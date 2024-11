Alex Valera reveló que Christian Cueva lo apoyó en Arabia Saudita cuando no tenía para comer: “No me pagaron, tenía 15 dólares”

Alex Valera habló de su salida de Universitario y sus dificultades en el fútbol de Arabia Saudita

Universitario de Deportes se proclamó campeón nacional el 2024 luego de adjudicarse el Torneo Apertura y Clausura. Estos resultados provocaron que no haya necesidad de un ‘playoff’ ni final, por lo que la ‘U’ pudo celebrar en su centenario. De hecho, uno de los artífices de esta conquista fue Alex Valera, quien con sus goles aportó para el título. Sin embargo, su presente no hubiera sido el cuadro ‘crema’ de no ser porque vivió un duro episodio en Arabia Saudita con Al Fateh, del que pudo salir airoso con el apoyo de Christian Cueva.

Luego de un gran 2021 en el elenco ‘merengue’, donde anotó 13 dianas y brindó 6 asistencias, el nacido en Lambayeque recibió una oferta del conjunto de la Liga Profesional Saudí, que también tenía a ‘Aladino’ en sus filas. Pero su etapa fue corta, a lo que explicó los motivos:

“La verdad que yo quería salir (de Universitario), cada uno ve su bienestar pero quizá no me fui de la mejor manera. No salí por la puerta grande en ese tiempo, me peleé con los dirigentes, ahora me llevo bien. Me fui a Arabia, llegué, el ‘Cholo’ era figura ahí y me recibió. No me fue bien, pero no en lo futbolístico, sino que todo lo que viví fue muy feo, no se lo deseo a nadie. Un poco de discriminación, hasta en los aeropuertos. No me dieron esa comodidad para sentirme conforme”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, aseguró que Christian Cueva fue un gran soporte para salir de ese mal momento, ya que incluso le apoyó con dinero porque no podía comer.

“Es otra cultura, me chocó bastante, yo me quería regresar, tampoco me pagaron mucho tiempo y el ‘Cholo’ para mí fue un sostén. Es que no tenía ni para comer, yo estaba construyendo otra casa en Chiclayo y se me acabó el dinero. Me acuerdo que tenía 15 dólares y allá eso no es nada, sino de 60 dólares para arriba. El ‘Cholo’ me daba para mi comida, me ayudó bastante. Si no hubiera estado él, quizá otro no me hubiera ayudado”, comentó.

Christian Cueva y Alex Valera jugaron juntos en Al Fateh. El delantero alcanzó a disputar 6 partidos.

Alex Valera y la llamada de Martín Palermo para ir a Argentina

Luego del calvario en Arabia Saudita, Alex Valera rescindió su contrato con Al Fateh y se convirtió en agente libre. Ahí tuvo la oportunidad de volver al fútbol peruano. No obstante, el atacante confesó que recibió una llamada de Martín Palermo para fichar por Platense de Argentina, aunque no llegó a más.

“Yo sabía que iba volver a la ‘U’, pero estaba peleado con Jean. Un periodista lanzó la publicación y me llegó la llamada de Manuel Barreto, me boté y dije ‘conversa con mi representante’, pero yo ya quería comenzar a entrenar. Hablaron, estuve a punto de irme a Platense de Argentina, antes de irme a la ‘U’, me había llamado Martín Palermo para ir. Solo estaba esperando el pasaje pero al día siguiente se cayó todo”, precisó.

‘Valegol’ también contó lo que significó el reencuentro con Jean Ferrari, con quien mantuvo una discusión antes de su salida de Universitario, y que todo cambió en su vuelva a inicios del 2023.

“Habían equipos de la liga peruana pero la ‘U’ nada, el ambiente estaba tenso. Hasta que llamaron y regresé. Cuando llegué al club, el reencuentro con mi ‘presi’. De frente me dijo ‘ya ves, yo te dije, ya sabes cómo es eso’, yo sabía que tenía la razón, le dije ‘nunca sentí que te falté el respeto, pero te pido disculpas, voy a ser un profesional y a partir de ahora no tengo ningún problema contigo’. Ahora me dice ‘mi cholo’ (risas)”, sostuvo.

