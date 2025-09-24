Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile en Coquimbo por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima se jugará la vida frente Universidad de Chile en la definición de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025. Este jueves 25 de septiembre, los ‘blanquiazules’ visitarán a la escuadra chilena a las 19:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Ambos equipos llegarán con las mismas chances de quedarse con la clasificación a las semifinales debido al empate 0-0 que se dio en el primer duelo en Matute. El cuadro victoriano no pudo sacar una ventaja como en los últimos cotejos llamados ‘mata mata’, y perdió una pieza fundamental para la vuelta.

Carlos Zambrano será una dura baja tras ser expulsados por un codazo que le propinó a Charles Aránguiz. Sin embargo, fue considerado en la lista de viajeros por una decisión del club que optó por tener al plantel completo en el cotejo más importante de la temporada que podría terminar en una noche histórica.

“Siempre es importante tener a todos los jugadores del plantel y esperamos hacer un gran partido. La idea es seguir haciendo historia. Sabemos que no será fácil, pero tenemos con qué ganar. Universidad de Chile es un equipo grande, sabe a lo que juega, tiene un gran entrenador, así como nosotros”, apuntó Hernán Barcos antes de arribar a tierras chilenas.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

Posible alineación de Alianza Lima para enfrentar a U. de Chile

Néstor Gorosito decidió viajar a tierras ‘mapochas’ dos días antes del encuentro frente Universidad de Chile, pero confirmó su alineación en el último entrenamiento en Matute. El técnico argentino mantuvo el equipo base y solo tuvo una duda horas antes del choque en Coquimbo.

El popular ‘Pipo’ resolvió el reemplazo de Carlos Zambrano tras expulsión. Eligió a Gianfranco Chávez para tomar el lugar del ‘Kaiser’ en la zaga central junto a Renzo Garcés. Y sorprendió al realizar un cambio en el ataque de los ‘blanquiazules’ en busca de la ansiada clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los victorianos formarían de la siguiente manera: Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco serán la línea de cuatro atrás; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña fueron los elegidos en la mediocampo. Eryc Castillo estará por izquierda, Alan Cantero o Kevin Quevedo por derecha, y Hernán Barcos será el ‘9′.

Cabe destacar que Paolo Guerrero está al cien por ciento tras superar su lesión, el cual no le permitió estar en el cotejo de ida en Matute. Será pieza de recambio importante en la visita de los ‘grones’.

Equipo tentador de la U. de Chile en Coquimbo

El técnico Gustavo Álvarez ha perfilado su alineación titular para el decisivo encuentro frente Alianza Lima en su condición local, en el que se definirá al último semifinalista de la Copa Sudamericana 2025. El argentino mantuvo la misma estrategia en el último entrenamiento y Sebastián Rodríguez aparece como la principal novedad, ya que ocuparía el lugar de Marcelo Díaz, quien se encuentra lesionado.

El ‘Bigote’ cuenta con la confianza del director técnico tras su actuación en el primer tiempo del encuentro jugado en Lima y volverá a estar frente a frente a su exequipo.

Así, el posible equipo de los ‘azules’ sería el siguiente: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

La Universidad de Chile presentará cambios obligados en el mediocampo ante la lesión de Marcelo Díaz. Crédito: Emisora Bullanguera.