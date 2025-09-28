Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¡A levantarse! Alianza Lima visitará a Cienciano hoy, domingo 28 de septiembre, a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Los ‘blanquiazules’ están obligados a sacar un triunfo para meterse en la lucha por el título del campeonato nacional.
Los ‘blanquiazules’ sufrieron la eliminación de la Copa Sudamericana 2025 y deberán pasar rápido la página para seguir metido en la pelea por el Torneo Clausura 2025. Alianza Lima tendrá que levantarse ante Cienciano en Cusco ya que no tiene margen de error en el campeonato: está ubicado en el sexto lugar con 15 puntos, a seis puntos del líder Universitario de Deportes.
Néstor Gorosito contará con la reaparición de Carlos Zambrano tras superar sus dos fechas de suspensión post clásico, pero tendrá la sensible baja de Alessandro Burlamaqui. El volante terminó golpeado del choque con Universidad de Chile y está en proceso de recuperación. Tampoco estará Renzo Garcés porque aún le quedan dos jornadas por cumplir por castigo.
El ‘papá’ necesita reencontrarse con el triunfo para soñar con un cupo al torneo internacional. Cienciano perdió por goleada 5-2 frente Sport Huancayo de visita la fecha pasada, y deberá asegurar los tres puntos ante Alianza Lima aprovechando la altura cusqueña.
El cuadro de Carlos Desio marcha en la novena posición con 12 puntos en el Torneo Clausura 2025. Mientras que en la Acumulada está en el puesto 11 con 35 puntos.
“Ahora toca tener autocríticas, saber que, si nos metieron cinco goles, algo estamos haciendo mal y tenemos que corregir rápido porque se nos alejaron un poco en la tabla para lo que son nuestros objetivos y estos dos partidos van a ser bisagra”, apuntó Alejandro Hohberg.
- Cienciano: Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Danilo Ortiz; Cristian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Leonel Galeano; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
El duelo será televisado por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También se verá por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Cusco con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ visitarán al ‘papá’ hoy, domingo 28 de septiembre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 18:00 horas Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.
Los boletos están disponibles a través del portal de Joinnus.
- Norte: S/. 25 soles
- Norte niños: S/. 15 soles
- Sur: S/. 40 soles
- Sur Niños: S/. 15 soles
- Oriente: S/. 35 soles
- Oriente Niños: S/. 15 soles
- Occidente: S/. 55 soles
- Occidente Niños: S/. 15 soles