Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Universitario y Cusco FC se enfrentan en el Monumental. Alianza Lima visitará a Cienciano en el Cusco. Sporting Cristal descansa en esta jornada

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025 durante la fecha 11 del Torneo Clausura.

La fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 arrancó el jueves 25 de setiembre, y la tabla de posiciones podría cambiar, sobre todo en la parte de arriba. El campeonato peruano está más peleado cada vez más y esta jornada promete grandes compromisos.

Este jueves, Ayacucho FC recibió a Juan Pablo II en Huamanga y se impuso 2-1 con goles de Franco Caballero y Jonathan Bilbao. Deportivo Garcilaso hizo lo propio con UTC en la ciudad de Cusco, pero no aprovechó su localía y terminó igualando 0-0.

El viernes 26 continuó el fútbol con el Alianza Universidad vs Sport Boys‚que terminó con un triunfo de los ‘rosados’ gracias a un golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en Huánuco. ADT, por su parte, chocó con Alianza Atlético en la Perla de los Andes y lo venció por la mínima. Finalmente, Atlético Grau le ganó a Sport Huancayo en el calor de Sullana.

El colombiano marcó el 2-0 momentáneo en el duelo por fecha 11 del Torneo Clausura 2025. (L1 Max)

Universitario y Cusco FC se enfrentan por el liderato

Sin duda alguna, el partido que más expectativa genera en esta fecha 11 es el Universitario vs Cusco FC, debido a que ambos conjuntos se vienen alternando el liderato del Clausura. Este cotejo podría marcar distancia importante del uno al otro. Los ‘cremas’ llegan con envión anímico tras vencer a UTC en la última jugada, mientras que los ‘aurinegros’ tropezaron ante ADT en casa.

Ese mismo día, pero un poco más temprano, Melgar visitará a Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra situado en la ciudad de Cutervo. Juan Reynoso y compañía metieron seis goles en su triunfo ante Los Chankas en Arequipa.

Resumen del triunfo de Universitario por 2-1 sobre UTC por la Liga 1. Liga 1 Max

Alianza Lima visita a Cienciano

Después de disputar el duelo de vuelta por los cuartos de final ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, Alianza Lima pondrá foco en el campeonato doméstico, visitando a Cienciano, un duro rival por su localía en la altura de Cusco. Los dirigidos por Néstor Gorosito no tienen margen de error si quieren seguir soñando con ganar esta segunda fase de la Liga 1.

Sporting Cristal descansa en esta fecha

Sporting Cristal no jugará durante esta jornada porque le toca descansar. Pero no será el único. Los Chankas tampoco tendrán acción a raíz de la descalificación de Deportivo Binacional tras nuevo fallo de la justicia nacional.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 11

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 11.

Tabla acumulada de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones acumulada de
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025 mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura.

Programación y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de setiembre

- Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-0 UTC (Finalizado)

Viernes 26 de setiembre

- Alianza Universidad 2-3 Sport Boys (Finalizado)

- ADT 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Sábado 27 de setiembre

- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Cusco FC (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Domingo 28 de setiembre

- Cienciano vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

Descansa: Los Chankas y Sporting Cristal

Programación de la fecha 11
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalCusco FCMelgarLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Franco Navarro dejó firme mensaje sobre la continuidad de Néstor Gorosito tras eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

El director deportivo hizo un balance sobre la participación de los ‘blanquiazules’ en los torneos internacionales y dio a conocer el futuro de ‘Pipo’ luego de la caída ante U. de Chile

Franco Navarro dejó firme mensaje

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito por suplencia de Kevin Quevedo: “Lo metes para que te salve la cabeza”

El exjugador señaló que el técnico argentino no debió convocar al atacante peruano para el Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Reimond Manco criticó a Néstor

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

El futbolista colombiano arrancó desde su propio campo, se llevó a cinco rivales y definió como ‘nueve’ en el Heraclio Tapia León

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ fueron protagonistas de un acalorado debate que terminó en los puños luego del encuentro de los ‘blanquiazules’ contra la U. de Chile en Coquimbo. La transmisión se cortó y salió de aire por el incidente

Dos periodistas peruanos se agarraron

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Polonia, Italia, República Checa y Bulgaria son los equipos que se mantienen en competencia tras obtener su clasificación. Entérate cómo quedaron los cruces de la etapa decisiva

Programación de semifinales del Mundial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra irá a un

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

Piden citar al ministro del Interior y al jefe de la PNP por presuntos “soplos” de información a ‘El Monstruo’

ENTRETENIMIENTO

Christian Rodríguez, productor vinculado con

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor

Productor de ‘Arriba mi gente’ denunció en comisaria a Gustavo Salcedo por agresión física y poner en riesgo a su familia

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

Mario Irivarren confunde el cumpleaños de Onelia Molina y desata polémica en redes: “El 15 es de Vania”

Pamela López recibe propuesta de matrimonio de Paul Michael, pero le recuerdan su divorcio con Christian Cueva: “Tumba la fiesta”

DEPORTES

Franco Navarro dejó firme mensaje

Franco Navarro dejó firme mensaje sobre la continuidad de Néstor Gorosito tras eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito por suplencia de Kevin Quevedo: “Lo metes para que te salve la cabeza”

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo