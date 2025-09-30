Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

El técnico peruano tomó firme postura luego de empate amargo de Melgar. (L1 Max)

Juan Reynoso volvió a dejar a la afición de Melgar con más preguntas que respuestas tras un empate doloroso frente a Comerciantes Unidos. El técnico peruano, quien ya había sido criticado en jornadas previas por sus formas y estrategias, mostró en conferencia de prensa su versión más cerrada y tajante ante los medios, luego de que su equipo se dejara igualar por 1-1 en la última jugada del partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Desde el arranque, Reynoso dejó clara su incomodidad con el enfoque de las preguntas periodísticas. Consultado sobre los factores que privaron al ‘dominó’ de llevarse los tres puntos a Arequipa, respondió con una mezcla de ironía y desdén: “No, seguro fueron por los cambios, seguro”. La frase, escueta y cortante, marcó el tono con el que el entrenador encaró el diálogo en el post partido.

El momento se tensó aún más cuando el periodista insistió en conocer la autocrítica del técnico por los ajustes durante el partido, pero el ‘Ajedrecista’ mantuvo su postura desafiante: “Recapitulo a lo que dije hace un rato, los cambios es echándome la culpa, no porque los jugadores hayan entrado mal, creo que el análisis termina siendo muy simplón y no he venido aquí para hacerlos cambiar de opinión”.

Las palabras dirigidas a la hinchada de Melgar tampoco destilaron autocrítica pública ni empatía. Reynoso eligió referirse a su gestión desde la distancia, enfocando el mensaje hacia el interior del club: “A la gente, conocen, saben del trabajo, saben lo que es el club, la autocrítica es más hacia adentro, creo que con hechos uno dice más cosas que estar hablando o diciendo situaciones que la verdad a mí no me interesa convencer a nadie con lo que pueda decir”.

Finalmente, Maximo apuntó directamente contra los métodos de análisis de los medios nacionales, dejando claro que no buscará cambiar la mirada que tienen sobre su gestión: “Creo que el análisis más profundo que hablar de los cambios y exhibir a los jugadores, creo que es su labor, tengo tantos años en esto que siempre escucho lo mismo, la verdad revertir o tratar de comentar algún detalle para mí es ocioso, ustedes sigan con su lectura, seguro la tienen clarita, esto es fútbol, hicimos muchas cosas buenas, también de las malas, eso terminó pesando en un partido que si habría terminado 3-0 o 4-0, nadie diría nada.”

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar por Liga 1 2025.

Melgar y su irregular campaña en la Liga 1 2025

Melgar no ha podido hacerse sólido en lo que va del campeonato peruano. La llegada de Juan Reynoso generó mucha expectativa, pero tampoco el ‘Ajedrecista’ le ha encontrado la forma para direccionar el timón del cuadro arequipeño en este tiempo.

Esto se ve reflejado en su posición en la tabla del Torneo Clausura. Actualmente, es octavo con 14 puntos, a 10 del líder, Universitario de Deportes, a falta de cerca de ocho jornadas para que todo finalice. Sus chances de quedarse con esta segunda fase son remotas.

Melgar es octavo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

En cuanto al Acumulado, el ‘león del sur’ marcha sexto con 45 unidades, es decir, se encuentra en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Aunque deberá sumar la mayor cantidad de puntos en esta recta final para asegurar su puesto.

El siguiente desafío de Juan Reynoso y compañía será ante Cienciano, que viene de vencer 2-1 a Alianza Lima, en la fecha 12 del Torneo Clausura. Este compromiso está pactado para el jueves 2 de octubre a las 19:30 horas en el estadio Monumental UNSA.