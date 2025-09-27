Perú Deportes

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta del presidente de la U. de Chile por polémicas declaraciones como técnico de Alianza Lima

‘Pipo’ está en el centro de la controversia luego de ofrecer una conferencia de prensa muy ruidosa, en la que recordó cómo la Universidad de Chile se salvó de la descalificación en la Copa Sudamericana tras los violentos sucesos acontecidos en Avellaneda

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Néstor Gorosito llevó a Alianza
Néstor Gorosito llevó a Alianza Lima a cuartos de final de Copa Sudamericana 2025. - Crédito: EFE

La aventura de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 llegó a su final después de haber quedado eliminado a manos de la Universidad de Chile, en un partido resuelto en la ciudad de Coquimbo (2-1) con un marco desolador a partir de una fuerte sanción impuesta por la CONMEBOL por la barbarie acontecida en la ciudad de Avellaneda durante el choque contra Independiente.

De eso se acordó perfectamente Néstor Gorosito, en plena conferencia de prensa, al exponer una inusual provocación por parte de la U. de Chile: "Un señor de barba dijo: ‘Váyanse para casita’. Un desubicado. Porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina”.

“Si es un directivo, tiene que apaciguar, no tiene que incentivar a la violencia que no conduce a nada”, agregó un contrariado ‘Pipo’ que por expresar esa controversial declaración se ha ganado una serie de anticuerpos dentro del club trasandino.

Es más, desde el ‘Romántico Viajero’ han rechazado tajantemente las palabras del conductor de Alianza Lima toda vez que se ha negado alguna burla o intento de sorna por parte de las autoridades oficiales de la institución. Frente a ese escenario, el presidente de la U. de Chile dio un paso adelante para defender su escudo.

Clark contrataca

En una comparecencia frente a los medios de comunicación sureños, Michael Clark cerró filas con los suyos por cuestiones de honorabilidad y desmintió a Néstor Gorosito. "Yo no fui, yo venía bajando por el túnel y no dije nada", mencionó el titular.

Me parece que es ensuciar el tema, ya se fue y ya se jugó. Creo que Alianza Lima hizo mucho ruido y hay cosas que quedan en el túnel y se olvidan. Yo al menos no lo hice”, continuó Michael Clark.

Por otro lado, el presidente de la Universidad de Chile no dejó pasar la oportunidad para reclamar el difícil recibimiento que experimentaron en la capital del Perú, donde sufrieron ataques con connotaciones racistas y burlas con afiches provocadores tanto en el estadio Alejandro Villanueva como en los exteriores del hotel de concentración.

“Hay cosas que no deberían pasar, pero pasan. Yo fui a Lima y desde que me bajé del avión hasta que me subí me deben haber dicho ‘chileno’ 65 mil veces. Nosotros también estuvimos allá y había lienzos. Son cosas que no deberían pasar, pero es parte del fútbol y han pasado siempre. Creo que uno debe tener la piel más gruesa. Pero nada, queda acá nomás. Nosotros ganamos y estamos felices porque pasamos”, concluyó Clark.

El cuadro peruano cayó 2-1 y quedó eliminado del torneo. (Video: DSports)

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

