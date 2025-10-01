Perú Deportes

Jean Ferrari quedó desilusionado tras buscar DT de Perú en Argentina y apunta a otro país: “Las reuniones no fueron lo que esperaba”

El director general de fútbol de la FPF ha buscado reunirse con entrenadores para elegir la mejor opción para la selección nacional, aunque no quedó conforme. Eso sí, hay una opción que gusta

Joaquín Parra

Joaquín Parra

El periodista Gustavo Peralta dio detalles del viaje del director general de fútbol de la FPF en la nación 'gaucha' y del DT que sonó en Videna. (Video: Hablemos de MAX)

La selección peruana viene atravesando un periodo de transición y con muchos cambios luego de quedar penúltima en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Por ello, Jean Ferrari ha realizado algunos viajes para encontrar al DT que supla a Manuel Barreto, quien se hizo cargo del puesto de forma interina. En ese sentido, se conoció que la travesía del director general de fútbol de la FPF en Argentina no fue lo que esperaba y apunta a otro país.

El periodista deportivo, Gustavo Peralta, afirmó en ‘Hablemos de MAX’ que el directivo nacional amplía el espectro de búsqueda y no descarta viajar en los próximos días a Brasil para sostener encuentros con entrenadores radicados en ese país. La dirigencia de la Federación explora el mercado sudamericano en busca de una figura que se ajuste al perfil que demanda el proceso de la selección, luego de entrevistas que, en su mayoría, no resultaron tan productivas como se proyectaba durante su estadía en Argentina.

El comunicador destacó la falta de un candidato que reúna, por ahora, ventajas suficientes sobre el resto. “Todavía no hay un nombre claro en el horizonte que uno diga ‘este va ganando o se va perfilando’. Entiendo que las reuniones que tuvo en Argentina no todas fueron fructíferas o no todas fueron lo que se esperaba. Por ahí alguno que otro sí, pero es un tema de análisis”, explicó.

Asimismo, Peralta remarcó que la próxima semana puede ser determinante. “Esta semana que viene de octubre seguramente se encontrará algunas cuestiones que vayan avanzando, pero creo que va a ir a Brasil”, precisó. De hecho, en las últimas semanas sonaron varios nombres como los de Luiz Felipe Scolari (coordinador deportivo de Gremio), Tité (exDT de Brasil), Hernán Cresto (DT de Sao Paulo) y Luis Zubeldía (técnico de Fluminense).

¿Una posibilidad que gusta en la FPF?

El nombre de Gustavo Álvarez, actual técnico de Universidad de Chile, surge como uno de los candidatos que despierta interés dentro de la FPF. “¿Cuándo podría haber un nombre? Yo creo que la otra semana puede ser, es un tema de gustos. A raíz de que jugaron Alianza y U. de Chile, hablé con algunos colegas chilenos y me dijeron que ellos sabían que a mucha gente de la Federación les parecía muy interesante Gustavo Álvarez. Me dijeron que había una posibilidad en Chile, pero que Perú no les desagrada", detalló Gustavo Peralta.

La labor del técnico argentino a uno de los grandes de la liga chilena es destacable. Recientemente, su equipo eliminó a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, además de que tuvo un paso por la Liga 1 al mando de Sport Boys (2021) y Atlético Grau (2022).

El proceso de selección fijado desde Videna tiene como meta principal elegir a un profesional que aporte liderazgo, visión táctica renovada y conocimiento del fútbol sudamericano. A medida que avanzan los días, la lista de pretendientes podría acotarse según las entrevistas y el interés manifiesto tanto del lado de los entrenadores como de la dirigencia liderada por Jean Ferrari.

Se prevé que en la siguiente semana surjan mayores certezas sobre el nombre del futuro seleccionador de Perú. Las negociaciones, que incluyen reuniones individuales y análisis de proyectos, continúan siendo el eje de la estrategia de la FPF en busca de construir una estructura técnica sólida de cara a los próximos desafíos internacionales.

El periodista deportivo contó que hay jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT. (Video: Full Deporte)

Nuevos rostros enla selección peruana con Manuel Barreto

Por lo pronto, Manuel Barreto dirigirá los próximos amistosos de la selección peruana ante Chile (uno en octubre y otro en noviembre) y Rusia (noviembre). Eso sí, para el primer partido ante la ‘roja’ habría varias novedades, entre las que resaltan los nombres de Felipe Chávez de Bayern Munich, Fabio Gruber de Nuremberg y Alexander Robertson de Cardiff City; además de otros futbolistas que no seguirían.

