Reimond Manco lanzó dura crítica a la convocatoria de Manuel Barreto para Perú vs Chile: “La selección no es un club para probar jugadores”

Manuel Barreto presentó la lista de convocados de Perú para enfrentar a Chile en amistoso por la fecha FIFA y desató polémica en el mundo deportivo. El técnico interino de la selección peruana decidió llamar a 25 jugadores, donde 15 son de la Liga 1 y 10 provienen del exterior.

La ausencia de varios referentes generó cuestionamientos, no fueron considerados Renato Tapia, Pedro Gallese, Oliver Sonne, entre otros. La falta del ‘capitán del futuro’ fue lo que más llamó la atención debido a su polémica publicación cuando se designó a la ‘Muñeca’ como DT.

Y una de las sorpresas fue la inclusión de Felipe Chávez, volante de 18 años del Bayern Múnich. Barreto determinó combinar la experiencia con la proyección de algunos jugadores marcando el inicio de la nueva ‘blanquirroja’, la cual tendrá su presentación frente los ‘mapachos’ este viernes 10 de octubre en Santiago.

La revelación de la nómina abrió debate en redes sociales y en los medios, y Reimond Manco no dudó en lanzar una dura crítica. El exjugador mostró su desacuerdo con el llamado de algunos jugadores porque considera que se está probando en la ‘bicolor’.

“Para mí, la selección, así esté penúltima o última; tienen que ir los mejores. La selección no es un club para probar jugadores, entonces en base a eso sí está bien. Hay que hacer algunos cambios, digamos, en jugadores que vienen saliendo, pero que vienen saliendo con proyección de selección. Acá en esta convocatoria hay jugadores que no tienen 19 o 20 años, que ya tienen 26, 27 y que nunca han estado en una selección. Y no porque sean malos, sino porque no tienen nivel de selección. ¿Qué te hace pensar?“, apuntó el ‘exjotita’ en e programa ‘Juego Cruzado’.

La selección peruana confirmó su lista de convocados para la fecha FIFA de octubre. Crédito: FPF

Perú vs Chile: día y hora del partido amistoso por la fecha FIFA

Tras la decepcionante participación de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 donde se quedó penúltima, la Federación Peruana de Fútbol decidió realizar una reestructuración que inició con la designación de Manuel Barreto como técnico interino. La ‘Muñeca’ estará a cargo de la ‘blanquirroja’ hasta fin de año y se comandará los amistosos en octubre y noviembre por la fecha FIFA.

El primer duelo que afrontará el DT será con Chile el próximo viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago. El horario establecido será a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos tras salida de Óscar Ibáñez.

Convocados de Perú para amistoso con Chile

Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

Lista de convocados por Manuel Barreto para partido amistoso Perú vs Chile. Crédito: FPF