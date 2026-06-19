El viudo de Edita Guerrero ante pedido de hasta 20 años de cárcel: “[Los dueños de Corazón Serrano] deberían parar un juicio que ellos activaron”

Paul Olórtiga enfrenta un pedido fiscal de entre 15 y 20 años de cárcel por el presunto homicidio de su exesposa Edita Guerrero, cantante de Corazón Serrano, cuyo deceso en 2014 fue ampliamente cubierto por los medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El odontólogo Paul Olórtiga enfrenta un pedido fiscal de hasta 20 años de cárcel por la muerte de su exesposa, Edita Guerrero, exestrella de la cumbia sanjuanera cuyo deceso ocupó portadas y lo llevó en 2014 a prisión preventiva, en uno de los casos más mediáticos de la última década.

Desde hace unos meses está en el banquillo, acusado en un proceso que, según su defensa, se sostiene en una denuncia anónima, un informe policial sin pruebas y una necropsia falsa.

Olórtiga aceptó responder a Infobae únicamente por escrito. Uno de los hermanos Guerrero Neira informó semanas atrás a este medio que no haría ningún comentario sobre el caso.

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Han pasado más de doce años desde la muerte de Edita. ¿Cómo resumiría hoy por qué cree que sigue siendo procesado?

Doce años después sigo procesado por una investigación que comenzó con un anónimo y por un informe policial que no adjuntó ninguna prueba en mi contra. A partir de ahí, la fiscal Victoria Allemant fabricó una acusación que sin fundamento alguno trata de contradecir las pruebas médicas existentes desde el primer día. Las tomografías, las historias clínicas, los informes médicos y el propio certificado de defunción señalan que Edita falleció a consecuencia de la rotura de un aneurisma que le provocó una hemorragia cerebral.

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Olórtiga sostiene que la necropsia que sustenta la acusación fue fabricada, señalando que no existe un informe forense formal ni registro oficial en el Instituto de Medicina Legal

La pregunta que me hago no es por qué sigo procesado, sino por qué nunca se ha querido investigar seriamente qué intereses están detrás impulsado este asunto. Si la prensa asume su rol, allí van a encontrar titulares verdaderos y no titulares como los que tuve que soportar.

Usted sostiene que es el único acusado en el país llevado a juicio a partir de un escrito anónimo. ¿Por qué considera que ese hecho invalida o contamina toda la investigación?

No digo eso. No lo sé si soy el único. Lo que digo es que nadie puede pasar doce años sometido a un proceso penal sin ninguna prueba en su contra y cuando existen, en el expediente, pruebas concretas de mi inocencia. El problema es que para una fiscal y una jueza, las tomografías, las historias clínicas y los informes médicos no tienen valor. Es una barbaridad que eso ocurra.

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¿Qué pasó exactamente cuando recibió la noticia de que el caso sería reabierto y que el cuerpo de Edita sería exhumado?

El caso nunca fue reabierto. Siempre ha estado abierto. Cuando pidieron exhumación pensé que querían fabricar algo. Toda la documentación médica decía que se trataba de una causa natural de muerte producida por la rotura de un aneurisma. No tenía sentido una exhumación. Pero la hicieron para inventar una luxación de la vértebra occipito atloidea. Según los expertos, eso es imposible no solo porque el cadáver ya tenía cien días de descomposición sino porque las tomografías tomadas en vida a Edita mostraban que esa lesión no existía.

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La exhumación del cuerpo y el informe que señala una luxación en la vértebra cervical son, de acuerdo con la defensa, inconsistentes con las imágenes obtenidas en vida y técnicamente imposibles tras cien días de descomposición

Usted afirma que la pericia que habla de un golpe mortal en el cuello es falsa. ¿Cuál es la principal evidencia que tiene para sostener ello?

No lo digo yo. Lo dicen los documentos concretos. Una pericia forense solo se puede realizar en el sistema informático del Instituto de Medicina Legal de Lima. Allí el perito ingresa con un código de seguridad para que no haya alteraciones ni falsificaciones. Luego, tiene que llenar un formato especial que solo se encuentra en las computadoras del Instituto de Medicina Legal. Ese formato se llena junto a los otros informes forenses del caso. Nada de eso se hizo.

