Perú Deportes

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

El técnico peruano se mantuvo en una postura sarcástica y aseguró que el análisis de la prensa nacional es “simplón” luego de igualar 1-1 con Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El técnico peruano tomó firme postura luego de empate amargo de Melgar. (L1 Max)

Juan Reynoso volvió a dejar a la afición de Melgar con más preguntas que respuestas tras un empate doloroso frente a Comerciantes Unidos. El técnico peruano, quien ya había sido criticado en jornadas previas por sus formas y estrategias, mostró en conferencia de prensa su versión más cerrada y tajante ante los medios, luego de que su equipo se dejara igualar por 1-1 en la última jugada del partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Desde el arranque, Reynoso dejó clara su incomodidad con el enfoque de las preguntas periodísticas. Consultado sobre los factores que privaron al ‘dominó’ de llevarse los tres puntos a Arequipa, respondió con una mezcla de ironía y desdén: “No, seguro fueron por los cambios, seguro”. La frase, escueta y cortante, marcó el tono con el que el entrenador encaró el diálogo en el post partido.

El momento se tensó aún más cuando el periodista insistió en conocer la autocrítica del técnico por los ajustes durante el partido, pero el ‘Ajedrecista’ mantuvo su postura desafiante: “Recapitulo a lo que dije hace un rato, los cambios es echándome la culpa, no porque los jugadores hayan entrado mal, creo que el análisis termina siendo muy simplón y no he venido aquí para hacerlos cambiar de opinión”.

Las palabras dirigidas a la hinchada de Melgar tampoco destilaron autocrítica pública ni empatía. Reynoso eligió referirse a su gestión desde la distancia, enfocando el mensaje hacia el interior del club: “A la gente, conocen, saben del trabajo, saben lo que es el club, la autocrítica es más hacia adentro, creo que con hechos uno dice más cosas que estar hablando o diciendo situaciones que la verdad a mí no me interesa convencer a nadie con lo que pueda decir”.

Finalmente, Maximo apuntó directamente contra los métodos de análisis de los medios nacionales, dejando claro que no buscará cambiar la mirada que tienen sobre su gestión: “Creo que el análisis más profundo que hablar de los cambios y exhibir a los jugadores, creo que es su labor, tengo tantos años en esto que siempre escucho lo mismo, la verdad revertir o tratar de comentar algún detalle para mí es ocioso, ustedes sigan con su lectura, seguro la tienen clarita, esto es fútbol, hicimos muchas cosas buenas, también de las malas, eso terminó pesando en un partido que si habría terminado 3-0 o 4-0, nadie diría nada.”

Juan Reynoso confrontó a periodistas
Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar por Liga 1 2025.

Melgar y su irregular campaña en la Liga 1 2025

Melgar no ha podido hacerse sólido en lo que va del campeonato peruano. La llegada de Juan Reynoso generó mucha expectativa, pero tampoco el ‘Ajedrecista’ le ha encontrado la forma para direccionar el timón del cuadro arequipeño en este tiempo.

Esto se ve reflejado en su posición en la tabla del Torneo Clausura. Actualmente, es octavo con 14 puntos, a 10 del líder, Universitario de Deportes, a falta de cerca de ocho jornadas para que todo finalice. Sus chances de quedarse con esta segunda fase son remotas.

Melgar es octavo en la
Melgar es octavo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

En cuanto al Acumulado, el ‘león del sur’ marcha sexto con 45 unidades, es decir, se encuentra en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Aunque deberá sumar la mayor cantidad de puntos en esta recta final para asegurar su puesto.

El siguiente desafío de Juan Reynoso y compañía será ante Cienciano, que viene de vencer 2-1 a Alianza Lima, en la fecha 12 del Torneo Clausura. Este compromiso está pactado para el jueves 2 de octubre a las 19:30 horas en el estadio Monumental UNSA.

Temas Relacionados

Juan ReynosoMelgarLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

El técnico de Sporting Cristal se refirió a las declaraciones de Miguel Rondelli, quien señaló que otros clubes con mayor presupuesto no están peleando por el título de la Liga 1

Paulo Autuori opinó de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal arrancó la jornada con un triunfo frente Ayacucho FC, y se vienen duelos interesantes: Universitario visitará a Alianza Atlético, Alianza Lima hará lo suyo con Atlético Grau y Cusco FC recibirá a Garcilaso. Entérate cómo van las ubicaciones

Tabla de posiciones de la

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El líder de la tabla visitará al ‘vendaval del norte’ que no marcha bien en esta segunda fase del campeonato. Conoce los horarios del compromiso

A qué hora juega Universitario

DT de Circolo lanzó polémico comentario sobre salida de Sandra Ostos tras fichar por Alianza Lima: “Tenemos jugadoras que quieren estar en el club”

El técnico argentino aseguró que su equipo está preparado para ser el rial directo de Alianza Lima, Regatas Lima, San Martín y Universitario

DT de Circolo lanzó polémico

Reimond Manco reveló irregularidades en la interna de Alianza Lima: “Llevan ‘asalariados’ del Fondo Blanquiazul en el chárter”

El exjugador contó detalles de las malas decisiones que vienen tomando la directiva ‘íntima’ y como esto repercutiría en el ámbito deportivo

Reimond Manco reveló irregularidades en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sala ordena que se tramite

Sala ordena que se tramite pedido de Daniel Urresti para salir en libertad con ley del Congreso

Héctor Valer no se arrepiente de sus acciones en Puno, negó haber escupido a periodista y lo denunció por agresión

La MML no gana ni con la Procuraduría Ad Hoc de su lado: Corte de EE. UU ratifica rechazo del discovery

Fiscal de la Nación interino pone en la mira a equipos especiales del Ministerio Público: propuesta genera respaldo y rechazo

Todos los poderes del Estado desaprobados: Congreso llegó a 89% de rechazo ciudadano

ENTRETENIMIENTO

Jhovan Tomasevich justifica agresión a

Jhovan Tomasevich justifica agresión a Christian Rodríguez, mientras Gabriel Calvo lo llama ‘aconsejador’

Magaly Medina sorprende a Jorge Luna: “si tengo un ampay tuyo te aviso por consideración”

Lizeth Atoccsa habla de las críticas y sus inicios en las redes: “Me daba roche, bloqueé a mi familia para que no vean mis videos”

Oliver Quiroz ganó el Martín Fierro 2025: ¿quién es el chiclayano que triunfa en la TV argentina?

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

DT de Circolo lanzó polémico comentario sobre salida de Sandra Ostos tras fichar por Alianza Lima: “Tenemos jugadoras que quieren estar en el club”