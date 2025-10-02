Alan Diez explotó contra José Carvallo por polémico comentario en Universitario vs Alianza Atlético: “Bájale el volumen, hermano”

Universitario de Deportes sacó triunfazo frente Alianza Atlético por 2-0 en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, la noche del miércoles 1 de octubre. Los ‘cremas’ sumaron tres puntos importantes y se mantienen firmes en su camino hacía el título del campeonato, el cual le dará el tricampeonato de manera directa.

Martín Pérez Guedes y José Rivera fueron los héroes de su equipo y con sus anotaciones defendieron el liderato de la competición: la ‘U’ marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos.

El duelo lo transmitieron en L1 Max, y José Carvallo estuvo como comentarista del encuentro. El exarquero de la ‘U’ fue duramente criticado por las algunas observaciones que daba durante el trámite del choque, y uno ellos fue la dura falta que cometió César Inga contra un jugador rival, donde le pisó la pierna y generó el reclamo para que lo expulsen.

“No fue tanto, hubo un contacto, pero se aguanta Inga. No hay mucho”, fueron los comentarios del exseleccionado nacional y fue punto de cuestionamientos en redes sociales, donde le reclamaron su parcialidad excesiva con los ‘cremas’. Y eso también fue puntualizado por Alan Diez, el periodista deportivo explotó contra Carvallo y lanzó fulmimante opinión.

“Yo veía el partido porque fui a la casa de mi hermana; estaba escuchando a Carvallo. José Aurelio, con todo el respeto y el cariño que te tengo, hay que respetar a los hinchas de los otros equipos, hermano. Por eso le dije a mi hermano Daniel Kanashiro y Talía (Azcárate), bájale el volumen, hermano, porque hay que respetar a los hinchas de los otros equipos. Es una opinión mía, es mi opinión, no del programa, mía. Escuchaba un poco y había jugadas donde había faltas: ‘no, no es foul’, ‘no deja el pie’; y en la pantallaza un foul de Flores, bueno, ya está, es parte de. La gente transmite los partidos y, con respeto a todos mis colegas, no es nada en contra de su chamba”, disparó el comunicador en el programa ‘Vamos al VAR’.

El debate se armó en el espacio deportivo, y Pedro García lanzó la siguiente broma: “Para ser el real, justo en el Día del Periodista”. Y Diez respondió rápidamente: “Carvallo no es periodista”.

Luego, Eloy se puso más serio y marcó su posición sobre el tema del favoritismo de José Carvallo con la ‘U’ en sus comentarios: “Justamente por eso, de repente él como comentarista ofrece una versión partidaria porque es exarquero de la ‘U’; hay que entender eso”.

Alan cerró el tema de la siguiente manera: “De acuerdo, creo que yo creo que hay que respetar a los hinchas de otros clubes, ya está”.

José Carvallo dejó el fútbol y fue anunciado como nuevo fichaje de L1 Max

Próximo partido de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2025

Los ‘cremas’ buscarán mantener la senda del triunfo frente Juan Pablo II este domingo 5 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Este choque es importante para seguir con la ventaja que tiene respecto a sus perseguidores en la recta final del campeonato.