Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Los partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

La fecha 10 terminó con resultados inesperados, buen fútbol y muchos goles. Esta, a la par, movió la tabla de posiciones, sobre todo en la parte de arriba, donde hay dos clubes -Cusco FC y Universitario de Deportes- peleando por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

La jornada 11 arrancará este jueves 25 de setiembre con dos partidos de altura. Ayacucho FC recibirá a Juan Pablo II, que viene de igualar sin goles con Sporting Cristal en condición de local. Ambas escuadras urgen de puntos para no complicarse con la zona de descenso en el cierre del certamen doméstico.

Después, Deportivo Garcilaso, que descansó en la fecha anterior, buscará vencer a UTC para volver a meterse en la pugna por el trofeo de esta segunda fase del campeonato peruano. El ‘gavilán del norte’ se quedó con el sabor de amargo de no sumar un punto ante la ‘U’ en Trujillo, por lo que querrá dar el golpe en la altura de Cusco.

Sporting Cristal igualó 0-0 ante Juan Pablo II por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 - Crédito: Fútbol Profesional.

El viernes 26, continuará la jornada con tres compromisos. Alianza Universidad de Roberto Mosquera perdió el paso en los últimos cotejos e intentará encaminarse cuando reciba a Sport Boys, otro club que podría meterse verse comprometido con la zona de descenso ante la falta de victorias.

ADT -la sorpresa de la fecha 10 al vencer a Cusco FC- se medirá con Alianza Atlético en la Perla de los Andes. El ‘vendaval celeste’ tiene chance de clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, pero tiene que comenzar a hacerse fuerte de local y robar puntos de visita. Los ‘churres’, por su parte, golearon y llegan con un importante envión anímico.

Atlético Grau jugará ante Sport Huancayo en el calor de Sullana. Los ‘albos’ empataron con Boys en el Callao y se enfrentarán a un ‘rojo matador’, que marcó cinco goles en su último encuentro ante Cienciano. Será un enfrentamiento de dos conjuntos que se ubican en la mitad de la tabla del Clausura.

Los 'aurinegros' perdieron su invicto y la posibilidad de ser líderes del Torneo Clausura.

El sábado 27, Melgar visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo luego de aplastar 6-1 a Los Chankas en Arequipa. El cuadro de Juan Reynoso dio una muestra de su poderío ante los ‘guerreros’ y querrá mantener esa tendencia ante las ‘águilas cutervinas’, las cuales tropezaron aparatosamente ante Alianza en Matute.

En el partido de la fecha 11, Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC en el estadio Monumental de Ate. Los ‘cremas’ consiguieron un triunfo agónico ante UTC en el Mansiche y se perfilan como favoritos para vencer a su rival directo en la lucha por el Clausura y su principal obstáculo hacia el tricampeonato nacional.

Resumen del triunfo de Universitario por 2-1 sobre UTC por la Liga 1. Liga 1 Max

Finalmente, Alianza Lima -que llegará después de disputar la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile- chocará con Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los ‘blanquiazules’ tendrán que ganar en la altura para seguir soñando con levantar el trofeo de esta segunda etapa del torneo local.

A Sporting Cristal le toca descansar durante la fecha 11 del Torneo Clausura. Mientras que Los Chankas hará lo mismo producto de la descalificación y descenso de Deportivo Binacional.

Entradas para el Alianza Lima vs Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Jueves 25 de setiembre

- Ayacucho FC vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Las Américas / L1 Max y Liga 1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs UTC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

Viernes 26 de setiembre

- Alianza Universidad vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- ADT vs Alianza Atlético (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max y Liga 1 Play)

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

Sábado 27 de setiembre

- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Cusco FC (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Domingo 28 de setiembre

- Cienciano vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

Descansa: Los Chankas y Sporting Cristal

