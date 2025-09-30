A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025

Luego de una semana marcada por la eliminación de la Copa Sudamericana 2025 y una reciente caída por 2-1 frente a Cienciano en Cusco, Alianza Lima enfrenta un momento definitorio en el Torneo Clausura 2025. La presión recae sobre el plantel blanquiazul, que ha quedado rezagado en la lucha por el título nacional tras las derrotas consecutivas que desencadenaron una crisis de resultados y hundieron el ánimo dentro del vestuario.

Bajo la dirección de Néstor Gorosito, el equipo se prepara para disputar un partido clave ante Atlético Grau hoy, miércoles 1 de octubre, en el estadio Alejandro Villanueva, correspondiente a la jornada 12 del campeonato peruano. Restando ocho encuentros para la conclusión del torneo, la victoria se presenta como una obligación ineludible para los locales, que no pueden permitirse otro tropiezo si pretenden mantener sus aspiraciones intactas.

El DT tendrá que solucionar las importantes bajas que tendrá para enfrentar a los ‘albos’: no estarán Carlos Zambrano y Eryc Castillo por expulsión, Alessandro Burlamaqui por lesión y Renzo Garcés por sanción.

El cuadro victoriano volverá a improvisar en su defensa debido a las ausencias del ‘Kaiser’ y Garcés en la zaga central. Los elegidos a ocupar sus lugares serán Gianfranco Chávez y Marco Huamán. Este duelo marcará el estreno de la tradición en octubre con la ‘blanquimorada’ en homenaje al ‘Señor de los Milagros’.

“Estuvimos muy dormidos en los primeros minutos, nos hicieron dos goles muy rápidos, ese fue el resultado, teníamos condiciones de hacer un gran partido aquí, salir con la victoria. Tenemos que continuar trabajando, aún quedan 7 fechas, no vamos a bajar los brazos. Duele perder así, hay que seguir trabajando“, apuntó Paolo Guerrero tras el choque con el ‘papá’.

Los 'blanquiazules' cayeron 2-1 en Cusco y se alejan de los primeros lugares. (Video: L1MAX)

El choque entre los ‘blanquiazules’ y los ‘albos’ se jugará este miércoles 1 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 20:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:30 horas.

Canal TV de Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El vibrante duelo será televisado por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También se verá por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

Precio de entradas

Los boletos están disponibles en el portal de Joinnus, los hinchas ‘blanquiazules’ podrán alentar al equipo de sus amores para revertir el mal momento.

- Sur: S/. 27.90 soles

- Norte: S/. 27.90 soles

- Oriente: S/. 59.90 soles

- Oriente Conadis: S/. 29.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 139.90 soles

- Occidente Lateral (Silla de ruedas): S/. 59.90 soles

- Occidente Central: S/. 179.90 soles

- Palco: S/. 219.90 soles

Alianza Lima vs Atlético Grau: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Piero Cari, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

- Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolívar; Diego Soto, Rafael Guarderas; Luis Garro, Neri Bandiera, Paulo De la Cruz; Tomás Sandoval.