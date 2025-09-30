Perú Deportes

Facundo Callejo presenta una lesión que le impedirá disputar las próximas fechas del Torneo Clausura de Liga 1 2025 con Cusco FC

El goleador incontestable de la actual temporada está obligado a frenar su ritmo por una dolencia muscular ocurrida en su aparición frente a Universitario, donde anotó una diana de cabeza

Facundo Callejo deberá detener su
Facundo Callejo deberá detener su ritmo goleador por un tiempo. - Crédito: Cusco FC

Cusco FC ha perdido, de manera indefinida, a Facundo Callejo después de su presentación en la caída 3-2 a manos de Universitario de Deportes, en el estadio Monumental. Una dolencia muscular mantendrá al goleador de la Liga 1 2025 en el dique seco hasta que cumpla con éxito su etapa de rehabilitación.

Aunque no existe un informe médico oficial del departamento de sanidad de los ‘dorados’, el canal L1MAX ha informado que el ‘Facu’ ha sufrido un desgarro en el isquiotibial, lo que demandará una recuperación física de dos a tres semanas. En ese contexto, el entrenador Miguel Rondelli deberá recurrir a Juan Manuel Tevez.

Facundo Callejo cumplió con su
Facundo Callejo cumplió con su rol goleador ante Universitario, en Lima. - Crédito: Liga 1

De respetarse esa programación de convalecencia, Callejo se perderá los encuentros frente a Deportivo Garcilaso y Los Chankas, ambos a desarrollarse en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Y, posiblemente, cuando esté al 100% se le ofrezca un tiempo dosificado para no arriesgar su estado físico.

Es la primera vez que Facundo Callejo acusa una lesión desde que juega para Cusco FC. La única vez que había sido ausencia a lo largo del periodo fue en la primera fecha cuando el comando técnico apostó por mantenerlo en el banquillo para priorizar a los atacantes pasados.

El Facu aborda los secretos de su irrupción en Cusco FC y cómo empezó a desenvolverse como artillero. Video: Paula Elizalde

El ‘Facu’ es un atacante letal. Así lo demuestran sus números goleadores. Por ahora lleva 21 anotaciones defendiendo la camiseta ‘dorada’. Puede presumir, además, de haberle marcado a los tres clubes más grandes del Perú y solo a Universitario lo hizo por partida doble tanto en Cusco como en Lima.

A mediados del ciclo actual, la directiva de Cusco FC llegó a un acuerdo con Callejo para extender su vínculo contractual, que inicialmente era por solo un año. El argentino, al igual que su círculo empresarial, aceptó las condiciones y prometió darse íntegro para cumplir los nuevos objetivos institucionales.

Facundo Callejo presumiendo su dorsal
Facundo Callejo presumiendo su dorsal '9'. - Crédito: Cusco FC