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Vaya usted al Instituto de Medicina Legal en Lima y en Piura y pida la necropsia. Le van a informar que no existe, no le van poder entregar nada. Incluso en Piura lo más grave es que han anotado un número pero no hay ningún contenido. En el expediente están las pruebas de lo que le estoy diciendo.

¿Quién habría fabricado esa prueba y con qué objetivo?

Los documentos del expediente demuestran que la necropsia es inventada y la perito Rosario Medina Aparcana y la fiscal Victoria Allemant son las responsables. Lo hicieron porque sabían que no existía ninguna prueba para acusarme. Las tomografías mostraban claramente que nunca hubo luxación y que todo fue un aneurisma roto.

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Sabiendo eso la fiscal usa una prueba falsa. Todo esto no lo digo yo. Está comprobado en documentos y la propia perito reconoció el hecho en un informe escrito. ¿Quién estuvo detrás? Eso es lo que deberían investigar.

El proceso ha tenido consecuencias en la vida de Olórtiga y sus hijos, marcados por la exposición mediática y el temor a una posible condena.

Si esa pericia fuera anulada o descartada, ¿considera que el caso se quedaría sin sustento?

Por supuesto. Este caso jamás se debió iniciar. ¿Cómo es posible que dure 12 años un proceso basado en un anónimo y un informe falso?

¿Qué opinión le merece que existan especialistas que sí respaldan la tesis de una muerte violenta?

Usted está llamando especialistas a personas cuyas afirmaciones contradicen lo que sostiene la medicina mundial. Pregúntele a cualquier profesional serio y le dirá que toda la medicina, en el mundo entero, afirma que es un absurdo total lo que sostiene la fiscal. Jamás un golpe—que nunca hubo— puede generar que salga de su lugar la vértebra occipito atloidea. No lo digo yo. Lo dice la ciencia médica y aquí se permite que durante 12 años, una fiscal sostenga algo absurdo.

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¿Hay algún informe científico o pericial que usted considere definitivo y que la opinión pública no conoce?

Todas las pruebas han estado presentes desde un inicio. Las tomografías, los informes médicos, el certificado de defunción. Testimonios de los médicos, de las enfermeras. Nunca debió iniciarse este proceso porque nunca pasó lo que dice la fiscal.

¿En qué momento sintió que la investigación dejó de buscar la verdad y empezó, según usted, a buscar responsabilizarlo?

Desde el primer momento y, sobre todo, desde que un gran sector de la prensa armó un tribunal mediático sin tomarse el afán de consultar las pruebas; incluso hubo algunos periodistas que, a pesar de que se les decía y se les mostraba las pruebas, no querían admitir la verdad.

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El periodista Umberto Jara recogió en un libro sobre el caso elementos que cuestionan la validez de algunas pruebas. ¿Qué aspectos de esa investigación considera más relevantes para su defensa?

Permítame una precisión. El libro del señor Jara tiene todas las pruebas, no solo algunas sino todas. Él hizo una investigación a fondo y completa. Todas las pruebas están en ese libro y desde el año 2015. Pero, ¿sabe usted que la fiscal y los jueces se oponen a que el libro se presente en el proceso y no quieren citar como testigo al señor Jara?

¿Cuál cree que ha sido el error más grave cometido por la Fiscalía en estos doce años?

La palabra no es error. Error significa equivocarse. Y la fiscal Allemant no se equivocó, ha sido siempre consciente del abuso que estaba cometiendo y sigue cometiendo.

Olórtiga confía en una absolución, ya sea en la Corte Superior de Piura o en la Corte Suprema, y sostiene que todas sus afirmaciones están respaldadas por documentos en el expediente judicial

¿Acepta que algunas de sus afirmaciones sobre fiscales, peritos o familiares de Edita también requieren pruebas sólidas?

