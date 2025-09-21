Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fecha 10 del Torneo Clausura por Liga 1 2025

¡Tarde de partido! Sporting Cristal va por su recuperación, visitando la ciudad de Chongoyape, midiéndose contra Juan Pablo II College, por la jornada 10° del Torneo Clausura 2025.
Sporting Cristal, que en un momento era el puntero inamovible, ha caído en un bache de resultados más que infructuosos que han repercutido seriamente en su andadura en el Torneo Clausura 2025.
Ahora, los ‘rimenses’ han perdido su buena dinámica y han comenzado a alejarse del grupo central que lucha por asomarse al primer lugar de la clasificación. La situación, además, ha generado una nueva resistencia de la afición ante las autoridades.
En su última presentación, el plantel dirigido por Paulo Autuori no pasó del cero, en el estadio Alberto Gallardo, ante Alianza Atlético, una de las revelaciones anuales de la Liga 1 2025.
Juan Pablo II College, inquilino de la máxima categoría de Perú, vive un momento importante en el Torneo Clausura 2025, después de haber sacado resultados favorables que le han permitido alejarse de los últimos lugares de la clasificación.
No conoce de derrotas en el certamen local desde la 3era jornada cuando concedió un revés frente a Alianza Lima, en la ciudad de Trujillo. A partir de entonces, ha entrado en una dinámica positiva con una serie de igualadas.
Aunque, en la última fecha, asestó un golpe inesperado al superar, por la cuota mínima, a Alianza Atlético, a domicilio, con una anotación del uruguayo Emiliano Villar.
Las acciones del cotejo iniciarán a las 15:15 horas de Perú en Chongoyape. Con respecto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 14:15 horas de México; a las 15:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:15 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:15 horas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.
El Sporting Cristal vs Juan Pablo II será transmitido por L1MAX, canal aprobado en operadores de cable como Claro, Best Cable, DIRECTV, entre otros. También estará disponible mediante la plataforma de streaming de pago Liga 1 Play.
Infobae Perú, entretanto, ofrecerá una cobertura total del partido en su portal, incluyendo la previa, el desarrollo en directo, declaraciones, goles, incidencias y más información relevante. ¡No te lo pierdas!
Sporting Cristal venció con apuros 3‑2 a Juan Pablo II, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El partido, disputado en el estadio Alberto Gallardo sin público debido a una sanción de la FPF, comenzó cuesta arriba para los locales.
Juan Pablo II sorprendió con un gol temprano de Emiliano Villar (10′). Cristal reaccionó con un tiro libre magistral de Martín Távara (22’) y un doblete de Christofer “Canchita” Gonzales antes del descanso. En el segundo tiempo, Álvaro Rojas descontó para los visitantes, generando zozobra en los locales.
El técnico Paulo Autuori, si bien celebró la victoria, fue crítico con el desempeño mostrado tras el entretiempo: “Del segundo tiempo no saco nada”, dijo, señalando que el equipo debe mejorar mucho en orden defensivo. Ese cruce, además, marcó el inicio del brasileño en la zona técnica del Rímac.