Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El líder de la tabla visitará al ‘vendaval del norte’ que no marcha bien en esta segunda fase del campeonato. Conoce los horarios del compromiso

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Universitario vs Alianza Atlético: horarios
Universitario vs Alianza Atlético: horarios del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza Atlético y Universitario de Deportes se medirán este miércoles 1 de octubre en la jornada de mitad de semana del Torneo Clausura, en lo que será un choque atractivo en el estadio Mansiche de Trujillo. El partido de la fecha 12 mide a un conjunto local decidido a no salir de la zona internacional ante el líder invicto, que busca dar otro paso rumbo al título nacional en la Liga 1 2025.

Universitario llega a este duelo como el equipo más regular del torneo. El cuadro dirigido por Jorge Fossati viene de lograr una victoria directa ante su perseguidor, Cusco FC, a quien superó por 3-2 en la fecha pasada con un doblete de Alex Valera y un tanto de Williams Riveros. Este resultado permitió a los ‘cremas’ consolidar el liderato del Clausura con cinco puntos de ventaja, manteniéndose invictos en la segunda fase y perfilándose como favoritos al título.

La ausencia de Paolo Reyna, quien sufrió una fractura de tabique ante los ‘aurinegros’, representa un desafío para el entrenador uruguayo, que deberá ajustar sus variantes en defensa de cara a un tramo decisivo de la temporada.

El invicto y la distancia de cinco puntos en la cima confirman el momento de la ‘U’ como principal candidato a ganar el campeonato nacional. La seguridad ofensiva mostrada en los últimos partidos sostiene la racha del equipo, que no ha perdido en esta etapa del torneo y suma argumentos para estirar la ventaja.

Los 'cremas' vencieron 3-2 a los 'aurinegros' en el estadio Monumental. (GOLPERU)

Por el lado de Alianza Atlético, la temporada marcha por caminos irregulares. El ‘vendaval del norte’ solo ha sumado una victoria en sus últimas cinco presentaciones, a las que suma un empate y tres derrotas, incluido el reciente 1-0 sufrido ante ADT en Tarma. Esta dinámica le ha dejado estancado en la casilla 13 del Clausura, con apenas diez puntos acumulados.

Pese a los tropiezos recientes, el conjunto de Sullana todavía permanece en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana gracias a su posición en la tabla acumulada. Sin embargo, la presión crece para puntuar, ya que perder en Trujillo podría sacarlo de la zona privilegiada y comprometer sus aspiraciones internacionales. El objetivo inmediato para el ‘vendaval norteño’ será hacer pesar su necesidad ante el líder y cortar la racha negativa para reencaminar su semestre.

Alianza Atlético cambió su localía
Alianza Atlético cambió su localía a Trujillo con el objetivo de recaudar más dinero en la taquilla.

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El árbitro Augusto Menéndez dará el pitazo inicial en el estadio Mansiche a las 18:00 horas de Perú. En cuanto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:00 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

Canal TV del Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El Universitario vs Alianza Atlético será transmitido de manera exclusiva por L1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se puede encontrar en las parrillas de las diversas teleoperadoras como Best Cable, Claro, DirecTV, Win y entre otras más.

Asimismo, este canal cuenta con una aplicación llamada Liga 1 Play, que es de paga. Los hinchas del fútbol peruano pueden acceder a esta plataforma mediante una suscripción mensual o anual.

Los partidos de la fecha
Los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura que serán transmitidos por L1 Max.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá la cobertura total de este compromiso mediante su página web. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