Disculpe pero su pregunta no es precisa. Todas mis afirmaciones están documentadas en el expediente. No hago ninguna afirmación que no esté probada. Vea el expediente ahí están todas pruebas. Vea las historias clínicas, vaya al Instituto de Medicina Legal, hable con los médicos, con las enfermeras, pregúntele a expertos como el doctor Alberto Trelles, el mejor neurocirujano que tiene el país, pregúntele al forense internacional José Carlos Baraybar, pídale al señor Umberto Jara que le explique el caso desde su inicio y le muestre toda la documentación. Cómo es posible que alguien diga que se requieren de pruebas sólidas cuando todas están desde el principio. Lo que pasa es que han mentido y repetido tanto la mentira que ya dudan de la verdad.

¿Cuántos años de prisión solicita actualmente el Ministerio Público en su contra y por qué cargos específicos?

Quince a veinte años de prisión. Si usted analiza el expediente encontrará una colección de ilegalidades que demuestran que este proceso no busca justicia sino una condena a cualquier precio.

¿Confía en obtener una absolución total o teme una condena pese a lo que considera irregularidades en el proceso?

Mi absolución depende de dos momentos. Si los jueces de la Corte Superior de Piura honran la ley y honran su condición de magistrados, saldré absuelto porque un buen juez no condena con una prueba falsa. Si eso no ocurre, será en la Corte Suprema al igual que los cinco médicos que también fueron acusados falsamente y ya están absueltos. Si ellos son inocentes, la misma razón me asiste porque son las mismas pruebas.

¿Y cuál ha sido el golpe judicial más duro que ha recibido en estos años?

Podría decirle que haber estado en prisión 74 días pero no, peor que eso es el dolor, la angustia, el temor que este proceso le causa a mis hijos. Fíjese: Valentino tenía 2 años y Edita tres meses cuando murió su mamá. Hoy tienen 14 y 12 años. Toda su infancia ha estado marcada por este proceso. El miedo a que metan preso a su padre y se queden solos y aguantar los insultos y maltratos en el colegio. No entiendo tanta maldad.

La familia de Edita ha sostenido que existen dificultades para mantener contacto con los niños. ¿Cuál es su versión de esa situación?

Es absolutamente falso. Jamás se les ha negado ese acceso. Ellos no han tenido ningún interés en acercarse a los niños. Si realmente tuvieran un mínimo de afecto por los niños que son hijos de su hermana, entonces deberían parar un juicio que ellos activaron y saben que no debió iniciarse nunca. Una cosa son las declaraciones que hacen y otra es la realidad.

Olórtiga afirma que, si se anulara la pericia cuestionada, el caso no tendría fundamento y que nunca debió llegar a juicio

¿Qué le gustaría que la gente entendiera sobre usted que, según dice, nunca se contó en estos años?

La mayoría de las personas conoce este caso por los titulares. Yo lo conozco por todo lo actuado judicialmente, por haber ido injustamente a prisión, y por las noches sin dormir preguntándome cómo proteger a mis hijos. Durante doce años mis niños han tenido que crecer viendo cómo se hablaba de su familia en los medios, soportando comentarios, rumores. Jamás se podrá recuperar la infancia que mis hijos perdieron. Ojalá la gente lo entienda.

Usted pasó por prisión preventiva en uno de los casos más mediáticos del país. ¿Qué le quitó esa experiencia?

Me hizo fuerte para rehacerme profesionalmente y para cuidar a mis hijos. Y me hizo fuerte para tolerar a la gente que se comporta juzgándome sin razón, sin pensar en el dolor de mi familia. Hay una cobardía colectiva que no entiendo. Esa tendencia a pensar mal y a juzgar. Por suerte, no son todos, existen también buenas personas que nos dan su solidaridad.

¿Qué le gustaría que la gente entendiera sobre usted que, según dice, nunca se contó en estos años?

Que entiendan que todo es falso no por lo que yo digo, sino por las pruebas concretas y que dejen de insultar, de atacar, de juzgar. Que por un momento piensen que a ellos también les podría pasar porque nadie está libre de nada.

¿Siente que su nombre puede recuperarse después de más de una década de acusaciones?

El valor de una persona no depende de lo que digan los demás. Eso está en uno mismo. Soy un profesional que se dedica a su profesión día a día para que mis hijos estén bien, para cuidarlos y hacer que crezcan bien. Esas son mis obligaciones. La gente de bien sabrá entender; y sobre las personas malintencionadas nada puedo hacer, salvo seguir mi vida.