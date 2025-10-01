Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

PSG y Barcelona protagonizarán el mejor chqoue de la jornada. Cristiano Ronaldo jugará en la Champions League de Asia. Universitario y Alianza Lima tendrán acción en la Liga 1

Hoy, miércoles 1 de octubre, comienza el mes con mucho fútbol. Se disputarán partidos en la fase de la liga de Champions League; así como también, se continuará con los compromisos de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú 2025.

En el campeonato peruano, Universitario -líder de la tabla- visitará a Alianza Atlético con el objetivo de conseguir una nueva victoria y mantener su distancia de cinco puntos de su máximo perseguidor. Los ‘cremas’ llegan con un gran envión anímico tras vencer 3-2 a Cusco FC, mientras que el ‘vendaval’ intentará dar la sorpresa en el estadio Mansiche.

Además, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva, donde necesita ganar para acortar distancias con su clásico rival y líder del Clausura, la ‘U’. Los dirigidos por Néstor Gorosito querrán sacudirse de la dolorosa derrota ante Cienciano de la jornada pasada.

En la Liga de Campeones, habrá un partidazo entre Barcelona y PSG, el último ganador de este certamen. El alemán Hansi Flick tendrá a todas sus estrellas a disposición, entre ellas la ‘joya’ Lamine Yamal, que se recuperó de su lesión recientemente. El español Luis Enrique, por su parte, no podrá contar con el Balón de Oro, Ousmane Dembelé.

Otros clubes como Manchester City, que visitará a Monaco en Francia, o Juventus, el cual hará lo propio con Villarreal en España, también tendrán acción durante esta fecha del máximo certamen de la UEFA. Realmente, se llevarán a cabo grandes cotejos en esta competición.

Barcelona chocará con PSG en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2025.

Finalmente, Cristiano Ronaldo jugará con Al Nassr ante Al Zawra’a por la fase de grupos de la Champions League de Asia. El ‘Bicho’ está en racha luego de marcar durante el último encuentro ante Al Ittihad por el campeonato de Arabia Saudita.

Partidos de Liga 1

- Alianza Atlético vs Universitario (18:00 horas / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / L1 Max y Liga 1 Play)

Partidos de la Champions League

- Qarabag vs Copenhague FC (11:45 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Unión Saint-Gilloise vs Newcastle United (11:45 horas / ESPN y Disney Plus)

- Villarreal vs Juventus (14:00 horas / ESPN 3 y Disney Plus)

- Bayer Leverkusen vs PSV (14:00 horas / Disney Plus y ESPN 7)

- Napoli vs Sporting CP (14:00 horas / ESPN 4 y Disney Plus)

- Arsenal vs Olympiakos Piraeus (14:00 horas / Disney Plus y ESPN 5)

- Monaco vs Manchester City (14:00 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Barcelona vs PSG (14:00 horas / ESPN y Disney Plus)

- Borussia Dortmund vs Athletic Club (14:00 horas / ESPN 6 y Disney Plus)

Partidos del Mundial Sub 20

- España vs México (15:00 horas / DGO y DSports)

- Italia vs Cuba (15:00 horas / DGO y DSports)

- Brasil vs Marruecos (18:00 horas / DGO y DSports)

- Argentina vs Australia (18:00 horas / DGO y Dsports)

Partidos del Brasileirao

- Palmeiras vs Vasco da Gama (17:00 horas / Zapping TV)

- Mirassol vs RB Bragantino (17:00 horas / Zapping TV)

- Sport Recife vs Fluminense (17:00 horas / Zapping TV)

- Internacional vs Corinthians (17:30 horas / Zapping TV)

- Botafogo vs Bahía (19:30 horas / Zapping TV)

- Santos vs Gremio (19:30 horas / Zapping TV)

Partidos de la AFC Champions League

- Al Zawra’a vs Al Nassr (13:15 horas / Disney Plus)

