Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan un triunfo para trepar a las primeras posiciones de la tabla. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El estadio Inca Garcilaso de la Vega será escenario este domingo 27 de septiembre, desde las 18:00 horas, del enfrentamiento entre Cienciano y Alianza Lima, en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza afronta este compromiso tras su reciente eliminación en la Copa Sudamericana. El elenco dirigido por Néstor Gorosito cayó 2-1 en su visita a Universidad de Chile en el duelo de vuelta por los cuartos de final, un resultado que significó el final del camino internacional para los ‘blanquiazules’.

En el Torneo Clausura, los ‘íntimos’ golearon 4-0 a Comerciantes Unidos en su más reciente presentación realizada en el estadio Alejandro Villanueva, con tantos de Gaspar Gentile, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini y Kevin Quevedo. A pesar del triunfo, permanecen en la séptima posición con 15 puntos, a seis del líder Universitario de Deportes, por lo que sumar en Cusco es vital para mantenerse en la pelea.

El equipo de La Victoria registra las ausencias confirmadas de Alessandro Burlamaqui por lesión y Renzo Garcés por suspensión, mientras que Matías Succar, Jesús Castillo y Guillermo Enrique no integran la delegación por decisión técnica. Un punto positivo será la presencia de Carlos Zambrano, quien vuelve al primer equipo.

Cienciano llega golpeado tras una amplia derrota por 5-2 ante Sport Huancayo en condición de visitante. En ese partido, el ‘rojo matador’ marcó diferencias con goles de Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti, Ronal Huaccha y Josuee Herrera, mientras que Danilo Ortiz y Carlos Garcés descontaron para el elenco cusqueño.

Con este resultado, el conjunto local ocupa la novena casilla del Torneo Clausura con 12 puntos. En la tabla Acumulada figura en el puesto 11 con 35 unidades, a siete de la ansiada zona de clasificación a la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Carlos Desio necesita urgentemente reencontrarse con el triunfo para mantener vivas sus aspiraciones internacionales.

Horarios del Alianza Lima vs Cienciano

El duelo está pactado para iniciar a las 18:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:00 horas de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

Canal TV para seguir el Universitario vs UTC

L1MAX, canal que cuenta con los derechos de la Federación Peruana de Fútbol, transmitirá el encuentro entre Alianza Lima y Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y en otras más. Además, cuenta con una aplicación de paga llamada Liga 1 Play.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento en esta nota y su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Posibles alineaciones

- Cienciano: Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Danilo Ortiz; Cristian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Leonel Galeano; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. DT: Carlos Desio.

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Marco Huamán, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

