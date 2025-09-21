Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El choque entre los ‘blanquiazules’ con las ‘águilas’ se jugará hoy, domingo 21 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido será a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.

El crucial partido será televisado por L1 Max , canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play , plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Comerciantes Unidos marcha en la octavo posición con 11 puntos. Sin embargo, necesita del triunfo para salir del fondo de la tabla Acumulada, donde está en el puesto 15 con 22 unidades, tiene un punto más que la zona del descenso.

Las ‘Águilas Cutervinas’ encontraron la regularidad que necesitaban en el Torneo Clausura 2025 y celebraron su segundo triunfo consecutivo frente Sport Huancayo por 2-0 la fecha pasada. Y saldrá a mantener la tendencia frente Alianza Lima en Matute, están listos para aguarle la fiesta a los ‘blanquiazules’ , así como lo hizo Deportivo Garcilaso.

Paolo Guerrero seguirá ausente porque el objetivo es que esté al cien por ciento para el choque de vuelta contra los ‘azules’ en Coquimbo el próximo jueves 25 de septiembre, donde se definirá al ganador de la llave.

Los de Néstor Gorosito seguirán sin poder contar con Carlos Zambrano y Renzo Garcés, y el DT usará una zaga central inédita: Gianfranco Chávez tendrá como acompañante a Josué Estrada. También hará unos cambios en la mitad de cancha y delantera: pondrá a Pedro Aquino, Piero Cari, Marco Huamán y Alexander Succar como titulares.

Los ‘blanquiazules’ volverán al campenato nacional después de que su partido con Los Chankas fue suspendido por su participación en la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima se enfrentó con Universidad de Chile y sacó un frío empate sin goles por los cuartos de final del torneo internacional.

¡Turno de Alianza Lima! Los ‘blanquiazules’ reciben a Comerciantes Unidos hoy, domingo 21 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Néstor Gorosito realizará varios cambios en su alineación para asegurar el triunfo que le permita seguir metido en la pelea por el título.

Últimas noticias

Partidos de hoy, domingo 21 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo Barcelona jugará en LaLiga, Manchester City en la Premier League y Sporting Cristal en la Liga 1. Revisa la agenda completa

Dónde ver Barcelona vs Getafe HOY en Perú: canal TV online del duelo por fecha 5 de LaLiga 2025 Los ‘azulgranas’, sin Lamine Yamal, se medirá con el ‘geta’ con el objetivo de sacar un triunfa para no perderle el paso al líder Real Madrid. Revisa las señales del cotejo

A qué hora juega Barcelona vs Getafe HOY: partido en el Estadio Johan Cruyff por la fecha 5 de LaLiga 2025 El cuadro ‘azulgrana’ tiene la misión de ganar para no desprenderse de los primeros puestos, aunque delante tiene a un sorpresivo elenco ‘azulón’. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 Los ‘blanquiazules’ pasan rápido el primer episodio contra U. de Chile para centrarse en su nuevo reto doméstico. No hay margen de error. Conoce los horarios del próximo partido