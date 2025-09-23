Perú Deportes

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Se conoció la programación del duelo entre los ‘celestes’ y los ‘cremas’ por segunda vez en la temporada: este choque definirá el futuro de ambos rumbo al título nacional. Entérate todos los detalles

Sporting Cristal vs Universitario: día,
hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

El Torneo Clausura 2025 se pone cada vez más interesante, y la lucha por el título nacional parece que tiene a un virtual ganador a falta de nueve fechas. Universitario de Deportes sacó una importante ventaja y está adelante de todos: marcha puntero con 21 puntos.

La ‘U’ depende de sí mismo para poder conquistar el campeonato y lo reafirmó con su triunfazo frente UTC en Trujillo y la derrota de Cusco FC frente ADT, quien era su principal perseguidor en la tabla de posiciones. Los ‘dorados’ no pudieron con el ‘vendaval celeste’ y perdió una gran chance de adueñarse del liderato.

El equipo de Jorge Fossati tiene un camino que ilusiona a todos sus hinchas con el tricampeonato. Los ‘merengues’ tendrán que afrontar ocho finales y una de ellas es uno de los partidos más esperados de la temporada.

Los ‘cremas’ tendrán una dura prueba frente Sporting Cristal y se filtró la confirmación de la fecha y hora del clásico, donde los rimenses serán dueños de casa. Este choque será vital porque podrá acercar a Universitario a su tercer título consecutivo. Y deberá aprovechar el mal momento de los ‘celestes’ para acercarse a la gloria.

Resumen del triunfo de Universitario por 2-1 sobre UTC por la Liga 1. Liga 1 Max

Sporting Cristal vs Universitario: día y hora del Torneo Clausura 2025

El choque entre los ‘celestes’ y los ‘cremas’ se jugará el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado será a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Será la segunda vez en el año que estarán frente a frente y será como una revancha para los de Paulo Autuori porque cayeron por 2-0 en el primer enfrentamiento que se jugó en el estadio Monumental, el pasado 22 de mayo. Edison Flores y Diego Churín fueron los héroes de la ‘U’ esa jornada.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Dónder ver Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025

El vibrante clásico será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Nacional con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.

VER Universitario vs Sporting Cristal
VER Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO AHORA: minuto a minuto por Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Fixture que le resta a Universitario

- Fecha 11: Universitario vs Cusco FC (sábado 27 de septiembre / 18:00 horas / estadio Monumental)

- Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario (miércoles 1 de octubre / 18:00 horas / estadio Mansiche)

- Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II (domingo 5 de octubre / 18:00 horas / estadio Monumental)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (programación por confirmar)

- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (programación por confirmar)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (programación por confirmar)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (programación por confirmar)

Gran triunfo de Universitario en
Gran triunfo de Universitario en Arequipa que lo coloca en la punta del campeonato. Crédito: Prensa U

