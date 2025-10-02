Perú Deportes

Alan Diez explotó contra José Carvallo por polémico comentario en Universitario vs Alianza Atlético: “Bájale el volumen, hermano”

El periodista deportivo criticó la parcialidad excesiva del exarquero de la ‘U’ en sus apreciaciones durante la transmisión en Trujillo y le hizo un pedido especial

Grace Nole Alcántara

Universitario de Deportes sacó triunfazo frente Alianza Atlético por 2-0 en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, la noche del miércoles 1 de octubre. Los ‘cremas’ sumaron tres puntos importantes y se mantienen firmes en su camino hacía el título del campeonato, el cual le dará el tricampeonato de manera directa.

Martín Pérez Guedes y José Rivera fueron los héroes de su equipo y con sus anotaciones defendieron el liderato de la competición: la ‘U’ marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos.

El duelo lo transmitieron en L1 Max, y José Carvallo estuvo como comentarista del encuentro. El exarquero de la ‘U’ fue duramente criticado por las algunas observaciones que daba durante el trámite del choque, y uno ellos fue la dura falta que cometió César Inga contra un jugador rival, donde le pisó la pierna y generó el reclamo para que lo expulsen.

“No fue tanto, hubo un contacto, pero se aguanta Inga. No hay mucho”, fueron los comentarios del exseleccionado nacional y fue punto de cuestionamientos en redes sociales, donde le reclamaron su parcialidad excesiva con los ‘cremas’. Y eso también fue puntualizado por Alan Diez, el periodista deportivo explotó contra Carvallo y lanzó fulmimante opinión.

“Yo veía el partido porque fui a la casa de mi hermana; estaba escuchando a Carvallo. José Aurelio, con todo el respeto y el cariño que te tengo, hay que respetar a los hinchas de los otros equipos, hermano. Por eso le dije a mi hermano Daniel Kanashiro y Talía (Azcárate), bájale el volumen, hermano, porque hay que respetar a los hinchas de los otros equipos. Es una opinión mía, es mi opinión, no del programa, mía. Escuchaba un poco y había jugadas donde había faltas: ‘no, no es foul’, ‘no deja el pie’; y en la pantallaza un foul de Flores, bueno, ya está, es parte de. La gente transmite los partidos y, con respeto a todos mis colegas, no es nada en contra de su chamba”, disparó el comunicador en el programa ‘Vamos al VAR’.

El debate se armó en el espacio deportivo, y Pedro García lanzó la siguiente broma: “Para ser el real, justo en el Día del Periodista”. Y Diez respondió rápidamente: “Carvallo no es periodista”.

Luego, Eloy se puso más serio y marcó su posición sobre el tema del favoritismo de José Carvallo con la ‘U’ en sus comentarios: “Justamente por eso, de repente él como comentarista ofrece una versión partidaria porque es exarquero de la ‘U’; hay que entender eso”.

Alan cerró el tema de la siguiente manera: “De acuerdo, creo que yo creo que hay que respetar a los hinchas de otros clubes, ya está”.

José Carvallo dejó el fútbol
José Carvallo dejó el fútbol y fue anunciado como nuevo fichaje de L1 Max

Próximo partido de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2025

Los ‘cremas’ buscarán mantener la senda del triunfo frente Juan Pablo II este domingo 5 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Este choque es importante para seguir con la ventaja que tiene respecto a sus perseguidores en la recta final del campeonato.

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Las ‘blanquiazules’ debutarán con Boca Juniors en la competición y tendrá la misión de sumar sus primeros puntos en el Grupo B. Conoce todos los detalles de la primera jornada del torneo internacional

Resultados de la Copa Libertadores

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: "Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati"

El entrenador de Cusco FC aclaró su particular alocución ofrecida en el estadio Monumental. Afirmó que los ataques volcados son para los periodistas, porque “ustedes me faltan el respeto”

Miguel Rondelli matiza sus particulares

Franco Velazco no descarta que Los Chankas reciban a Universitario en Trujillo: "Están en su derecho de cambiar la localía"

El administrador de la ‘U’ ve posible el cambio de sede para el último duelo del Clausura, que pasaría de la altura de Andahuaylas a una ciudad más favorable por el apoyo de la hinchada ‘crema’ y el entorno geográfico

Franco Velazco no descarta que

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0: resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025

El equipo de José Letelier se estrenó con las ‘xeneizes’ pero no logró obtener su primer triunfo en el torneo internacional

Alianza Lima vs Boca Juniors

Revolución Perú con Manuel Barreto: solo dos mundialistas y varias caras nuevas con Felipe Chávez como su máxima novedad

El nuevo seleccionador interino se ha hecho cargo de una remodelación absoluta en la reciente nómina para el amistoso contra Chile. La cara ilustre del llamamiento es el joven valor del FC Bayern

Revolución Perú con Manuel Barreto:
Expresidente del Tribunal Constitucional sobre

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: "No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia"

César Acuña suma nueva infracción a la neutralidad electoral: JEE advierte de multa a APP si reincide

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a 'El Monstruo': "Le faltaba testosterona"

Generación Z responde a Dina Boluarte: 'No estamos manipulados, salimos por descontento'

Pedro Castillo pedirá al PJ que ordene al Congreso otorgar inmediatamente la pensión vitalicia

Natalia Málaga sorprende al revelar

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: "fue un calvario"

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del 'auto rana': "Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad"

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso 'Cri Cri': "No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso"

Resultados de la Copa Libertadores

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: "Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati"

Franco Velazco no descarta que Los Chankas reciban a Universitario en Trujillo: "Están en su derecho de cambiar la localía"

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0: resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025

Revolución Perú con Manuel Barreto: solo dos mundialistas y varias caras nuevas con Felipe Chávez como su máxima novedad