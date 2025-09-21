Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fecha 10 del Torneo Clausura por Liga 1 2025

Horarios del Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2025

Las acciones del cotejo iniciarán a las 15:15 horas de Perú en Chongoyape. Con respecto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 14:15 horas de México; a las 15:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:15 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:15 horas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.