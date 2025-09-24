A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025.

Hoy, jueves 25 de septiembre, Alianza Lima visitará a Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo. Todo esto por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025. El que gane el encuentro estará en semifinales, pues en la ida empataron sin goles.

El cuadro ‘blanquiazul’ viene de golear por 4-0 a Comerciantes Unidos en Matute con las dianas de Pedro Aquino, Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Pablo Ceppelini. Este resultado lo ubica en el quinto lugar del Torneo Clausura con 15 puntos, a seis del líder, Universitario de Deportes.

Pese a las críticas recibidas por el irregular rendimiento de los ‘íntimos’ en la Liga 1, la situación es muy diferente en el plano internacional. Esto debido a que pudieron superar las diversas fases de la Copa Libertadores hasta los grupos, para luego insertarse en la Copa Sudamericana y eliminar a Gremio de Porto Alegre y Universidad Católica de Ecuador.

El cuadro 'blanquiazul' goleó 4-0 a su rival de turno en Matute. (Video: L1MAX)

Con lo mencionado líneas arriba, Alianza Lima sueña con seguir haciendo historia en la Sudamericana. No obstante, en el cotejo de vuelta con Universidad de Chile no contará con Carlos Zambrano, quien fue expulsado por doble amarilla en Lima.

Por otra parte, el elenco ‘azul’ no tuvo actividad el último fin de semana en la liga chilena y el DT Gustavo Álvarez pudo darles descanso a sus jugadores. Eso sí, Marcelo Díaz no estará ante los ‘victorianos’ por lesión.

Justamente, el entrenador argentino se refirió a su rival de la siguiente forma en conferencia de prensa: "Para mí Alianza Lima no es sorpresa, viene con un proyecto institucional muy serio. Es un equipo con mucho oficio y tienen jugadores muy experimentados de mucho recorrido".

Último enfrentamiento

El último enfrentamiento entre Alianza Lima y Universidad de Chile ocurrió el 18 de setiembre de este año, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de un empate sin goles en un partido que tuvo varias ocasiones por parte de ambos equipos, incluyendo una anotación anulada a Fernando Gaibor a los 46 minutos por una mano previa de Kevin Quevedo.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

Alianza Lima vs U. de Chile: posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito

Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile cuartos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

El Alianza Lima vs Universidad de Chile se disputará el jueves 25 de setiembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El encuentro comenzará a las 19:30 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador; mientras que en Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) el inicio está previsto una hora después.

En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido arrancará a las 21:30 horas, y en México la cita será a las 18:30 horas. Para la audiencia en España, el compromiso se jugará a las 02:30 horas del viernes 26.

Canal TV de Alianza Lima vs U. de Chile por cuartos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

La transmisión del encuentro entre Alianza Lima y Universidad de Chile, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, estará disponible en Perú, Chile, Argentina y Uruguay a través de DSports. En Bolivia, el partido podrá verse por Tigo Sports 2, mientras que en Paraguay la señal habilitada será Tigo Sports+. En Colombia, Ecuador y Venezuela, la cobertura estará a cargo de ESPN 2.

En Estados Unidos, el encuentro se emitirá por beIN Sports y fuboTV; en Brasil, la transmisión será responsabilidad de Paramount+. Además, la plataforma Disney+ ofrecerá la cobertura para toda la región, incluyendo Centroamérica y México.