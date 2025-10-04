Universitario de Deportes estrenará camiseta morada en honor al Señor de los Milagros en partido vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2025

El equipo crema presentó su nueva camiseta en honor al Señor de los Milagros.| X / Universitario

Octubre es sinónimo de fidelidad religiosa en el Perú, un país profundamente encomendado al catolicismo desde tiempos coloniales. El fútbol se mantiene estrechamente ligado a la religión: la fe suele estar presente en la mayoría de planteles en la previa y el desarrollo de los encuentros.

Clubes como Alianza Lima y Sport Boys han rendido homenaje al Señor de los Milagros y al Señor del Mar, respectivamente. Este 2025, Universitario de Deportes se ha unido a los reconocimientos y anunció la primera edición de su camiseta morada. “Donde hay unión, hay fe”, compartió el club de Odriozola en sus redes sociales.

La camiseta rinde honores al Señor de los Milagros en el mes de su peregrinación. El ‘Cristo de Pachacamilla’ iniciará su tradicional recorrido este sábado 4 de octubre en las calles del Centro de Lima. El elenco ‘merengue’ y la marca, Marathon, anunciaron que la indumentaria ya está a la venta: S/ 229 la versión hombre adulto; y S/ 159 la versión pre match hombre adulto.

“El diseño está inspirado en los vitrales religiosos y en el tradicional hábito. Presenta un elegante color hueso con detalles morados, tanto en el número como en los acabados del uniforme, evocando la esencia del mes morado”, reza el comunicado del club en su portal web.

El equipo de Jorge Fossati pisará el gramado del estadio Monumental vistiendo la nueva indumentaria. La ‘U’ recibirá este domingo a Juan Pablo II de Chongoyape en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima debutó con victoria en el mes morado

Alianza Lima se viste de blanquimorado desde 1971. Durante el mes de octubre, el conjunto de La Victoria emplea esta indumentaria en homenaje al Señor de los Milagros. Este 2025, el elenco ‘íntimo’ ya se estrenó con la nueva camiseta y lo hizo con triunfo.

En el estadio Alejandro Villanueva, el equipo que dirige Néstor Gorosito remontó ante Atlético Grau y sumó tres puntos importantes. Alan Cantero y Josué Estrada escribieron su nombre en el luminoso.

Cabe resaltar que Sport Boys también hizo oficial que usará una camiseta morada en el mes de octubre. El cuadro chalaco homenajea al Señor del Mar, santo representativo del Callao.

Universitario busca seguir en lo más alto

Universitario de Deportes se ubica en lo más alto del Torneo Clausura con 27 puntos. El conjunto estudiantil mantiene una distancia de cinco puntos sobre su más inmediato perseguidor, Cusco FC. En ese sentido, los dirigidos por Jorge Fossati precisan de continuar por la senda de la victoria para seguir firmes de cara al objetivo de ser tricampeones.

Según la programación oficial de la Liga 1 2025, el partido entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará este sábado 5 de octubre a las 18:00 horas de Perú. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental, casa del conjunto crema, y se espera una gran asistencia de hinchas, considerando la relevancia del choque en la lucha directa por la cima del campeonato.

El partido también podrá ser seguido desde otros países de Sudamérica. En Colombia y Ecuador se verá a las 18:00 horas; en Bolivia y Venezuela a las 19:00; mientras que en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, el encuentro comenzará a las 20:00 horas. De esta manera, los hinchas del fútbol peruano en la región podrán estar atentos a este duelo clave del Clausura.

El compromiso será transmitido en vivo por GOLPERU, canal que cuenta con los derechos exclusivos de los encuentros como local de la ‘U’. Además, podrá seguirse a través de la plataforma Movistar TV App para usuarios del servicio. Como siempre, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto, con todas las incidencias, goles, estadísticas y el resumen del encuentro, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo por la cima del torneo.