Perú Deportes

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fecha 10 del Torneo Clausura por Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ están obligados a vencer, a domicilio, a un rival que no sabe de caídas desde hace más de un mes. Autuori cuenta con sus mejores efectivos. Cristian Benavente, convocado

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
02:47 hsHoy

¡Tarde de partido! Sporting Cristal va por su recuperación, visitando la ciudad de Chongoyape, midiéndose contra Juan Pablo II College, por la jornada 10° del Torneo Clausura 2025.

02:44 hsHoy

Así llega Sporting Cristal

Sporting Cristal, que en un momento era el puntero inamovible, ha caído en un bache de resultados más que infructuosos que han repercutido seriamente en su andadura en el Torneo Clausura 2025.

Ahora, los ‘rimenses’ han perdido su buena dinámica y han comenzado a alejarse del grupo central que lucha por asomarse al primer lugar de la clasificación. La situación, además, ha generado una nueva resistencia de la afición ante las autoridades.

En su última presentación, el plantel dirigido por Paulo Autuori no pasó del cero, en el estadio Alberto Gallardo, ante Alianza Atlético, una de las revelaciones anuales de la Liga 1 2025.

Resumen del empate entre 'celestes' y 'churres' por la fecha 9 del Torneo Clausura. (Video: Fox Deportes)
00:28 hsHoy

Así llega Juan Pablo II

Juan Pablo II College, inquilino de la máxima categoría de Perú, vive un momento importante en el Torneo Clausura 2025, después de haber sacado resultados favorables que le han permitido alejarse de los últimos lugares de la clasificación.

No conoce de derrotas en el certamen local desde la 3era jornada cuando concedió un revés frente a Alianza Lima, en la ciudad de Trujillo. A partir de entonces, ha entrado en una dinámica positiva con una serie de igualadas.

Aunque, en la última fecha, asestó un golpe inesperado al superar, por la cuota mínima, a Alianza Atlético, a domicilio, con una anotación del uruguayo Emiliano Villar.

00:21 hsHoy

Horarios del Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2025

Las acciones del cotejo iniciarán a las 15:15 horas de Perú en Chongoyape. Con respecto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 14:15 horas de México; a las 15:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:15 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:15 horas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

00:21 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2025

El Sporting Cristal vs Juan Pablo II será transmitido por L1MAX, canal aprobado en operadores de cable como Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otros. También estará disponible mediante la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.

Infobae Perú, entretanto, ofrecerá una cobertura total del partido en su portal, incluyendo la previa, el desarrollo en directo, declaraciones, goles, incidencias y más información relevante. ¡No te lo pierdas!

00:15 hsHoy

Último antecedente

Sporting Cristal venció con apuros 3‑2 a Juan Pablo II, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El partido, disputado en el estadio Alberto Gallardo sin público debido a una sanción de la FPF, comenzó cuesta arriba para los locales.

Juan Pablo II sorprendió con un gol temprano de Emiliano Villar (10′). Cristal reaccionó con un tiro libre magistral de Martín Távara (22’) y un doblete de Christofer CanchitaGonzales antes del descanso. En el segundo tiempo, Álvaro Rojas descontó para los visitantes, generando zozobra en los locales.

El técnico Paulo Autuori, si bien celebró la victoria, fue crítico con el desempeño mostrado tras el entretiempo: “Del segundo tiempo no saco nada”, dijo, señalando que el equipo debe mejorar mucho en orden defensivo. Ese cruce, además, marcó el inicio del brasileño en la zona técnica del Rímac.

Temas Relacionados

Sporting CristalLiga 1Juan Pablo IIperu-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘blanquiazul’ enfrenta al cuadro de Cutervo en el estadio Alejandro Villanueva, con el objetivo de sumar tres puntos clave. Conoce cómo sintonizar el encuentro

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘cervecero’, sin la presencia de Christofer Gonzales, buscará recomponerse en el campeonato local cuando visite al elenco de Chongoyape. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Sporting Cristal vs

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el tercer lugar del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Luego de la derrota ante Brasil, la ‘bicolor’ buscará subirse al podio del certamen continental. Sigue todas las incidencias

Perú vs Chile EN VIVO

Partidos de hoy, domingo 21 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Barcelona jugará en LaLiga, Manchester City en la Premier League y Sporting Cristal en la Liga 1. Revisa la agenda completa

Partidos de hoy, domingo 21

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’, con Pedro Aquino desde el arranque, buscará los tres puntos ante las ‘águilas’ para meterse en la lucha por el título. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Comerciantes

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo transformar gratis una foto

Cómo transformar gratis una foto con tu pareja en una figura de acción con la IA de Google Gemini

Estos cinco síntomas confirman que un computador es obsoleto: la lentitud no siempre es una señal

Una buena para la economía y el ingreso de dólares: el poder de compra de la soja tocó su máximo del último año

Lo buscaban por el homicidio de un gomero en Misiones y cayó en Paraguay

Tras 80 años, recuperan 2 pinturas robadas por los nazis

INFOBAE AMÉRICA

Josh Radnor se sincera sobre

Josh Radnor se sincera sobre su relación con “How I Met Your Mother”

El régimen venezolano le niega la atención médica a un preso político que está en riesgo de muerte y recluido “en condiciones infrahumanas”

Los momentos más destacados del cierre de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Netanyahu dijo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la existencia de Israel: “Es un absurdo premio al terrorismo”

Tras 80 años, recuperan 2 pinturas robadas por los nazis

DEPORTES

Radiografía de la carrera de

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Azerbaiyán de F1: gran nivel de manejo hasta que un toque lo complicó

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto sufrió tras un toque de Albon y terminó en el puesto 19 el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El toque de Alex Albon a Colapinto que complicó al argentino en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El informe secreto de la salida de Garnacho del Manchester United: mala relación con los entrenadores y conflictos internos