su primer disco: “Voy a invitarlo a cantar en mi concierto”

Leyendas del metal, Rhapsody of Fire, regresan a Lima con su gira “Dawn of Victory”

Abel Lobatón anhela que su nieto, hijo de Samahara Lobatón, siga sus pasos: “Quiero conocer a mi sucesor”

DEPORTES

Expresidente de la Conar expone

Expresidente de la Conar expone disparidad de criterios en arbitraje tras falta de Anderson Santamaría: “A Yotún lo expulsaron por menos”

Franco Navarro Mandayo desmiente existencia de requisitos para continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima: “Se busca sostener proyecto”

Jean Ferrari reveló la fecha para anunciar al nuevo técnico de la selección peruana

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3