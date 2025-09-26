Franco Navarro dejó firme mensaje sobre la continuidad de Néstor Gorosito tras eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025.

El director deportivo se refirió a la continuidad de Néstor Gorosito en el banquillo 'blanquiazul'. (Entre Bolas)

La reciente eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025 frente a Universidad de Chile desató cuestionamientos y análisis dentro del club, donde la figura de Néstor Gorosito quedó bajo exámen por parte de prensa e hinchada. En ese contexto, la llegada al país del director deportivo Franco Navarro puso foco en la continuidad del proyecto encabezado por el técnico argentino y la valoración de la campaña internacional de los blanquiazules.

La eliminación generó incertidumbre sobre la permanencia del entrenador. Sin embargo, Navarro se mostró firme sobre el actual proceso, resaltando: “Creo en la continuidad de los proyectos, eso enfoca y el cuerpo técnico está involucrado en eso”, ratificando el respaldo institucional pese a los resultados recientes. En el entorno de Alianza, trascendió la noticia de una renovación con Gorosito que hasta el momento no fue oficializada, contexto que alimentó especulaciones tras la derrota continental.

El ‘Pepón’ defendió el recorrido internacional del ‘equipo del pueblo’ señalando que se trató de una campaña histórica en cuanto a número de partidos y exigencia competitiva. “Me siento muy orgulloso de este grupo de jugadores, del cuerpo técnico, del área deportiva, de la gerencia general, de todos y cada uno los que integran Alianza como institución, porque ha sido un año que no termina pero a nivel internacional hemos recobrado lo que Alianza se merece, que compita de igual a igual con cualquier equipo que se le ponga al frente”, expresó.

El dirigente enfatizó el crecimiento de los ‘blanquiazules’ durante la temporada, mencionando logros poco habituales en la historia reciente del club. “Lo que pasa es que no es solo la Copa Sudamericana porque hemos empezado desde el 5 de febrero a participar en distintas fases de la Copa Libertadores, hemos pasado por fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana, hemos dejado en el camino a equipos importantísimos, cosa que no vivíamos esta etapa de jugar 18 partidos internacionales, esto nunca se ha visto y debe ser un indicador importante”.

El sentimiento de agradecimiento estuvo presente en el mensaje dirigido a la hinchada. Navarro remarcó la importancia del aliento constante de los aficionados durante el año, destacando el compromiso mostrado dentro y fuera del país. “Así que en ese sentido, Alianza nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha hecho llorar de felicidad y sobre todo al hincha, que nos ha seguido y nos sigue a todos lados, ellos también necesitan un reconocimiento importante, desde acá todo mi cariño y mi agradecimiento de todo este equipo y cuerpo técnico”.

La mirada de largo plazo dominó el discurso oficial tras la eliminación. El directivo de Alianza dejó claro que el objetivo va más allá de resultados inmediatos y que existe un deseo de dar continuidad a la gestión y metodología de trabajo. “Tenemos que entrenar y mejorar en todo aspecto, por eso me trajeron a Alianza para liderar un proyecto y los proyectos se sostienen con continuidad, estamos en ese camino, vamos a seguir, los resultados en 9 o 10 meses se han visto gracias al compromiso y profesionalismo de cada uno de los jugadores, cuerpo técnico y toda la gente que respalda a este equipo”, sostuvo.

Franco Navarro sobre la pelea por la Liga 1

Ante la posibilidad de enfocarse totalmente en el torneo local, Franco Navarro explicó que el objetivo continental se cumplió de manera satisfactoria, pero la meta ahora está puesta en alcanzar el título nacional que resulta vital para las aspiraciones de la institución. La situación actual de la tabla ubica a Alianza Lima en el sexto puesto con 15 puntos, seis menos que el líder, Universitario de Deportes.

El director deportivo manifestó: “El objetivo a nivel internacional se ha superado y de forma increíble, es el lugar que queremos estar siempre, todos los años nos prepararemos para volver a la Copa Libertadores, participar como queremos y lograr el objetivo que es siempre ganar un campeonato a nivel internacional. Obviamente tenemos siempre el objetivo de salir primeros en el torneo local, esto no termina, seguiremos preparándonos y luchando para poder lograr el campeonato a final de año”.

La atención del club de La Victoria se traslada completamente al desarrollo de la Liga 1, donde el equipo dirigido por Néstor Gorosito enfrenta un reto clave ante Cienciano este domingo 28 de septiembre. El partido se disputará a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad de Cusco, una de las plazas históricas del fútbol peruano.