Gol de Neri Bandiera tras desatención defensiva de Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2025

El delantero abrió el marcador en Matute. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se medía en condición de local frente a Atlético Grau en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el inicio, los dueños de casa mostró mayores credenciales para abrir el marcador, aunque no tuvieron claridad en los metros finales. Por su parte, los ‘albos’ tuvieron que replegarse y apelar a los contragolpes. Fue así que en una de las pocas llegadas de los ‘norteños’, apareció Neri Bandiera para anotar su gol luego de una desatención de la zaga ‘blanquiazul’.

Esta acción se llevó a cabo a los 13 minutos de la primera mitad. El arquero Patricio Álvarez cobró un tiro libre desde su área, mandando un pelotazo largo para el campo contrario. Pedro Aquino despejó de cabeza y Alan Cantero supo aguantar el balón para luego apoyarse en Fernando Gaibor.

El volante ecuatoriano se apoyó en Marco Huamán y después con Brian Arias. El joven zaguero peruano descargó con Josué Estrada, pasando el balón por toda la defensa ‘aliancista’. De pronto, Arias optó por enviar un pelotazo para Kevin Quevedo, que luego se la regaló a Atlético Grau. Paulo de la Cruz avanzó por la banda izquierda, hasta que fue interceptado por Arias.

José Bolívar cobró un saque lateral para Rafael Guarderas, que abrió por el otro sector con Jeremy Rostaing. El lateral derecho enganchó a su rival, dio un pase para Diego Soto y este nuevamente jugó con Guardaeras. El exvolante de Universitario de Deportes filtró una entrega preciso vía aérea para De la Cruz, quien centró en primera al primer palo. Ahí apareció Neri Bandiera para anticiparse a Miguel Trauco y definir con la zurda con un disparo cruzado, venciendo así al portero Guillermo Viscarra.

La gran definición de Neri Bandiera para el gol de Atlético Grau ante Alianza Lima.

Sin duda, una anotación de Atlético Grau que sorprendió a propios y extraños en el estadio Alejandro Villanueva, ya que no esperaban que el conjunto de Piura convierta primero por intermedio de Neri Bandiera, que ya le hizo un gol a Alianza Lima el 10 de mayo de este año en el Estadio Nacional de Lima.

Las novedades del Alianza Lima vs Atlético Grau

Una de las novedades que presentó el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, para el duelo con Atlético Grau fue alinear como titular a Brian Arias en la zaga central. El espigado jugador de 19 años tuvo que suplir por emergencia a Gianfranco Chávez, quien sufrió un problema físico en el calentamiento y, considerando que no había elementos disponibles en esa zona, se vio obligado en recurrir al canterano. Cabe mencionar, que Carlos Zambrano cumplió con su fecha de sanción por la expulsión ante Cienciano.

Brian Arias alineó como titular en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2025. - captura: L1 MAX

Asimismo, por el lado de Atlético Grau, Raúl Ruidíaz se quedó en el banco de suplentes por decisión del DT Ángel Comizzo. Pese a que la ‘Pulga’ se encuentra en buenas condiciones físicas, el ‘Indio’ optó por reservar al menudo artillero para el segundo tiempo. En su sitio mandó a la dupla conformada por Neri Bandiera y Tomás Sandoval.

Próximo partido de Alianza Lima

La siguiente prueba de Alianza Lima será el domingo 5 de octubre ante Alianza Universidad en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco. El partido está programado para las 12:00 horas de Perú y será clave para los ‘blanquiazules’ en su consigna de acaba lo más arriba posible en la tabla del acumulado, sabiendo que las chances en el Torneo Clausura son remotas.