Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’, con Pedro Aquino desde el arranque, buscará los tres puntos ante las ‘águilas’ para meterse en la lucha por el título. Sigue las incidencias del crucial duelo

01:00 hsHoy

¡Turno de Alianza Lima! Los ‘blanquiazules’ reciben a Comerciantes Unidos hoy, domingo 21 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Néstor Gorosito realizará varios cambios en su alineación para asegurar el triunfo que le permita seguir metido en la pelea por el título.

01:00 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

Los ‘blanquiazules’ volverán al campenato nacional después de que su partido con Los Chankas fue suspendido por su participación en la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima se enfrentó con Universidad de Chile y sacó un frío empate sin goles por los cuartos de final del torneo internacional.

Los de Néstor Gorosito seguirán sin poder contar con Carlos Zambrano y Renzo Garcés, y el DT usará una zaga central inédita: Gianfranco Chávez tendrá como acompañante a Josué Estrada. También hará unos cambios en la mitad de cancha y delantera: pondrá a Pedro Aquino, Piero Cari, Marco Huamán y Alexander Succar como titulares.

Paolo Guerrero seguirá ausente porque el objetivo es que esté al cien por ciento para el choque de vuelta contra los ‘azules’ en Coquimbo el próximo jueves 25 de septiembre, donde se definirá al ganador de la llave.

01:00 hsHoy

¿Cómo llega Comerciantes Unidos al partido?

Las ‘Águilas Cutervinas’ encontraron la regularidad que necesitaban en el Torneo Clausura 2025 y celebraron su segundo triunfo consecutivo frente Sport Huancayo por 2-0 la fecha pasada. Y saldrá a mantener la tendencia frente Alianza Lima en Matute, están listos para aguarle la fiesta a los ‘blanquiazules’, así como lo hizo Deportivo Garcilaso.

Comerciantes Unidos marcha en la octavo posición con 11 puntos. Sin embargo, necesita del triunfo para salir del fondo de la tabla Acumulada, donde está en el puesto 15 con 22 unidades, tiene un punto más que la zona del descenso.

Comerciantes Unidos le ganó a Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025
01:00 hsHoy

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Matías Succar.

- Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Paolo Mendez, Rotceh Aguilar, Keyvin Paico, Nahuel Tecilla, Pablo Cárdenas, Yordi Vílchez; José Marina, Julian Marchioni, Gonzalo Sánchez y Matías Sen.

01:00 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025

El crucial partido será televisado por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.

01:00 hsHoy

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025?

El choque entre los ‘blanquiazules’ con las ‘águilas’ se jugará hoy, domingo 21 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025?
00:59 hsHoy

Precios de entradas:

- Sur: S/. 22.90 soles

- Norte: S/. 22.90 soles

- Oriente Conadis: S/. 23.90 soles

- Oriente: S/. 47.90 soles

- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 47.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 111.90 soles

- Occidente Central: S/. 143.90 soles

- Palco: S/. 175.90 soles

Partidos de hoy, domingo 21

Dónde ver Barcelona vs Getafe

A qué hora juega Barcelona

A qué hora juega Alianza

Perú vs Brasil 0-3: resumen

