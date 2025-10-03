Perú Deportes

Reimond Manco lanzó dura crítica a la convocatoria de Manuel Barreto para Perú vs Chile: “La selección no es un club para probar jugadores”

El exjugador mostró su desacuerdo con la nómina del técnico de la ‘blanquirroja’ y resaltó que solo los mejores jugadores deberían integrar la lista a pesar del mal momento futbolístico del ‘equipo de todos’

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

Manuel Barreto presentó la lista de convocados de Perú para enfrentar a Chile en amistoso por la fecha FIFA y desató polémica en el mundo deportivo. El técnico interino de la selección peruana decidió llamar a 25 jugadores, donde 15 son de la Liga 1 y 10 provienen del exterior.

La ausencia de varios referentes generó cuestionamientos, no fueron considerados Renato Tapia, Pedro Gallese, Oliver Sonne, entre otros. La falta del ‘capitán del futuro’ fue lo que más llamó la atención debido a su polémica publicación cuando se designó a la ‘Muñeca’ como DT.

Y una de las sorpresas fue la inclusión de Felipe Chávez, volante de 18 años del Bayern Múnich. Barreto determinó combinar la experiencia con la proyección de algunos jugadores marcando el inicio de la nueva ‘blanquirroja’, la cual tendrá su presentación frente los ‘mapachos’ este viernes 10 de octubre en Santiago.

La revelación de la nómina abrió debate en redes sociales y en los medios, y Reimond Manco no dudó en lanzar una dura crítica. El exjugador mostró su desacuerdo con el llamado de algunos jugadores porque considera que se está probando en la ‘bicolor’.

“Para mí, la selección, así esté penúltima o última; tienen que ir los mejores. La selección no es un club para probar jugadores, entonces en base a eso sí está bien. Hay que hacer algunos cambios, digamos, en jugadores que vienen saliendo, pero que vienen saliendo con proyección de selección. Acá en esta convocatoria hay jugadores que no tienen 19 o 20 años, que ya tienen 26, 27 y que nunca han estado en una selección. Y no porque sean malos, sino porque no tienen nivel de selección. ¿Qué te hace pensar?“, apuntó el ‘exjotita’ en e programa ‘Juego Cruzado’.

La selección peruana confirmó su
La selección peruana confirmó su lista de convocados para la fecha FIFA de octubre. Crédito: FPF

Perú vs Chile: día y hora del partido amistoso por la fecha FIFA

Tras la decepcionante participación de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 donde se quedó penúltima, la Federación Peruana de Fútbol decidió realizar una reestructuración que inició con la designación de Manuel Barreto como técnico interino. La ‘Muñeca’ estará a cargo de la ‘blanquirroja’ hasta fin de año y se comandará los amistosos en octubre y noviembre por la fecha FIFA.

El primer duelo que afrontará el DT será con Chile el próximo viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago. El horario establecido será a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

FPF oficializó a Manuel Barreto
FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos tras salida de Óscar Ibáñez.

Convocados de Perú para amistoso con Chile

  • Arqueros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).
  • Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).
  • Volantes: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).
  • Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).
  • Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).
Lista de convocados por Manuel
Lista de convocados por Manuel Barreto para partido amistoso Perú vs Chile. Crédito: FPF

Temas Relacionados

Reimond MancoManuel BarretoSelección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

El mediocentro del Cardiff City ha recibido la convocatoria oficial de los ‘socceroos’ días después de contar con la carta de reserva de la ‘bicolor’. ¿Acaso cerrará filas con su patria original?

Alexander Robertson en disputa: Australia

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 1

Las ‘blanquiazules’ debutaron frente las ‘xeneizes’ y sumaron sus primeros puntos en el Grupo B. Conoce todos los detalles de la primera jornada del torneo internacional

Resultados de la Copa Libertadores

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

Tras la huelga del plantel, el club ecuatoriano se pronunció y aseguró el abono correspondiente. Sin embargo, los futbolistas desmintieron esa información y continuarán con su postura inicial

“Hemos decidido no entrenar”, la

Mara Leão contó que no dudó en fichar por Universitario debido a nivel de la liga: “En Brasil se habla mucho de su crecimiento”

La nueva central de ‘las pumas‘ no ve la hora de iniciar su camino con el cuadro estudiantil. La brasileña confesó que no le ha costado adaptarse al país por el parecido con Brasil

Mara Leão contó que no

De la selección más longeva del mundo a un promedio de edad de 25 años: el proceso generacional que inicia Manuel Barreto

El nuevo seleccionador nacional compartió una lista de futbolistas disruptiva. El nuevo grupo lo encabeza Felipe Chávez, jugador del Bayern Múnich II

De la selección más longeva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo pide que el

Pedro Castillo pide que el Congreso pague su pensión vitalicia mientras se resuelve apelación

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Dina Boluarte se pronuncia contra paro de transportes y minimiza su impacto: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

Congreso apeló orden de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo: estos son los argumentos y el porqué rechazan comparación con Alberto Fujimori

César Acuña sobre posible postulación de Juan José Santiváñez con APP: “Se tiene que buscar gente que sume y no reste”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira en Perú:

Concierto de Shakira en Perú: Susy Díaz confirma que vivirá la experiencia ‘Camina con la Loba’ junto a la cantante

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

Magaly Medina pone en duda embarazo de la ‘prima’ de Josimar tras rinoplastia: “¿No que estaba embarazada?”

Hija de Tongo, Madeleine Gutiérrez, gana concurso de canto lírico en Europa y se prepara para recital en España: “Será un honor”

Magaly Medina detiene su programa en vivo y amenaza con dejar el set por interrupciones: “O hablas tú, o hablo yo”

DEPORTES

Alexander Robertson en disputa: Australia

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 1

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

Mara Leão contó que no dudó en fichar por Universitario debido a nivel de la liga: “En Brasil se habla mucho de su crecimiento”

De la selección más longeva del mundo a un promedio de edad de 25 años: el proceso generacional que inicia Manuel Barreto