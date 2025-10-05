Perú Deportes

Golazo madrugador de Joffré Escobar de Alianza Universidad ante Alianza Lima por Liga 1 2025

El delantero ecuatoriano logró adelantar a los ‘azulgranas’ con una diana de gran factura ante un desconcertado cuadro ‘blanquiazul’

Joaquín Parra

Joaquín Parra

El delantero puso el 1-0 en el primer minuto de juego. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se medía en condición de visitante contra Alianza Universidad en un duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el comienzo, los dueños de casa tomaron la pelota y propusieron el juego a través de la consecución de pases para intentar hacer daño a los ‘blanquiazules’. Fue así como los ‘azulgranas’ pudieron abrir el marcador a través de Joffré Escobar, quien anotó un golazo madrugador para hacer explotar a todo Huánuco.

Esta acción se llevó a cabo apenas a los dos minutos de haber iniciado el encuentro. El portero Guillermo Viscarra sacó el balón desde su área luego de una aproximación de los locales que no tuvo mucho daño. Renzo Garcés realizó un lanzamiento en largo que fue bien rechazado por Jesús Mendieta. Pedro Aquino recuperó la pelota y jugó con Sergio Peña, que luego abrió con Kevin Quevedo.

El extremo peruano descargó en corto con Alan Cantero, que fue cortado oportunamente por Omar Vásquez, quien avanzó unos metros y tocó con Marcos Lliuya. El talentoso volante combinó con Carlos Ascues, para que luego el ‘Patrón’ otorgue un pase vertical para Alexi Gómez, que envió un balón preciso para Yorleys Mena. El popular ‘Yoyó’ pivoteó con la cabeza para Joffré Escobar, quien controló el esférico, eludió la barrida de Garcés y definió con un notable zurdazo para reventarle el arco al guardameta boliviano de Alianza Lima.

La secuencia de la asistencia
La secuencia de la asistencia de Yorleys Mena para el golazo de Joffré Escobar en Alianza Universidad vs Alianza Lima.

Una anotación que hizo desatar la algarabía de todos los hinchas de Alianza Universidad en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, que aguardan por un triunfo de su equipo ante un desconcertado Alianza Lima, que luego intentó responder con un gol de Hernán Barcos que finalmente fue anulado por fuera de juego.

NOTICIA EN DESARROLLO...

