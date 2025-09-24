Perú Deportes

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito preparó un sorpresivo cambio en el ataque ‘blanquiazul’ en Chile, mientras que Gustavo Álvarez hará un movimiento obligado por lesión de Marcelo Díaz. Entérate cómo se moverán los equipos

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Alineaciones de Alianza Lima vs
Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile en Coquimbo por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima se jugará la vida frente Universidad de Chile en la definición de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025. Este jueves 25 de septiembre, los ‘blanquiazules’ visitarán a la escuadra chilena a las 19:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Ambos equipos llegarán con las mismas chances de quedarse con la clasificación a las semifinales debido al empate 0-0 que se dio en el primer duelo en Matute. El cuadro victoriano no pudo sacar una ventaja como en los últimos cotejos llamados ‘mata mata’, y perdió una pieza fundamental para la vuelta.

Carlos Zambrano será una dura baja tras ser expulsados por un codazo que le propinó a Charles Aránguiz. Sin embargo, fue considerado en la lista de viajeros por una decisión del club que optó por tener al plantel completo en el cotejo más importante de la temporada que podría terminar en una noche histórica.

“Siempre es importante tener a todos los jugadores del plantel y esperamos hacer un gran partido. La idea es seguir haciendo historia. Sabemos que no será fácil, pero tenemos con qué ganar. Universidad de Chile es un equipo grande, sabe a lo que juega, tiene un gran entrenador, así como nosotros”, apuntó Hernán Barcos antes de arribar a tierras chilenas.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

Posible alineación de Alianza Lima para enfrentar a U. de Chile

Néstor Gorosito decidió viajar a tierras ‘mapochas’ dos días antes del encuentro frente Universidad de Chile, pero confirmó su alineación en el último entrenamiento en Matute. El técnico argentino mantuvo el equipo base y solo tuvo una duda horas antes del choque en Coquimbo.

El popular ‘Pipo’ resolvió el reemplazo de Carlos Zambrano tras expulsión. Eligió a Gianfranco Chávez para tomar el lugar del ‘Kaiser’ en la zaga central junto a Renzo Garcés. Y sorprendió al realizar un cambio en el ataque de los ‘blanquiazules’ en busca de la ansiada clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los victorianos formarían de la siguiente manera: Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco serán la línea de cuatro atrás; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña fueron los elegidos en la mediocampo. Eryc Castillo estará por izquierda, Alan Cantero o Kevin Quevedo por derecha, y Hernán Barcos será el ‘9′.

Cabe destacar que Paolo Guerrero está al cien por ciento tras superar su lesión, el cual no le permitió estar en el cotejo de ida en Matute. Será pieza de recambio importante en la visita de los ‘grones’.

Equipo tentador de la U. de Chile en Coquimbo

El técnico Gustavo Álvarez ha perfilado su alineación titular para el decisivo encuentro frente Alianza Lima en su condición local, en el que se definirá al último semifinalista de la Copa Sudamericana 2025. El argentino mantuvo la misma estrategia en el último entrenamiento y Sebastián Rodríguez aparece como la principal novedad, ya que ocuparía el lugar de Marcelo Díaz, quien se encuentra lesionado.

El ‘Bigote’ cuenta con la confianza del director técnico tras su actuación en el primer tiempo del encuentro jugado en Lima y volverá a estar frente a frente a su exequipo.

Así, el posible equipo de los ‘azules’ sería el siguiente: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

La Universidad de Chile presentará
La Universidad de Chile presentará cambios obligados en el mediocampo ante la lesión de Marcelo Díaz. Crédito: Emisora Bullanguera.

Temas Relacionados

Alianza LimaU. de ChileCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que definirá el futuro de los equipos: River Plate luchará contra Palmeiras por su pase a las semifinales de la Copa Libertadores; mientras que Mineiro, Bolívar, Once Caldas e Independiente del Valle harán los suyo en la Sudamericana

Partidos de hoy, miércoles 24

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Tal y como pasó la pasada temporada, este encuentro podría marcar el destino de cada equipo a final de temporada. Ganar en una obligación. Conoce la programación de este partidazo

Sporting Cristal vs Universitario: día,

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

El conjunto ‘millonario’ visitará al ‘verdao’ con la misión de darle vuelta al marcador respecto a la ida. Conoce cómo seguir la contienda

Dónde ver River Plate vs

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘blanquiazules’ viajaron a Chile con la ilusión de traerse la clasificación a semifinales en la maleta. Para ello debe ganar sí o sí por cualquier marcador. Será todo o nada. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

Las dos caras de Gianluca Lapadula: anotó golazo con Spezia después de cinco meses, pero falló penal decisivo en Coppa Italia

El delantero nacional ingresó en la segunda mitad con el gol bajo el brazo y estableció el empate de los suyos a dos para forzar la tanda de penales

Las dos caras de Gianluca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Susel Paredes llama “pobre diablo

Susel Paredes llama “pobre diablo infeliz, mentiroso” al ministro Juan José Santiváñez y afirma que él eligió defender criminales

Juicio a Susana Villarán: exalcaldesa asegura que se le juzga por “no gobernar a favor de los poderosos”

La Defensoría del Pueblo propone castigar los discursos de odio: Josué Gutiérrez no descarta que candidatos para las elecciones del 2026 sean sancionados

Dina Boluarte deja en evidencia rechazo internacional al puerto de Chancay: “Sobre todo a Trump no le ha gustado”

Waldemar Cerrón propone ley para otorgar pensión vitalicia y beneficios sociales a deportistas con laureles nacionales e internacionales

ENTRETENIMIENTO

Gigi Mitre revela el historial

Gigi Mitre revela el historial de denuncias contra la influencer Alejandra Argumedo y condena sus insultos racistas en el Metropolitano

Leysi Suárez cuestiona a Pamela López por ocultar su relación con Paul Michael a sus hijos: “Ellos se dan cuenta”

Tilsa Lozano confronta a Ruby Palomino por ‘justificar’ a influencer que tuvo expresiones racistas en el Metropolitano

Sergio Galliani enternece las redes al presentar a sus hijas mellizas en una escapada familiar: “Mis hermosas”

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

DEPORTES

Roberto Silva conmovió con emotivo

Roberto Silva conmovió con emotivo mensaje a su hija desde la tribuna tras el podio de Perú en el Sudamericano Sub 17 de vóley

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025