FIL Lima 2026: precio de entradas, cómo y donde comprar para ir a la Feria del Libro en el Jockey Plaza

La programación reunirá más de 600 actividades culturales, 65 invitados internacionales, más de 15 autores nacionales invitados y 550 horas de contenido - Créditos: Andina.

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) volverá a reunir a lectores y actores del sector editorial en una edición especial por su trigésimo aniversario. El evento, considerado el principal encuentro cultural del país en torno al libro, se desarrollará del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en Santiago de Surco. La organización está a cargo de la Cámara Peruana del Libro (CPL), con apoyo de la municipalidad del distrito.

Para asistir, el público podrá adquirir entradas a través de Teleticket y también comprarlas en el ingreso del recinto. El enlace habilitado para la venta digital es https://teleticket.com.pe/fil-lima-2026. En el marco de los 30 años, la organización dispuso que el ingreso sea gratuito para todos el 22 de julio, entre 11 a. m. y 3 p. m., con una condición: descargar la entrada o canjearla en boletería.

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En las demás fechas, la tarifa general será de S/7.50 de lunes a jueves, mientras que los fines de semana y feriados costará S/10.00. Además, habrá una categoría con precio reducido: estudiantes y docentes pagarán S/5.00 durante toda la semana. En tanto, menores de cinco años y personas mayores de 65 años podrán ingresar sin costo.

A estos beneficios se sumará una medida dirigida a residentes del distrito. El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, señaló que los vecinos podrán entrar gratis de lunes a jueves, siempre que presenten DNI que acredite domicilio en la zona. La disposición no aplicará en feriados ni en fines de semana.

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Las editorales ofrecen grandes descuentos en sus libros y otros productos - Créditos: Andina.

Más allá del acceso, la FIL Lima 2026 anunció una programación de gran escala. La agenda incluirá más de 600 actividades culturales y más de 550 horas de contenidos. La convocatoria reúne 65 invitados internacionales, más de 15 autores nacionales invitados, 116 propuestas infantiles y 16 espectáculos artísticos.

La feria también pondrá el foco en la industria editorial. Participarán 76 editoriales y se desarrollarán 45 horas de capacitación profesional para actores del sector del libro. Como país invitado de honor, Ecuador llegará con una delegación cultural de más de 30 representantes del ámbito editorial y cultural.

Autores invitados

La participación de autores peruanos será uno de los ejes de la FIL Lima 2026. La programación incluye a Jaime Bayly, Alonso Cueto, Renato Cisneros, Karina Pacheco, Santiago Roncagliolo y Fernando Iwasaki, además de otros nombres presentes en la agenda, como Jorge Eslava, Eduardo González Viaña y Giovanna Pollarolo. En ese bloque se prevén presentaciones, conversaciones públicas y encuentros con lectores.

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Junto con esa presencia local, la feria incorporará homenajes a dos figuras de la cultura peruana. Uno estará dedicado a Alfredo Bryce Echenique y contará con la participación de Eva Valero, académica y especialista en literatura peruana, y de Jorge Coaguilla, escritor e investigador. El segundo recordará el centenario del nacimiento de la poeta Blanca Varela, con actividades orientadas a destacar su legado en las letras peruanas e hispanoamericanas.

Grandes autores asistirán a la Feria Internacional del Libro de Lima - Créditos: Andina/Alfaguara/EFE.

El componente internacional también tendrá un lugar destacado. La FIL Lima 2026 convocará invitados de América, Europa y Asia para diálogos, presentaciones de libros y mesas centradas en literatura contemporánea. Entre los nombres confirmados figuran Kim Sunmi (Corea del Sur), Yusuke Imamura (Japón), Javier Peña López (España) y Andrea Rodríguez (Colombia).

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La lista difundida incluye, además, a Eduardo Sacheri y Agustina Bazterrica (Argentina), así como a los chilenos Alberto Fuguet, Nona Fernández, Alejandra Costamagna y Francisco Ortega. Desde México, asistirán Flor Salvador y David Toscana.