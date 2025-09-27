Facundo Callejo marcó golazo de cabeza para recortar distancias en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Facundo Callejo es el nombre que está de moda en Liga 1 2025. Ahora, seguirá en el foco de varios por unos días más después de haber dejado su registro goleador en el Universitario vs Cusco FC, en el estadio Monumental. Con un potente cabezazo recortó distancias en el score.
