Kenji Cabrera ganó su primer título profesional en Canadá: Vancouver Whitecaps clasificó a la próxima Concachampions

Primer título en la carrera de Kenji Cabrera. Crédito: Vancouver Whitecaps.

Vancouver Whitecaps superó por 4-2 a Vancouver FC y se quedó con el título de la Copa de Canadá por cuarta vez consecutiva. El conjunto en que milita el peruano Kenji Cabrera impuso condiciones en el BC Place de Vancouver. El ex Melgar de Arequipa no inició las acciones, pero ingresó en el complemento.

El compromiso inició favorable para los ‘caps‘. A los diez minutos de la primera mitad, Ali Ahmed y Thomas Muller, desde el punto penal, encaminaban al equipo hacia el trofeo. La escuadra, lejos de darse por vencida, se reconectó con el juego gracias al descuento de Thierno Bah. Solo un minuto más tarde, el mismo Ahmed amplió la diferencia antes de ir a los vestuarios.

En la segunda mitad, el danés Jasper Sorensen dio ingreso a Kenji Cabrera por el joven Rayan Elloumi de 18 años. El peruano se ubicó detrás del delantero centro y gravitó en el frente de ataque. A los 83 minutos, Ryan Gauld marcó el cuarto para los suyos y Nicolás Mezquida maquilló el resultado para el 4-2 final.

Vancouver Whitecaps se coronó en la Copa de Canadá y sacó pasaje al Concachampions de la próxima temporada.

La presencia peruana no fue la única por el lado de los Whitecaps. En el Vancouver FC, el futbolista nacional Vasco Fry fue alineado desde el inicio de las acciones. El limeño de 25 años, surgido de las divisiones menores de Sporting Cristal, disputó 68 minutos hasta que fue cambiado por el mediocampista David Norman.

Vancouver Whitecaps en la MLS

El cuadro canadiense está ubicado en la segunda posición de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS). A falta de tres encuentros para terminar la temporada regular, la presencia de los Whitecaps en los ‘playoffs‘ está asegurada.

El calendario del mes es el siguiente, antes de disputar la ronda eliminatoria: el domingo 5 de octubre recibirán al San José Earthquakes en casa; las acciones iniciarán a las 17:00 horas de Perú. En la penúltima jornada, se verán las caras en Florida ante el Orlando City de Pedro Gallese. El juego está pactado para el sábado 11 de octubre a las 18:30 horas de Perú.

Thomas Muller escribió su nombre en el marcador de la final ante Vancouver FC. Crédito: Christopher Morris-Imagn Images

El equipo de Vancouver cerrará la temporada regular en casa ante el FC Dallas. El envite tendrá lugar en BC Place el 18 de octubre a las 20:00 horas, en todo el territorio nacional. Los encuentros citados podrán sintonizarse a través del Season Pass de la MLS por Apple TV.

Cabe destacar que en la temporada pasada, los ‘caps‘ consiguieron alcanzar los cuartos de final en los ‘playoffs‘, donde Los Ángeles FC, a la postre campeón, los dejaron en el camino.

Kenji Cabrera, citado a amistoso con Perú ante Chile

Manuel Barreto ha presentado una disruptiva lista de convocados de cara al duelo entre Perú y Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. El seleccionador nacional apostó con todo por una nueva generación de futbolistas y no citó a grandes referentes de ciclos pasados.

Lista de convocados por Manuel Barreto para partido amistoso Perú vs Chile. Crédito: FPF

En la lista aparece el nombre de Kenji Cabrera. El jugador de 22 años integró las últimas convocatorias y es uno de los llamados a destacar en la nueva camada de ‘la bicolor‘. El promedio de edad de este nuevo grupo de noveles futbolistas es de 25 años.

El compromiso frente al combinado nacional sureño está pactado para el viernes 10 de octubre, a las 20:00 horas locales (18:00 hora peruana). Los entrenamientos oficiales con los jugadores convocados iniciarán el lunes 6 de octubre en las instalaciones de La Videna FPF. El viaje a la capital chilena está previsto para el jueves 9, con salida programada a las 16:20 horas.