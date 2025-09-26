Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025 durante la fecha 11 del Torneo Clausura.

La fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 arrancó el jueves 25 de setiembre, y la tabla de posiciones podría cambiar, sobre todo en la parte de arriba. El campeonato peruano está más peleado cada vez más y esta jornada promete grandes compromisos.

Este jueves, Ayacucho FC recibió a Juan Pablo II en Huamanga y se impuso 2-1 con goles de Franco Caballero y Jonathan Bilbao. Deportivo Garcilaso hizo lo propio con UTC en la ciudad de Cusco, pero no aprovechó su localía y terminó igualando 0-0.

El viernes 26 continuó el fútbol con el Alianza Universidad vs Sport Boys‚que terminó con un triunfo de los ‘rosados’ gracias a un golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en Huánuco. ADT, por su parte, chocó con Alianza Atlético en la Perla de los Andes y lo venció por la mínima. Finalmente, Atlético Grau le ganó a Sport Huancayo en el calor de Sullana.

Universitario y Cusco FC se enfrentan por el liderato

Sin duda alguna, el partido que más expectativa genera en esta fecha 11 es el Universitario vs Cusco FC, debido a que ambos conjuntos se vienen alternando el liderato del Clausura. Este cotejo podría marcar distancia importante del uno al otro. Los ‘cremas’ llegan con envión anímico tras vencer a UTC en la última jugada, mientras que los ‘aurinegros’ tropezaron ante ADT en casa.

Ese mismo día, pero un poco más temprano, Melgar visitará a Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra situado en la ciudad de Cutervo. Juan Reynoso y compañía metieron seis goles en su triunfo ante Los Chankas en Arequipa.

Alianza Lima visita a Cienciano

Después de disputar el duelo de vuelta por los cuartos de final ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, Alianza Lima pondrá foco en el campeonato doméstico, visitando a Cienciano, un duro rival por su localía en la altura de Cusco. Los dirigidos por Néstor Gorosito no tienen margen de error si quieren seguir soñando con ganar esta segunda fase de la Liga 1.

Sporting Cristal descansa en esta fecha

Sporting Cristal no jugará durante esta jornada porque le toca descansar. Pero no será el único. Los Chankas tampoco tendrán acción a raíz de la descalificación de Deportivo Binacional tras nuevo fallo de la justicia nacional.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 11

Tabla acumulada de la fecha 11 del Torneo Clausura

Programación y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de setiembre

- Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-0 UTC (Finalizado)

Viernes 26 de setiembre

- Alianza Universidad 2-3 Sport Boys (Finalizado)

- ADT 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Sábado 27 de setiembre

- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Cusco FC (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Domingo 28 de setiembre

- Cienciano vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

Descansa: Los Chankas y Sporting Cristal

