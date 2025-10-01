A qué hora juega Barcelona vs PSG HOY: partidazo en Montjuic por la jornada 2 de la Champions League 2025

A qué hora juega Barcelona vs PSG por Champions League 2025/2026.

Barcelona se medirá en condición de local contra PSG el miércoles 1 de octubre en un duelo válido por la fecha 2 de la UEFA Champions League 2025/2026. El estadio Olímpico de Montjuic será el escenario de un cotejo entre dos equipos que son de los favoritos para tentar el máximo título continental.

El cuadro ‘azulgrana’ viene pasando un gran momento en LaLiga de España, donde se ubica en el primer puesto con 19 puntos, uno encima de Real Madrid y siendo el equipo más goleador del certamen con 21 dianas.

Además, en el torneo europeo debutó con un triunfo en su visita a Newcastle United por 2-1 con el doblete de Marcus Rashford. Sin embargo, el técnico Hansi Flick no podrá contar con su plantel completo debido a los problemas físicos de Gavi, Fermín López, Joan García, Raphinha y Marc-André Ter Stegen.

Por el contrario, Barcelona sí tendrá a su gran figura, Lamine Yamal, ganador del último Trofeo Kopa (mejor jugador joven de la temporada); al igual que Robert Lewandowski, Pedri, entre otros.

Robert Lewandowski y Lamine Yamal han conformado una dupla de temer en Barcelona. - créditos: AP Photo/Joan Monfort

En tanto, PSG lidera la Ligue 1 de Francia con 15 unidades, las mismas que Olympique de Lyon, aunque con una mejor diferencia de goles. Asimismo, en la Champions League, goleó por 4-0 a Atalanta de Italia en la primera jornada, por lo que va en busca de la parte alta de la tabla.

Una mala noticia para el DT Luis Enrique es que no contará con todos sus ‘cracks’ por las lesiones de Marquinhos, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué. Por ello, los nombres que destacan son los de Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Willian Pacho, etc.

Historial de enfrentamientos

Barcelona y PSG se han visto las caras en 15 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol europeo. Y si hacemos un balance general, nos daremos cuenta de que los ‘azulgranas’ llevan una ligera ventaja con seis triunfos, contra cinco de los parisinos y cuatro empates.

El último encuentro se dio el 16 de abril de 2024, en el marco de la vuelta por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Camp Nou fue testigo de una contundente victoria para los ‘rojos y azules’ por 4-1 con los goles de Ousmane Dembélé, Vitinha y el doblete de Kylian Mbappé. Raphinha convirtió para los ‘blaugranas’.

Goles y resumen del triunfo de los parisinos en el Camp Nou en el certamen de la UEFA. (Video: beIN SPORTS NZ)

A qué hora juega Barcelona vs PSG por Champions League 2025

El partido entre Barcelona y PSG se disputará el miércoles 1 de octubre en el estadio Olímpico de Montjuic. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Para Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 15:00 horas. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay el compromiso está fijado para las 16:00 horas. En México, el pitazo inicial se dará a las 13:00 horas, mientras que en España el partido arrancará a las 21:00 horas.

Canal TV de Barcelona vs PSG por Champions League 2025

El Barcelona y PSG por la segunda fecha de la UEFA Champions League 2025/2026 podrá seguirse en Perú y buena parte de Sudamérica a través de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+. En Argentina, la transmisión estará a cargo de FOX Sports, mientras que en Chile se verá por ESPN Premium.

En Brasil, el partido estará disponible por Max y UOL Play. Para el público de México, la señal habilitada será Caliente TV, y en Estados Unidos los derechos corresponden a Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video. En España, la emisión estará a cargo de Movistar+ Liga de Campeones.

ESPN y Disney+ se encargarán de la transmisión del Barcelona vs PSG por Champions League. - créditos: ESPN

Barcelona vs PSG: posibles alineaciones

Barcelona: Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres y Lewandowski. DT: Hansi Flick

PSG: Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, Ibrahim Mbaye, Bradley Barcola y Gonçalo Ramos. DT: Luis Enrique